Bon plan Samsung Galaxy S25 Ultra : le smartphone haut de gamme est à prix cassé avec ce code promo !

Vous avez manqué les offres du Black Friday et attendez une nouvelle promotion pour vous offrir le Galaxy S25 Ultra à prix réduit ? À l’approche de Noël, Samsung brade son smartphone haut de gamme à l’aide d’un code promo. En renseignant le code ULTRA150 dans votre panier, vous bénéficiez de 150€ de remise immédiate. C’est un bon plan !

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S25 Ultra figure parmi les meilleurs smartphones du moment. Mais son prix est malheureusement un frein pour de nombreuses bourses. À l’approche de Noël, le géant coréen vous donne la possibilité de vous équiper à prix cassé grâce au code ULTRA150.

Le prix du Galaxy S25 Ultra a déjà bien chuté au fil des mois puisqu’il était affiché à 1472 € à sa sortie. Aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir à 1199 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go. Et avec le code ULTRA150 à renseigner dans le panier, son prix chute encore pour arriver à 1049 € seulement ! C’est un super prix !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra fait partie des smartphones Android le plus complets du moment. Conçu pour tirer parti des dernières innovations en intelligence artificielle, c’est un modèle à la fois performant, équilibré et endurant.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM. C’est une configuration qui permet au smartphone de s’adapter à toutes les situations. Grâce à la batterie de 5000 mAh, vous profitez d’une autonomie confortable, même avec un usage intensif.

Côté écran, ce smartphone est doté d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces. Avec sa définition QHD+ de 3120 × 1440 pixels et son taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, vous profitez d’une expérience visuelle extrêmement fluide avec des images précises et des couleurs vibrantes.

La partie photo n’est pas en reste. Ce modèle haut de gamme embarque quatre capteurs arrière, à savoir un objectif principal de 200 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP, d’un téléobjectif x5 de 50 MP ainsi que d’un téléobjectif x3 de 10 MP.