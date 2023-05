iOS 17 va transformer votre iPhone verrouillé en véritable écran intelligent

Votre iPhone pourrait bientôt afficher plus qu'une poignée de petits widgets lorsqu'il est verrouillé, si l’on en croit les nouvelles informations de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg qui est toujours au courant des projets d’Apple.

Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17 qui transforme l'écran de l'iPhone en un écran intelligent de type domestique, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Comme l'indique le journaliste de Bloomberg, l'interface affichera des informations telles que la météo, les rendez-vous du calendrier et les notifications lorsque le téléphone est verrouillé et incliné à l'horizontale.

Lorsque votre iPhone sera fixé à un support de charge MagSafe en position horizontale, par exemple, l'interface de la maison intelligente s'affichera, imitant ce que les utilisateurs pourraient voir avec un appareil comme Echo Show ou Google Nest Hub. Cette fonctionnalité s'appuiera sur les options de widgets qu'Apple a ajoutées à l'écran de verrouillage dans iOS 16, mais poussera l’expérience encore plus loin.

L’iPhone va profiter de widgets encore plus performants grâce à iOS 17

L'écran toujours allumé « Always On » présente actuellement une version atténuée du fond d'écran, de l'heure, des notifications et jusqu'à cinq widgets. L'écran de verrouillage et l'écran d'accueil ne prennent pas en charge l'affichage en mode paysage, mais cela devrait changer grâce à iOS 17, que l’on attend d’ici quelques semaines seulement.

Si les informations de Mark Gurman se confirment, Apple devrait largement améliorer l'utilité des iPhone lorsqu'ils sont posés sur un bureau ou une table de nuit, permettant ainsi aux utilisateurs de consulter des informations pratiques d’un seul coup d’œil. Il reste à savoir quelles autres informations pourraient afficher Apple sur ce nouvel écran de verrouillage.

Apple étudie donc activement des méthodes alternatives pour transformer ses appareils en écrans intelligents pour la maison. Il s'agirait notamment de mettre au point une tablette abordable qui adhère magnétiquement aux murs et aux supports. Apple pourrait donc suivre les traces de Google, qui a récemment lancé sa première tablette : la Pixel Tablet. Celle-ci est capable de se transformer en véritable écran intelligent de type Nest Hub une fois posée sur son socle, qui est équipé d’un haut-parleur.