Ninja MAX PRO : ce airfryer de 6-en-1 de 6,2 L est à prix mini pour les fêtes, mais il va falloir faire vite !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, mais il vous reste encore quelques jours pour profiter des offres Ninja. Vous cherchez un airfryer compact multifonction, mais à petit prix ? Le Ninja MAX PRO de 6,2 L est actuellement à 99,99 € au lieu de 159,99 € dans un pack avec une pince et un tablier. Et avec le code PHONANDROIDBFN5, vous pouvez l’avoir encore moins cher !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les friteuses sans huile ont révolutionné notre manière de cuisiner. Elles vous donnent la possibilité de cuisiner avec peu de matière grasse sans faire de compromis sur la gourmandise.

Ninja organise de belles promotions pour vous permettre de vous équiper à prix réduit juste avant les fêtes de fin d’année. Le airfryer Ninja MAX PRO de 6,2 L passe ainsi de 159,99 € à 99,99 € dans son coloris Bleu nuit avec la pince en silicone et le tablier offerts. Et avec le code PHONANDROIDBFN5 valable sur de nombreux produits en vente sur le site officiel de la marque, vous avez une réduction supplémentaire de 5 € qui fait chuter son prix à 94,99 €. La livraison et le retour jusqu’à 30 jours après l’achat est offert !

Quelles sont les caractéristiques de Ninja MAX PRO 6-en-1 ?

Malgré son format réduit, la Ninja MAX PRO est une friteuse sans huile avec une capacité généreuse. Elle dispose d’un tiroir d’une contenance de 6,2 L qui permet de préparer des repas pour plusieurs personnes. Vous pouvez par exemple préparer un poulet entier de 1,6 kg, ce qui est amplement suffisant pour 4 convives.

Ce airfryer est équipé d’une plaque de cuisson ajustable sur deux hauteurs. En position haute, les aliments profitent d’une cuisson idéale pour gratiner ou griller tandis qu’en position basse, vos préparations profitent d’une cuisson homogène.

Cet appareil polyvalent embarque par ailleurs 6 programmes de cuisson : Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate et Reheat. La température est réglable de 40 à 240 °C, ce qui permet d’adapter précisément la cuisson selon les recettes.