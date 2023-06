iOS 17 bloquera les photos et vidéos porno envoyées par AirDrop

Apple a prévu d'intégrer de nombreuses fonctionnalités inédites sur iOS 17, la nouvelle version de son système d'exploitation. Par exemple, l'OS sera capable de bloquer les photos et vidéos à contenu pornographique ou sensible envoyées par AirDrop.

Vous connaissez probablement AirDrop, cette fonctionnalité qui permet de recevoir/envoyer des photos, des documents et bien d'autres types de fichiers avec des appareils Apple situés à proximité. Pour ce faire, AirDrop s'appuie sur la connectivité Wi-Fi et sur le Bluetooth.

Depuis son lancement, on ne compte plus les histoires d'utilisation malveillante de l'outil d'Apple. Combien de fois AirDrop a été exploité pour envoyer des “dick pick” non sollicitées et d'autres messages haineux ou insultants sur des Wi-Fi publics… Dernièrement, un adolescent a fait une mauvaise blague dans un avion en déclenchant une fausse alerte à la bombe via un message AirDrop.

Pour mettre fin à ces comportements douteux et pour renforcer la protection des utilisateurs et utilisatrices d'iPhone, Apple a décidé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité sur iOS 17.

iOS 17 bloquera les photos et vidéos porno

Lors du WWDC 2023, la conférence Apple dédiée aux développeurs, la marque à la pomme a détaillé la nouvelle fonctionnalité Sensitive Content Warning. Cet outil s'appuie sur les travaux d'Apple réalisés sur le système de détection de contenus pédopornographiques d'iOS 16 (finalement abandonné en décembre 2022).

En effet, la firme de Cupertino a conservé le logiciel d'analyse développé pour l'occasion pour permettre à iOS 17 de détecter les images “sensibles” envoyés sur l'appareil. Que ce soit via iMessage ou AirDrop, le système analysera les fichiers reçus avant même le début du transfert. Par exemple, si une photo contenant de la nudité est repérée, une fenêtre d'avertissement apparaîtra.

Trois options s'offriront alors à l'utilisateur :

Ne pas voir la photo/vidéo maintenant

Obtenir de l'aide pour appréhender ces situations

Confirmer le visionnage du contenu

“La nouvelle fonctionnalité Sensitive Content Warning aide les adultes à éviter d'être exposée à des images et vidéos comportant de la nudité non sollicitée. Comme pour Sécurité des communications, le traitement des images et des vidéos réalisé par Sensitive Content Warning est directement effectué sur l'appareil, de sorte qu'Apple n'a jamais accès à ces contenus”, assure la compagnie américaine dans sa présentation des nouveautés d'iOS 17. Pour rappel, iOS 17 facilitera également le partage des contacts et des mots de passe via une fonctionnalité inédite.