Apple lance Vision Pro, le casque de réalité mixte qui veut révolutionner notre quotidien

Ça y est, après des années de spéculations, Apple vient enfin de dévoiler Vision Pro. Avec lui, l’entreprise entend bien secouer le marché comme il l’avait fait il y a plus de 15 ans avec l’iPhone.

Apple a profité de la WWDC 2023 pour lancer un tout nouveau produit : Vision Pro. Apple mise beaucoup sur ce casque de réalité mixte, que vous pouvez contrôler avec vos yeux, vos mains, et même votre voix.

Vision pro mixe réalité virtuelle et réalité augmentée

Le casque d'Apple utilise ce que l'on appelle la réalité augmentée “passthrough”. Il est doté d'écrans haute définition et capable d'exécuter des applications VR complètes, mais il est également équipé de caméras qui peuvent capturer votre environnement avec précision. Cela signifie qu'il est capable d’offrir l'illusion d'un monde réel avec des objets virtuels superposés. Vous pouvez aussi être transporté dans un autre univers tout en continuant à avoir un aperçu de ce qu’il se passe autour de vous.

Apple a dessiné une tout nouvelle interface « VisionOS » entièrement en 3D, dans lequel vous pourrez naviguer avec vos yeux, vos mains et votre voix. Il suffit de regarder une icône pour qu’elle s’agrandisse, toucher vos doigts pour sélectionner, et commencer à parler pour faire une recherche.

Toutes vos applications s’affichent en face de vous, et vous pouvez les déplacer librement dans votre champ de vision. Les nouvelles applications n'ont pas à remplacer les anciennes, elles apparaissent simplement dans un nouvel espace.

Apple promet plus de 100 jeux Apple Arcades compatibles, mais vous pouvez très bien utiliser le casque pour travailler, lire un article, vous relaxer dans un environnement calme et même regarder un film sur un écran géant. Les possibilités se veulent tout aussi larges que lorsque vous utilisez un ordinateur ou votre smartphone.

Vision Pro résout l’un des plus gros défauts des casques VR

Si la plupart des casques VR ont tendance à vous isoler, Vision Pro se veut différent. En effet, Apple a dévoilé que le casque affichera un flux vidéo de vos yeux pour que vos proches puissent continuer à vous voir, et vous pourrez également avoir un aperçu de ce qu’il se passe dans la pièce sur demande grâce aux caméras extérieures.

Apple met également en avant une couronne digitale au sommet du casque, qu’il suffira de tourner pour personnaliser son niveau d’immersion.

Quelles spécifications pour le Vision Pro ?

Au niveau de la fiche technique, le casque d’Apple mise sur 5 capteurs, 6 microphones et 12 capteurs photo orientés à l’intérieur et à l’extérieur pour suivre le mouvement de vos yeux et capturer votre environnement. À l’intérieur du casque, on retrouve deux petits écrans MicroLED, un pour chaque œil, avec une définition supérieure à la 4K. Tout promet donc d’être très net, où que votre regard se pose.

Le casque en lui-même est doté d’un cadre en aluminium, et se veut modulaire avec différentes formes et tailles pour s’adapter aux visages. Des haut-parleurs compatibles Audio Spatial sont intégrés sur le côté, comme sur la plupart des casques des concurrents.

Le bandeau est nervuré et s'adapte à l'arrière de votre tête. Vous pouvez changer de taille et de style de bandeau. Zeiss a créé des inserts optiques personnalisés qui se fixent magnétiquement aux lentilles pour les porteurs de lunettes.

Il est doté d'une batterie externe d'une autonomie de deux heures et peut être connecté via un “câble souple tissé” afin de se glisser dans une poche. En ce qui concerne les performances pures, on retrouve une puce Apple M2, accompagnée d'une toute nouvelle puce R1.

Prix et disponibilité

Apple annonce que son casque sera commercialisé à partir de 3499 dollars, et le lancement est prévu début 2024. La date précise n'a pas encore été annoncée, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.