Dernier membre de la fratrie à passer sur le grill de nos tests maison, l’iPhone 12 Pro Max est un modèle qui s’adresse aux photographes et vidéastes experts. Passé chez nos confrères de DxO Mark, il obtient la meilleure note jamais donnée à un iPhone. Nouvel expert de la photo chez Apple, que vaut-il vraiment une fois en main ? Et a-t-il d’autres arguments pour justifier son prix hors norme ? Réponse dans ce test complet.

« Oh qu’il est grand cet iPhone ! » Voici la première réaction que nous avons tous eue à la rédaction quand nous avons vu débarquer l’iPhone 12 Pro Max. Le contraste était plus flagrant encore, car il est arrivé en même temps que notre exemplaire de test de l’iPhone 12 Mini. Le plus petit avec le plus grand, c’était évidemment la rencontre à ne pas manquer le 13 novembre dernier. En effet, autant l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro étaient très proches, autant les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max sont radicalement à l’opposé l’un de l’autre.

Au-delà de cette comparaison caricaturale, l’iPhone 12 Pro Max est avant tout une promesse faite aux photographes et aux vidéastes experts. Lors de la keynote d’Apple dédiée aux iPhone, la firme n’a cessé de faire des appels du pied à cette population qui est prête à dépenser beaucoup d’argent pour s’équiper. Une promesse qui semble avoir été tenue : nos confrères de DxO Mark ont accordé une note de 130 points à l’iPhone 12 Pro Max, à quelques points seulement du champion actuel, le Mate 40 Pro de Huawei. C’est le meilleur score accordé par DxO Mark à un iPhone.

Il ne nous reste donc plus qu’à confirmer cette bonne impression, mais aussi à tester le smartphone sur de nombreux autres points importants, comme l’écran, les performances, l’autonomie ou encore l’ergonomie. Comme vous le verrez, il y a de bonnes surprises. Et des moins bonnes. Voici donc le test du dernier des quatre iPhone de cette fin d’année 2020. « The last but not the least » !

Prix et disponibilité

L’iPhone 12 Pro Max est disponible depuis le 13 novembre 2020. Il est arrivé dans les Apple Store, les boutiques opérateurs et en open-market en même temps que l’iPhone 12 Mini. Ce sont les deux derniers iPhone de l’année, après l’iPhone SE (2020), sorti au printemps, ainsi que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, commercialisés fin octobre.

Le prix de l’iPhone 12 Pro Max est à la hauteur de son ambition. Le montant qui vous sera demandé pour son achat est de 1259 euros en version 128 Go. La version 256 Go est proposée à 1379 euros, soit 120 euros pour passer du premier au deuxième palier. Enfin, la version 512 Go est vendue 1609 euros, soit 230 euros pour passer du deuxième au troisième palier.

Vous payez donc 0,94 euro par gigaoctet pour augmenter de 128 Go le stockage interne de votre smartphone. Et vous devrez payer 0,90 euro par gigaoctet pour étoffer encore de 256 Go. Ce sont les mêmes montants observés avec l’iPhone 12 Pro. Le prix au gigaoctet de la première extension est également le même que celui de la deuxième extension des iPhone 12 / 12 Mini. Nous sommes cependant étonnés de constater que le prix au gigaoctet de la deuxième extension est moins élevé.

Même si les montants sont assez élevés, l’iPhone 12 Pro Max reprend à l’identique les tarifs de l’iPhone 11 Pro Max. C’est une bonne nouvelle, car Apple est connue pour augmenter le prix de ses téléphones d’une génération à l’autre. Ce fut le cas cette année avec l’iPhone 12, positionné 100 euros plus chers que l’iPhone 11 afin de laisser un peu de place à l’iPhone 12 Mini au-dessus des 800 euros. Notez que l’iPhone 12 Pro n’a pas non plus fait l’objet d’une inflation. Il y a donc une certaine cohérence dans le segment ultra-premium chez Apple.

Fiche technique

iPhone 12 Pro Max Ecran 6,7"

Super Retina XDR OLED

2778 x 1284 pixels

458 ppp

Chipset A14 (5nm) OS iOS 14 RAM 6 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go microSD Non Capteur principal 12 MP, objectif grand-angle f/1.6, autofocus Dual Pixel, Stabilisation optique Sensor Shift

12 MP, Téléobjectif f/2.2, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase, zoom optique 2,5x (numérique 10x)

12 MP, Ultra grand-angle (120°) f/2.4

Scanner Lidar 3D

Vidéo 4K 60 ips

Ralenti 240 ips en Full HD

Compatible HDR10, Dolby Vision et son stéréo

Audio Double haut-parleur

Double microphone Capteur selfie 12 MP, f/2.2 Batterie 3678 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe uniquement 5G Oui Biométrie Face ID Résistance à l'eau IP68

Design

Le design de l’iPhone 12 Pro Max est le même que celui observé lors de notre test de l’iPhone 12 Pro. Deux faces couvertes de verre minéral. Du Gorilla Glass 6 à l’arrière (mate comme le 12 Pro et non brillant comme le 12 Mini) et du CeramicShield à l’avant. Pour rappel, le CeramicShield est le nouveau matériau minéral réalisé par Apple en collaboration avec Corning, le créateur du Gorilla Glass. Sur les tranches, vous retrouvez de l’acier inoxydable, exclusivité des modèles « Pro » (l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini intègrent de l’aluminium). Un design étanche (certification IP68) très inspiré par l’iPhone 4.

Les éléments techniques sont toujours positionnés aux mêmes endroits. La commande matérielle pour le mode silencieux, le contrôle du volume et le tiroir pour la SIM à gauche. La touche de mise sous tension (désormais doublée d’un appel à Siri et de votre carte de paiement enregistrée dans Wallet) à droite, avec le marquage réglementaire « CE » (voir photo ci-dessous). En bas, le port Lightning, les haut-parleurs et microphone principaux. À l’avant une encoche avec le module Face ID et l’écouteur téléphonique qui sert également de haut-parleur secondaire. Et à l’arrière, dans le coin supérieur gauche, le module photo que nous détaillerons dans la partie photographie de ce test.

Il y a évidemment une différence entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max : il est plus grand. Il s’agit même du plus grand des iPhone jamais réalisés à ce jour par Apple. Il mesure 160,8 mm de hauteur et 78,1 mm de largeur. Jamais aucun autre smartphone d’Apple n’avait dépassé la barre des 16 cm de hauteur. Et il est l’un des rares, avec l’iPhone 8 Plus, à dépasser les 78 mm de largeur.

Le châssis n’est pas le seul à profiter de ces dimensions gargantuesques. Le module photo est également proportionnellement plus imposant. Attendez-vous donc à quelques changements au niveau technologique. Parallèlement, l’iPhone 12 Pro Max est également le plus fin de tous les grands iPhone d’Apple. Il mesure 7,4 mm d’épaisseur, contre 8,1 mm pour l’iPhone 11 Pro Max, 7,7 mm pour l’iPhone XS Max et 7,5 mm pour l’iPhone 8 Plus.

La prise en main n’est pas désagréable. Mais, malgré cette finesse, les manipulations à une main sont difficiles. Naviguer dans le système d’exploitation reste relativement simple, grâce à une gestuelle tactile intuitive (nous en reparlerons dans la partie interface de ce test). Accéder à certaines zones de l’écran est possible avec une main, mais au risque que le téléphone vous échappe en le changeant de position. Et utiliser entièrement le smartphone sans l’aide de votre seconde main est une tâche impossible, même en utilisant la fonction « Accès Facile ». C’était déjà le cas avec l’iPhone 12 Pro. C’est encore plus le cas ici.

Écran

L’iPhone 12 Pro Max est donc un gros bébé. L’une des raisons de cette augmentation de la taille de l’iPhone 12 Pro Max est la taille de son écran qui passe de 6,5 pouces pour l’iPhone XS Max et 11 Pro Max à 6,7 pouces. C’est la première fois qu’un iPhone atteint cette taille de dalle. Encore 1,2 pouce et l’iPhone rattrapera l’iPad Mini…

Justement, regardons de plus près les principales caractéristiques techniques de cette dalle. Il s’agit bien évidemment d’une dalle OLED, avec tout ce que cela offre en termes de contraste et de luminosité. D’ailleurs, sur ce dernier point, l’iPhone 12 Pro Max fait mieux que tous les autres iPhone 12, son écran émettant jusqu’à 822 nits. Il bat le record des iPhone, lequel était précédemment détenu par l’iPhone 11 Pro Max (820 nits). Notez que l’écran peut émettre jusqu’à 1200 nits en plein soleil, si le besoin s’en fait sentir.

La colorimétrie proposée par l’écran est, comme pour l’iPhone 12 Pro, très bonne par rapport à l’échantillon SRGB. Les couleurs ne sont pas dénaturées et sont fidèles à la réalité. Rappelons que la dalle de l’iPhone 12 Pro Max est compatible DCI-P3, Dolby Vision et HDR10. Notez que, contrairement à de nombreux smartphones sous Android, il n’est pas possible de corriger la colorimétrie manuellement.

La définition de l’écran de l’iPhone 12 Pro Max est appelée Super Retina XDR. La résolution est donc, théoriquement, identique à celle des autres écrans Super Retina XDR. Mais ce n’est pas tout à fait le cas. La définition est de 1284 pixels en largeur et 2778 pixels en hauteur. Soit une résolution de 458 pixels par pouce. C’est la définition la plus faible pour un iPhone 12, le record étant détenu par l’iPhone 12 Mini, avec 470 pixels par pouce. Sacré caractère, le petit pimousse !

Alors que cela fait plus de deux ans (avec le ROG Phone d’Asus) que les premiers smartphones avec écran 90 ou 120 Hz sont apparus, Apple refuse toujours d’augmenter le taux de rafraichissement de l’affichage de ces iPhone. Il y a une bonne raison à cela : cela réduirait plus encore l’autonomie, laquelle est fortement chahutée cette année. L’iPhone 12 Pro Max est donc coincé à 60 Hz. Notez cependant que la couche tactile profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cela donne un sentiment de réactivité accrue. Mais cela reste moins fluide que chez les concurrents. Dommage.

Interface

Quand l’iPhone 12 Pro Max s’allume, vous découvrez, après toute la séquence d’initialisation et de paramétrage, iOS 14. C’est une version d’OS dont nous avons largement parlé dans nos colonnes. Nous vous invitons à jeter un œil à nos tests précédents, ainsi qu’à notre dossier consacré aux nouveautés d’iOS 14. Vous y trouverez tous les détails importants concernant les nouveaux widgets, les bibliothèques d’applications, le nouveau centre de contrôle (Control Center en V.O.) et bien d’autres choses encore. Retrouvez ci-dessous quelques captures d’écran qui illustrent ces nouveautés.

Comme ces deux prédécesseurs (iPhone XS Max et iPhone 11 Pro Max), l’iPhone 12 Pro Max ne dispose pas de mode paysage pour son écran d’accueil. Depuis deux ans maintenant, Apple a supprimé cette fonctionnalité dans ses phablettes (l’iPhone 8 Plus est donc le dernier à bénéficier de cette vue paysage héritée des iPad). Notez que la fonction est également en train de disparaître des iPhone « Plus » (6 Plus, 6S Plus, 7 Plus et 8 Plus) depuis la mise à jour iOS 14. Si vous intégrez à l’un de vos écrans d’accueil un widget, celui-ci bloquera l’orientation en mode portrait.

Lors de notre test de l’iPhone 12 Mini, nous avions noté la présence de nombreuses applications préinstallées. Et nous retrouvons exactement les mêmes dans l’iPhone 12 Pro Max. C’est ici une bonne nouvelle. Pour deux raisons. D’abord, parce que l’iPhone 12 Pro Max dispose de plus d’espace de stockage dans sa version la moins chère. La présence de ces applications n’est pas aussi gênante. Ensuite parce que la taille de l’écran de cet iPhone se prête davantage aux usages multimédias et créatifs.

Grâce à cette immense dalle OLED de 6,7 pouces, il est en effet ici possible de composer des morceaux de musique plus facilement avec GarageBand, de créer des présentations PowerPoint avec Apple Keynote, ou de consulter des tableurs Excel avec Apple Numbers. Produire et monter des petits films vidéo avec iMovie devient ici beaucoup plus facile qu’avec l’iPhone 12 Mini (qui se prête davantage à Clips, une application pour créer des mini vidéos à poster sur les réseaux sociaux que vous retrouvez ici aussi).

La vidéo est naturellement l’un des points forts de l’iPhone 12 Pro Max. Regarder des films et des séries, que ce soit sur Apple TV+ ou iTunes (achat et location), préinstallés sur le smartphone, ou Netflix, Salto ou Prime Video, à aller chercher sur l’App Store, est évidemment un régal pour les yeux (et pour les oreilles, comme nous le verrons dans la partie de ce test consacrée à l’audio).

Comme toujours, une grande partie des applications qui ne sont pas liées au système peuvent être supprimées définitivement du smartphone, tandis que d’autres peuvent simplement être enlevées de l’écran d’accueil pour n’être accessibles que depuis la Bibliothèque d’application (un gestion très inspirée par Android, bien entendu).

Comme toujours chez les iPhone, nous notons ce soin tout particulier apporté par la firme de Cupertino à l’optimisation de l’interface. iOS 14 est d’une fluidité exemplaire, et ce malgré l’absence d’un taux de rafraichissement amélioré pour l’écran. C’est aussi le cas avec les trois autres modèles de la série 12. Il faut dire, avec 6 Go de RAM et une plate-forme puissante, nous ne sommes pas vraiment surpris. Mais cette constance fait plaisir.

Performances

Transition idéale pour évoquer justement la plate-forme offerte à Apple à ce géant. L’iPhone 12 Pro Max est équipé du dernier chipset d’Apple pour smartphone et tablette : A14 Bionic. Il est composé de deux coeurs puissants et de quatre coeurs pour les usagers plus légers. Il s’agit de la même architecture que l’A13 Bionic. Cependant, l’A14 est gravé en 5 nm (contre 7 nm) et il est cadencé bien plus haut (jusqu’à 3,1 GHz). Si bien que l’A14 Bionic est de loin le SoC le plus puissant de la gamme A.

Qu’est ce que cela donne au niveau des benchmarks ? L’iPhone 12 Pro Max offre des performances plus élevées que celles obtenues avec l’iPhone 12 Pro. Nous nous demandons si Apple a réalisé une mise à jour importante entre la sortie du Pro et celle du Pro Max. Mais, si c’est le cas, l’effet est impressionnant, notamment sur AnTuTu où l’iPhone 12 Pro Max atteint 642 000 points, contre à peine 610 000 points pour son petit frère.

Côté graphisme, la différence est moins importante. Au test Wild Life, l’iPhone 12 Pro Max frôle les 6700 points, soit un score très légèrement au-dessus de celui de l’iPhone 12 Pro Max. Comme toujours, la différence entre les tests réalisés sur OpenGL et sur Metal (le moteur 3D d’Apple) est toujours très impressionnante, avec un coefficient multiplicateur qui varie de 4 à 10.

Sur le benchmark Wild Life Stress Test, nous avons noté que l’iPhone 12 Pro Max offre les mêmes caractéristiques que l’iPhone 12 Pro en termes de stabilité. À aucun moment durant les 20 minutes de ce test, les performances du smartphone ont chuté radicalement. C’est une excellente nouvelle pour les gamers. En revanche, moins bonne nouvelle, l’iPhone 12 Pro Max chauffe de façon sensible. Il chauffe même plus que l’iPhone 12 Mini. Nous pensons que, compte tenu de l’espace interne, l’iPhone 12 Pro Max ne dispose pas des mêmes sécurités (ou, plus précisément, l’iPhone 12 Mini est doté de sécurités supplémentaires). Ce qui expliquerait pourquoi le mobile obtient des meilleurs scores que ces petits frères dans les tests techniques.

Nous avons évidemment pu profiter de cette puissance en jeu avec certains titres qui demandent de belles qualités, non seulement au niveau graphique, mais aussi en termes de réactivité. Final Fantasy Crystal Chronicles est un bon exemple. Il est relativement complet sur la partie visuelle, mais sa maniabilité est également très exigeante. Sans cette fluidité, il est difficile de s’en sortir face à un boss de la taille du Crabe Géant que vous retrouvez ci-dessous. Nous avons également testé ces qualités avec d’autres titres, comme Dead Trigger 2 ou encore Final Fantasy XV Pocket Edition.

Autonomie

Parlons maintenant de l’un des sujets où Apple ne brille pas cette année : l’autonomie. Comme l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max subit une baisse de la capacité de sa batterie par rapport à son prédécesseur (moins 7% environ). Cette nouvelle batterie offre donc une capacité de 3678 mAh très exactement, contre 3969 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max. Compte tenu de la puissance du A14 Bionic, qu’il faut alimenter, et de la présence d’un modem 5G (le Snapdragon X55 pour être précis), très gourmand, il faut évidemment s’attendre à une baisse de l’autonomie.

Selon Apple, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’une autonomie identique à celle de l’iPhone 11 Pro Max. Traduisez par 20 heures en lecture vidéo, 12 heures en streaming vidéo et 80 heures en lecture audio (mais pas en streaming audio, nuance). Les valeurs officielles montrent que le 12 Pro Max offre 1 heure supplémentaire d’autonomie en streaming vidéo par rapport au 12 Pro.

Et en vrai, qu’est-ce que cela donne ? Rassurons tout d’abord ceux qui sont intéressés par ce modèle : l’iPhone 12 Pro Max offre une autonomie supérieure aux autres iPhone, hormis l’iPhone 11 Pro Max qui battait tous les records chez Apple. Et, par rapport à certains concurrents directs, comme le Galaxy Note 20 Ultra ou le Mate 40 Pro, son autonomie n’est pas trop éloignée. Nous avons relevé une quinzaine d’heures en surf continu sur Internet et un peu plus en lecture vidéo.

Pour un usage mixte, alliant appels téléphoniques, réseaux sociaux, Internet, streaming (audio et vidéo) et photo, avec une majorité du temps en veille, l’iPhone 12 Pro Max offre une autonomie qui s’approche des deux jours consécutifs. Cela dépendra évidemment de votre usage, des applications que vous utilisez, de la luminosité ambiante, etc. Toutefois, globalement, l’autonomie de l’iPhone 12 Pro Max n’est pas vraiment décevante.

Et, comme toujours, le rapport entre l’autonomie réelle et la capacité de la batterie est largement supérieur à la concurrence. Et ce grâce notamment aux optimisations réalisées par Apple au niveau de la plate-forme A14 Bionic et du système d’exploitation. Mais pas seulement. Choisir de ne pas intégrer un écran 90 Hz a également un effet positif. Selon nous, d’autres choix vont à l’inverse, comme l’intégration du MagSafe, intégré ici malgré un amincissement du châssis. cela a pour conséquence de réduire l’espace disponible pour la batterie. Et donc sa capacité. Quitte à avoir un smartphone d’une telle taille, nous aurions préféré augmenter légèrement l’épaisseur pour profiter d’une batterie au moins équivalente à celle de l’iPhone 11 Pro Max.

Recharge

Pour recharger l’iPhone 12 Pro Max, vous avez deux choix : la charge filaire et la charge sans fil. Dans le premier cas, vous pouvez bénéficier d’une charge rapide dont la puissance peut monter jusqu’à 20 watts. Ce qui est loin d’être le plus rapide sur le marché. Heureusement, comme la capacité de la batterie est également plus basse que celle des concurrents, la différence de temps de charge n’est pas trop importante.

Avec un chargeur 20 watts, vous rechargez un peu plus de la moitié de la batterie en une demi-heure et il vous faut une heure de plus pour recharger le smartphone totalement. Vous mettez donc chez Apple deux fois plus de temps à recharger une batterie de 3700 mAh que vous en mettez à charger la batterie de 5000 mAh du Find X2 Pro, par exemple. Évidemment, pour profiter de cette vitesse de charge, il vous faut un chargeur 20 watts.

Mais Apple ne fournit plus de chargeur avec ses iPhone (et encore moins un chargeur 20 watts), même avec le très onéreux iPhone 12 Pro Max. Il vous faut donc vous rendre chez Apple pour acheter un adaptateur compatible. Il est facturé 25 euros. Notez que si vous avez un iPhone 11 Pro Max, vous êtes l’un des rares propriétaires d’un chargeur 18 watts compatible USB type-C. Vous pourrez donc charger votre nouvel iPhone 12 Pro Max relativement rapidement et en utilisant le câble USB fourni avec ce dernier.

Si vous avez un autre iPhone acheté précédemment, vous êtes l’heureux propriétaire d’un chargeur USB type-A qui délivre une puissance de 5 watts. Autant dire que vous allez y passer la nuit (et le chargeur va « légèrement » chauffer). Et si vous n’aviez pas d’iPhone, prenez évidemment garde au chargeur que vous allez utiliser pour recharger l’iPhone 12 Pro Max. Consultez le marquage du chargeur pour vérifier la puissance qu’il délivre.

Passons à la recharge sans fil. L’iPhone 12 Pro Max est compatible avec les accessoires MagSafe (50 euros le chargeur magnétique, quand même), mais aussi avec toutes les stations de charge compatible Qi. Il accepte une puissance de charge pouvant monter jusqu’à 15 watts en MagSafe, comme l’iPhone 12 Pro. Mais les performances sont décevantes : vous pouvez recharger un peu plus d’un quart de la batterie de la phablette en une demi-heure et il vous faudra trois bonnes heures pour atteindre les 100 %. Tout ça pour ça ?

Audio

Côté audio, l’iPhone 12 Pro Max fait aussi bien que l’iPhone 12 Pro. Nous ne nous attendions pas à moins bien, dans la mesure où l’iPhone 11 Pro Max délivrait, lui aussi, une excellente expérience auditive, que ce soit avec son double haut-parleur, avec les casques Bluetooth ou avec l’écouteur téléphonique.

Entrons un peu plus dans le détail en commençant par le son produit par les deux haut-parleurs. Comme tous les iPhone 12, le 12 Pro Max est équipé d’un haut-parleur principal sur la tranche inférieure et un haut-parleur secondaire caché dans l’écouteur téléphonique. Comme pour les autres modèles, le son est plus fort sur le premier que sur le second, afin de contrebalancer l’orientation moins optimale.

Cette combinaison offre une très bonne expérience stéréo. La puissance émise par ce duo est bonne, avec des basses riches, sans ternir la qualité des aiguës et des médiums. Quel plaisir de regarder un film ou une série sans un casque sur les oreilles, tout en profitant d’une bande-son qualitative !

Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un casque Bluetooth ou un casque filaire (compatible Lightning ou en achetant un adaptateur optionnel). Là encore, l’expérience est généralement bonne. Bien entendu, elle dépendra de la qualité des écouteurs ou du casque que vous utilisez. En France, l’iPhone 12 Pro Max est vendu avec des écouteurs EarPods filaires dont la qualité (et le maintien sur les oreilles) n’a pas évolué ces dernières années. S’il est pratique pour appeler et recevoir des appels, les mélomanes le remplaceront très certainement rapidement.

Évoquons justement la qualité des appels. Comme ses petits frères, l’iPhone 12 Pro Max offre une bonne qualité d’écoute, aussi bien pour vous que votre correspondant. Grâce à l’usage du microphone secondaire, placé dans le bloc photo à l’arrière du mobile, les sons extérieurs gênants sont camouflés pour mettre en avant votre voix. L’écouteur téléphonique, lui, retransmet bien les paroles de votre correspondant.

Comme l’iPhone 12 Pro, Apple a inclus un deuxième microphone dans le bloc photo de l’iPhone 12 Pro Max qui sert aussi à la prise de son en stéréo. Rares sont les smartphones à capturer le son en stéréo. Et c’est une force des iPhone (cela existait aussi avec l’iPhone 11 Pro Max notamment). L’avantage est double : non seulement le son capturé est de meilleure qualité, mais cette configuration permet aussi de faire des « zooms audio » et d’accentuer une source audio.

Photo : présentation des capteurs

Abordons enfin la partie photo de ce test. Puisqu’il s’agit du principal argument de vente de l’iPhone 12 Pro Max, nous allons bien évidemment y consacrer un peu plus de place qu’habituellement. Nous avons abordé, lors du duel iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro (que vous pouvez retrouver ci-dessous), toutes les forces et les faiblesses de la proposition d’Apple.

Nous vous conseillons vivement de jeter un œil à ce débat diffusé sur notre chaîne YouTube. Nous y parlons respect des couleurs et contraste. Luminosité et détails dans les ombres. Netteté et piqué. Et tous les arguments ne sont pas en faveur du Mate 40 Pro de Huawei, pourtant considéré comme le meilleur photophone du marché par DxO Mark. 136 points pour le Mate. 130 points pour l’iPhone.

L’iPhone est donc, selon DxO Mark, le meilleur photophone d’Apple, juste devant l’iPhone 12 Pro (128 points). Avec quelle configuration y arrive-t-il ? Démarrons en répondant à cette question et en présentant tous les éléments que vous retrouvez dans le bloc photo carré présent dans le coin supérieur gauche du dos du smartphone.

Vous avez, outre le microphone secondaire (le petit point sous le capteur de droite) et le flash true tone, quatre éléments : trois capteurs photo et une caméra LiDAR dont la fonction s’apparente à une caméra temps de vol. Le capteur LiDAR sert à calculer les distances en temps réel. Cela sert dans le mode portrait, de jour comme de nuit. Cela sert aussi en vidéo, pour la mise au point en continu. Et cela sert aux applications de réalité augmentée.

Les trois capteurs photo sont des modèles 12 mégapixels. Ils ne mesurent pas tous la même taille. Celui du capteur principal est le plus grand. Chaque pixel photosensible est un carré qui mesure 1,7 micron de côté. Il est donc 21 % plus grand que celui d’un pixel du capteur principal 12 mégapixels de l’iPhone 12 Pro, par exemple. Cela veut dire que le capteur de l’iPhone 12 Pro Max capture plus de lumière. Tout simplement.

Il est associé à un objectif ouvrant à f/1.6. Rappelons que plus le chiffre diviseur est petit, plus l’ouverture est grande, plus la lumière entre dans l’optique. Ouvrir est f/1.6 est excellent en téléphonie. Notez enfin que, outre un autofocus Dual Pixel, ce capteur est équipé d’un stabilisateur appelé « Sensor Shift » qui fonctionne comme un gimbal : ce n’est pas l’optique qui bouge, mais le couple capteur et optique. Il n’y a donc pas de perte de définition dans la stabilisation. C’est excellent pour les photos de nuit et pour les vidéos.

Le second capteur 12 mégapixels, plus petit et équipé d’un autofocus à détection de phase, est associé à un téléobjectif. Celui-ci ouvre à f/2.2, ce qui est une assez grande ouverture pour ce type de matériel (l’ouverture habituelle tourne plutôt autour de f/3.0). Cet objectif est stabilisé (stabilisation optique classique ici). Le rapport de zoom est de 2,5x en optique et 10x en numérique. Nous aurions préféré plus. Mais c’est mieux que rien.

Le troisième capteur 12 mégapixels est associé à une optique ultra grand-angle. L’ouverture est ici de f/2.4, ce qui reste encore lumineux. Son champ de vision est de 120°. Ce qui est très large. Pas de stabilisation ou d’autofocus ici. Le rôle de ce capteur est d’abord de créer des panoramas.

Photos de jour

Passons aux résultats de nos séances photo et vidéo, en commençant par le capteur principal et son objectif à gimbal. Comme prévu, c’est ce capteur qui réalise les meilleures photographies dans la majorité des situations. La reproduction et la fidélité des couleurs sont au rendez-vous. Le mode HDR n’accentue pas de trop la colorimétrie, contrairement à Huawei qui compense souvent le manque de lumière par un lourd traitement logiciel.

L’iPhone 12 Pro Max capture beaucoup de lumière et transforme ces informations en clichés vivants. Vous remarquerez l’excellent équilibre entre la lumière et les ombres où vous retrouvez de nombreux détails. Les clichés en contrejour (ci-dessous) confirment cette bonne tenue : vous conservez des détails et du contraste, malgré l’exposition désavantageuse. Et ça, c’est grâce à la taille des pixels.

Bien sûr, il y a un contrecoup à cette définition un peu chiche de 12 mégapixels. Même si vous retrouvez beaucoup de piqué et de contraste dans la photo, vous perdez également en finesse et en grain. Certains détails manquent à l’appel. Notez aussi que l’autofocus Dual Pixel, aidé du capteur LiDAR et du stabilisateur gimbal parviennent à faire une mise au point extrêmement rapide, permettant de prendre des photos nettes d’un sujet ou d’un objet en mouvement (ci-dessous la moto).

Le capteur ultra grand-angle est également extrêmement convaincant. Il n’est pas à l’aise dans tous les domaines. Son but, c’est les panoramas. Et ça, il le fait très bien. Belles couleurs. Beau contraste. Beaux détails (même s’il en manque rapidement quand vous zoomez en postproduction). Bel équilibre. Nous remarquons également que le redressement des distorsions dues à la lentille est très bien géré sur les panoramas.

Habituellement, les objectifs ultra grand-angles chez les marques concurrentes servent aussi aux photos de proximité appelées communément (à tort) « macro ». Ici, vous préférerez largement utiliser le capteur principal pour ce type d’exercice. Pour deux raisons. La première est la gestion des distorsions. Autant, sur un panorama, le redressement est très bon. Autant sur une photo de détail (ci-dessous), ce n’est franchement pas réussi. La seconde est la couleur et la lumière : le capteur principal en offre plus, tout simplement.

Le capteur avec téléobjectif offre lui aussi d’excellents résultats, avec une belle maitrise des couleurs, des contrastes et de l’exposition. Grâce à une ouverture bien plus grande que chez la concurrence, l’iPhone 12 Pro Max réalise d’excellents clichés avec son zoom optique. Et son stabilisateur intégré compense la grande majorité des mouvements parasites. Le rapport du zoom optique n’est que de 2,5x seulement. C’est suffisant pour de nombreux usages, mais vous en voudrez parfois un peu plus.

Pour cela , l’iPhone 12 Pro Max propose un zoom numérique qui monte jusqu’à 10x. Avec ce rapport, les photos restent acceptables, mais le bruit s’installe rapidement et vous perdez en détail et en netteté (tant et si bien que vous aurez parfois l’impression que l’autofocus n’a pas fonctionné). Et c’est normal : la définition du capteur est de 12 mégapixels seulement. Un zoom numérique tape directement dans la définition de la photo. Heureusement, Apple a fait le bon choix en ne proposant pas un rapport de zoom numérique plus élevé. Le résultat aurait été décevant.

Photo de nuit

Quand le soleil se couche et que la nuit tombe, l’iPhone 12 Pro Max révèle ici de belles qualités. Pour deux raisons principales. D’abord parce qu’Apple a intégré cette année dans iOS un nouveau mode nuit, intégré au mode standard (comme chez Sony). Celui-ci s’active automatiquement, mais vous pouvez le configurer pour augmenter le temps de pause ou, au contraire, le désactiver. Ce mode nuit, compatible avec deux des trois capteurs, est très efficace, même s’il ne l’est pas autant que le mode nuit d’Oppo par exemple.

Deuxième raison, son capteur principal, toujours lui, est ici plus pertinent encore, grâce à ses pixels photosensibles surdimensionnés et à son stabilisateur gimbal, épaulé de la caméra LiDAR. Première conséquence : le temps de pause du mode nuit est très rapide. Bien plus que chez les concurrents. Et le résultat est très convaincant avec une ou deux secondes de temps de pause seulement.

Nous retrouvons de beaux contrastes, beaucoup de détail et de belles couleurs nocturnes. Parfois, l’équilibre lumineux pourrait être meilleur. Parfois, les détails dans les zones sombres pourraient être plus nombreux. Mais c’est quand même un excellent résultat. Si vous désactivez le mode nuit, vous aurez des résultats peut-être plus naturels, mais moins lumineux…

Le capteur ultra grand-angle n’est pas en reste. Il capture de nombreux détails et beaucoup de lumière pour offrir des clichés très intéressants. Sans surprise, il y a moins de contraste et de détails qu’avec le capteur principal. Attention également au flou qui peut apparaitre : le capteur ultra grand-angle n’est pas stabilisé. Et cela se ressent.

Le capteur avec téléobjectif n’est pas compatible mode nuit, mais il réalise tout de même des clichés intéressants et sans flou grâce à son stabilisateur. Apple, comme d’autres marques, désactive le mode nuit avec les zooms optiques (peut-être pour une question de vie privée). Si vous parvenez à activer le mode nuit en zoomant, c’est que vous êtes sur le capteur principal et que vous zoomez en numérique.

Photo : mode portrait et selfie

Parlons maintenant du mode portrait. C’est un mode qui est compatible avec deux des trois capteurs à l’arrière : le capteur principal et le capteur avec objectif télescopique. Quand vous activez ce mode, vous passez automatiquement sur le deuxième. Cela veut dire que vous n’avez pas besoin de vous rapprocher de votre sujet pour réaliser un portrait et que vous observez une distance suffisante. D’ailleurs, vous constaterez que l’iPhone 12 Pro Max vous demandera régulièrement de vous reculer pour calculer la profondeur et réaliser l’effet bokeh caractéristique si vous avez tendance à raccourcir les distances.

L’iPhone 12 Pro Max réalise de très beaux portraits avec la lumière du jour : de beaux contrastes, des belles couleurs et un effet bokeh bien maitrisé. Nous préférons celles réalisées avec le capteur principal, car elles offrent un meilleur piqué et la mise au point est plus précise. Ici, le capteur LiDAR marque la différence face à la concurrence, même face à Huawei : l’iPhone conserve plus de détails. Même les cheveux rebelles sont nets. Un très bon point. Avec le capteur secondaire, les portraits sont également bien maitrisés, mais sont très légèrement moins équilibrés au niveau de la lumière.

De nuit, la combinaison d’un capteur très grand, d’un objectif très lumineux, d’un stabilisateur gimbal et d’une caméra LiDAR change vraiment la donne. Les portraits de nuit sont excellents avec de nombreux détails, une belle maitrise du bruit et un grand équilibre entre les zones d’ombre et les lumières. L’effet bokeh est bien évidemment présent et la séparation du sujet est précise. Ici, l’iPhone 12 Pro Max fait nettement la différence. Notez que combiner le mode nuit et le mode portrait est possible, mais uniquement avec le capteur principal, le seul compatible avec les deux modes.

Passons maintenant aux autoportraits réalisés avec le capteur selfie de 12 mégapixels (focale fixe et objectif ouvrant à f/2.2). Il y a plusieurs remarques à apporter. D’abord, il s’agit du même équipement que celui de l’iPhone 11 Pro Max. Donc, pas d’évolution ici. Ensuite, ce capteur est compatible avec le nouveau mode nuit et le mode portrait. Et même avec les deux simultanément. Vous avez donc enfin les armes nécessaires pour réaliser de beaux selfies ou groupfies, de jour comme de nuit. Enfin, vous avez deux définitions possibles : 7 mégapixels en orientation portrait et 12 mégapixels en orientation paysage.

Les résultats que nous avons observés avec le capteur selfie sont très bons, comme avec l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max. Beaucoup de détails (compte tenu de la proximité avec le sujet), du contraste et des couleurs. Peut-être un peu moins de luminosité, avec des contrejours qui ne sont pas toujours en sa faveur. Quand vous passez en mode portrait, le capteur 3D de Face ID agit comme la caméra LiDAR en vous séparant du fond. Ici aussi, la maitrise de la séparation est élevée. De nuit, le capteur selfie réalise des autoportraits détaillés et précis. La gestion de la lumière n’est pas toujours bonne. Si vous activez Retina Flash, vous aurez des zones trop lumineuses. Et si vous le désactivez, vous perdrez en détail. Cet exercice est loin d’être facile, mais l’iPhone 12 Pro Max s’en sort avec les honneurs.

Capture vidéo

Finissons enfin cette longue partie dédiée à la photo avec quelques remarques sur la vidéo. Lors de la keynote de présentation des iPhone 12, Apple a expliqué que l’iPhone 12 Pro Max pourrait se substituer à un caméscope. Pour argumenter cela, la firme a d’abord rappelé que le capteur principal est équipé du système de stabilisation « Sensor Shift » dont nous avons d’ores et déjà loué les bénéfices en photo (notamment de nuit).

Évidemment, cet équipement ne peut se substituer à un vrai gimbal comme ceux portés par les vidéastes professionnels. Mais Apple affirme qu’il est suffisant pour compenser les mouvements d’une voiture ou d’un quadricopter. Voilà qui est très intéressant. A titre de comparaison, le Mate 40 Pro propose une stabilisation électronique moins efficace et réduisant la définition.

Deuxième argument, la compatibilité HDR10 et Dolby Vision en vidéo. C’est la première fois qu’un smartphone est non seulement capable d’afficher les contenus en Dolby Vision, mais aussi de les produire. Cela veut dire que les prises de vue profitent du meilleur HDR du marché, tout simplement. Promesse de plus de contraste. Troisième argument, la prise de son en stéréo. Nous en avons déjà parlé. Et l’effet est très intéressant pour la scénarisation.

Bien évidemment, à cela s’ajoute la prise de vue en 4K jusqu’à 60 images par seconde, le ralenti à 240 images par seconde en Full HD. Par défaut, vous filmez avec le capteur principal, mais vous pouvez également filmer avec les deux autres capteurs. Vous profitez d’un suivi du visage pour la mise au point en continu (aidé par la caméra LiDAR). Il est même possible de filmer avec les quatre capteurs en même temps pour réaliser des montages. Les possibilités sont élevées.

Passons aux résultats. L’iPhone 12 Pro Max offre un excellent rendu des vidéos de jour, mais aussi de nuit. Le capteur principal et le capteur avec téléobjectif sont clairement les deux meilleurs dans cet exercice, offrant de très bons contrastes, de belles couleurs et une excellente maitrise de la lumière. Et vous remarquerez que la colorimétrie est homogène entre les trois capteurs. Comme en photo, le capteur avec téléobjectif est inactif de nuit.

Avec le capteur principal, la stabilisation est exemplaire : même si vous courrez, votre vidéo reste stable. La promesse est clairement tenue ici. Une fois encore, la caméra LiDAR permet de garder le sujet dans net à tout instant, de jour et de nuit. Nous avons également beaucoup aimé les modes ralenti et accéléré qui offrent des résultats de très bonne qualité.

Il y a deux petits soucis avec la vidéo. D’abord, le capteur 12 mégapixels montre ici ses limites en termes de précision. Vous ne pouvez pas zoomer dans une vidéo réalisée en 4K sans être rapidement envahi par du bruit. Ensuite, les résultats du capteur ultra grand-angle sont en dessous de ceux des deux autres capteurs. Même si les contrastes et les couleurs sont là, cela manque cruellement de piqué et de détail. Mais ce ne sont là que des petits problèmes et non des points bloquants.

Conclusion

Nous en arrivons enfin à la conclusion de ce long test-fleuve de l’iPhone 12 Pro Max. Il y a du bon et du moins bon dans ce smartphone, comme toujours avec les iPhone. Plus encore avec les versions Max dont les prix sont très élevés. Mais, contrairement aux iPhone XS Max et 11 Pro Max, c’est peut-être la première fois que le positionnement tarifaire élevé est quasiment occulté par les remarquables qualités que nous avons pu observer.

Ces qualités sont d’abord photographiques. Il n’est pas exagéré de dire que l’iPhone 12 Pro Max est non seulement le meilleur photophone d’Apple, mais il représente surtout un retour de la firme au top de la photographie sur téléphone, à quelques pas seulement de Huawei. L’excellente combinaison du capteur 12 mégapixels avec ses gros pixels, son optique très lumineuse, son stabilisateur Sensor Shift et sa caméra LiDAR offre des résultats experts dans de très nombreuses situations.

N’oublions pas les autres qualités de l’iPhone 12 Pro Max : grand écran pour regarder des films, belle plate-forme pour jouer à des jeux, beau design, belle qualité audio pour le multimédia et même une autonomie très correcte pour ce format de smartphone et vis-à-vis de la concurrence. À de nombreuses reprises, nous avons été charmés. Et cela justifie la différence de prix entre le 12 Pro et le 12 Pro Max. Voire même entre le 12 Pro Max et certains flagships concurrents.

Parmi ces défauts, nous retrouvons la charge rapide pas vraiment rapide, la charge sans fil MagSafe trop peu qualitative pour justifier la perte en capacité de la batterie, l’absence d’un chargeur rapide dans la boîte (et par extension d’un adaptateur secteur), sans oublier l’absence d’adaptateur jack vers Lightning. L’absence de ces accessoires est encore plus injustifiable avec un smartphone vendu à 1259 euros prix de départ ! Apple fait preuve ici de pingrerie. D’ailleurs, le volume de stockage de base du smartphone et le prix imposé pour les paliers supérieurs en sont deux autres preuves. En revanche, le petit sticker, lui, est écolo-friendly. Bon.

Malgré cela, l’iPhone 12 Pro Max est donc une très bonne cuvée. Il ne présente pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, comme un OnePlus 8T ou un ZenFone 7 Pro. Mais il excelle dans ce qu’il fait de mieux : la photographie et la vidéo. Nous vous le conseillons donc si vous cherchez un grand photophone capable de monter des vidéos HDR à la volée. Vaut-il la peine de l’acheter si vous avez un iPhone 11 Pro Max ? Oui, mais à une condition : que vous soyez davantage un vidéaste expert qu’un photographe expert. Sinon, nous vous conseillons d’attendre au moins un an avant de réfléchir à un remplacement.