Cette voiture électrique va permettre de jouer à ses jeux PS4 et PS5 à distance pendant un trajet

Sony et Honda viennent de révéler un détail clé de la première voiture née de leur alliance en 2022 : l'Afeela 1. Celle-ci aura la particuliratié dêtre directement reliée au service Remote Play de PlayStation, permettant ainsi de streamer ses jeux PS4 et PS5 directement sur l'écran intégré à l'habitacle.

En 2022, Sony et Honda ont joint leur force pour produire une voiture électrique d'un nouveau genre. À peine un an plus tard, l'Afeela 1 est dévoilée au grand jour au CES — ou plutôt, son concept. Ce n'est que l'année prochaine que l'on pourra apercevoir le véhicule en action, et encore, seulement en Californie dans un premier temps. Mais cela n'empêche pas les deux constructeurs d'accentuer la communication à l'approche du lancement.

C'est ainsi que l'on apprend aujourd'hui que Sony compte bien mettre en avant ses autres activités à travers l'Afeela 1, notamment son segment gaming. En effet, les deux entreprises annoncent que la voiture sera équipée du Remote Play, la technologie qui permet de streamer les jeux PS4 et PS5 à distance sur un appareil connecté à Internet. On imagine qu'il faudra pour cela être muni de sa manette DualShock et DualSense et, surtout, laisser sa console à la maison allumée.

La voiture électrique de Sony pourra streamer les jeux de votre PlayStation

« L'intégration de PS Remote Play incarne la vision d'Afeela en matière de mobilité : transformer l'espace de déplacement en un espace captivant et émotionnel », a déclaré Izumi Kawanishi, directeur général, président et directeur de l'exploitation de Sony Honda Mobility Inc. « Grâce à cette intégration, nous élevons l'expérience de voyage globale du client à un niveau de divertissement sans précédent. »

Derrière ce jargon se cache une autre réalité : l'Afeela 1 ne sera pas la première voiture électrique à permettre de jouer à des jeux vidéo. Les système d'infotainment offrent depuis une sélection de jeux directement intégrés, tandis que Tesla propose de son côté un système en théorie aussi puissant que les consoles dernière génération. Sans compter le fait qu'ici, il ne sera pas question de faire tourner les jeux en local, mais bien via le cloud, donc dépendant de la qualité du réseau.