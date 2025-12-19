Le Galaxy Z Fold 8 devrait être bien meilleur en photo que son prédécesseur, voici ce qui va changer

Une nouvelle fuite révèle l'intégralité du système photo du Galaxy Z Fold 8. Le prochain smartphone pliant de Samsung devrait conserver le même capteur principal que son prédécesseur, mais tout le reste devrait avoir droit à une nette amélioration.

Le Galaxy Z Fold 8 s'annonce déjà comme l'une des entrées les plus importantes dans la gamme de smartphones pliants de Samsung. Si l'on en croit les fuites, celui-ci aurait droit à de multiples améliorations par rapport aux modèles précédents — et pas des moindres. En plus d'une meilleure batterie, il se murmure que le smartphone aurait également droit à une meilleure charge, soit une petite révolution pour la firme coréenne.

Mais ce n'est pas tout, puisque le Galaxy Z Fold 8 pourrait également marquer un précédent dans la sphère des pliants dans son ensemble, avec une nouvelle technologie qui permettrait de faire totalement disparaître la pliure au niveau de la charnière. Et Samsung ne compte pas s'arrêter là. En plus de toutes ces améliorations, le constructeur prévoirait également, à en croire une récent fuite, de gros changements du coté de l'appareil photo.

Sur le même sujet – Le Samsung Galaxy Z Fold 8 aurait droit à une amélioration que tout le monde attend depuis des années

Le Galaxy Z Fold 8 aurait droit à de grosses amélioration de la partie photo

Au premier abord pourtant, il semblerait que Samsung soit relativement conservateur. Selon le média GalaxyClub en effet, le Galaxy Z Fold 8 hériterait du capteur principal 200 MP de son prédécesseur. Rien de très surprenant à cela, le constructeur ayant pour habitude d'améliorer ce composant seulement après plusieurs années. Mais les choses deviennent beaucoup plus intéressantes dès lors que l'on se penche sur les capteurs auxiliaires.

Le capteur grand-angle notamment passerait de 12 MP à 50 MP, soit le même que pour le Galaxy S25. Cela permettrait au smartphone de prendre des photos macro de bien meilleure qualité, en plus d'activer l'enregistrement vidéo en 8K. L'ancien capteur telephoto de 10 MP serait quant à lui remplacé par 12 MP, tout en maintenant un zoom x3. Enfin, le capteur selfie restera le même capteur 10 MP que sur le Galaxy Z Fold 7.

Source : GalaxyClub