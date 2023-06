iOS 17 : Apple dévoile StandBy, une option qui transforme votre iPhone en réveil matin (mais pas que)

C'est officiel : Apple vient d'annoncer la sortie prochaine d'iOS 17, son système d'exploitation dédiée aux iPhone. Pour l'occasion, l'OS s'enrichit d'une fonction intitulée StandBy, qui permet de transformer le smartphone en une sorte de “réveil matin” ou de “cadre photo” ultra sophistiqué.

Alors qu'Apple vient enfin de lancer son premier casque de réalité de mixte, la firme de Cupertino en a aussi profité pour dévoiler d'autres nouveautés : un MacBook Air 15″, de nouvelles versions de ses MacBook Studio et MacBook Pro… Mais aussi une mise à jour du système d'exploitation dédié aux iPhone : iOS 17.

Si iOS 17 voit entre autres une amélioration de la correction automatique, l'apparition d'une nouvelle application appelée Journal et la disparation de l'interpellation “Dis Siri” (au profit d'un simple “Siri”), la nouvelle version du système d'exploitation profitera également d'une option encore inédite sur les smartphones Apple. Baptisée StandBy, celle-ci transforme l'iPhone en un véritable petit “réveil matin”. C'est tout, diront certaines ? Non, attendez, ne partez pas tout de suite. On vous explique tout en détail.

StandBy transforme votre iPhone en un écran connecté à poser près de soi

Vous êtes du genre à vouloir conserver votre smartphone à portée de main, même la nuit lorsque vous dormez ? Voici une nouvelle option d'iOS 17 qui devrait vous plaire. StandBy est un tout mode d'affichage dédié aux iPhone. Une fois l'appareil posé en mode paysage sur un petit pied (il est probable qu'Apple commercialise celui-ci ultérieurement), l'appareil affiche des tonnes d'informations, comme l'heure, la date, la température ressentie, etc.

En glissant le doigt vers la droite de l'écran, vous pouvez consulter certaines de vos photos et interagir avec l'appareil, un peu comme vous le feriez avec un cadre photo ou les Nest Hub de Google. De quoi se passer finalement d'un écran connecté à la maison. On note d'ailleurs que cette nouveauté apparaît quelques semaines après le lancement de la Pixel Tablet de Google, un écran connecté qui peut se désolidariser de son socle et qui transforme alors l'appareil en une véritable tablette multimédia.

StandBy fait partie des plus grosses nouveautés d'iOS 17. La nouvelle version du système d'exploitation est d'ores et déjà disponible pour les développeurs, tandis que le grand public pourra profiter d'une bêta en juillet. La version finalisée de l'OS est quant à elle attendue pour septembre 2023.