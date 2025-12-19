Avec son iPhone pliant, Apple casse les codes : une fuite dévoile ses dimensions surprenantes

L’iPhone Fold suscite une énorme curiosité. Jusqu’à présent, les spéculations évoquaient son design et certaines caractéristiques sans jamais dévoiler un visuel. C’est désormais chose faite : une fuite vient de dévoiler un premier rendu du futur smartphone pliant d’Apple et ses dimensions sont pour le moins inhabituelles.

Ça se confirme, le tout premier iPhone pliant – que l’on appelle régulièrement iPhone Fold dans nos colonnes en attendant de connaître son véritable nom – est attendu pour 2026. Alors qu’il n’est même pas encore sorti, Samsung craint déjà de se faire détrôner par Apple sur ce segment et adapte d’ores et déjà sa stratégie à l’égard de ses prochains smartphones : les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8.

Il faut dire que le futur iPhone pliant fait déjà l’objet de plusieurs fuites : selon les rumeurs, il constituerait une prouesse de design, son prix avoisinerait celui d’un MacBook Pro, et il pourrait marquer le grand retour d’une technologie culte au détriment d’une autre. Cette fois-ci, le futur fleuron d’Apple se dévoile dans un premier rendu basé sur des fichiers CAD (pour conception assistée par ordinateur) et des dessins techniques à destination des concepteurs d’accessoires relayés par nos confrères de GSMArena. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils révèlent des dimensions surprenantes – pour ne pas dire atypiques.

L’iPhone pliant d’Apple serait plus large que haut : un choix radicalement différent

D’après plusieurs rumeurs, Apple aurait cherché à se différencier en évitant de proposer un écran interne au format carré afin que, une fois déplié, le smartphone soit naturellement en mode paysage – l’une des hypothèses avancées étant une prise en charge immédiate des applications iPad.

Ce qui est surprenant, ce sont avant tout les proportions : l’écran interne mesurerait 7,76 pouces en diagonale, celui externe 5,49 pouces – leur résolution respective étant de 2 713 x 1 920 pixels et 1 422 x 2 088 pixels. Replié, l’iPhone pliant ferait 120,6 x 83,8 x 9,6 mm ; tandis que déplié, il ferait 120,6 x 167,6 x 4,8 mm. Il serait donc plus large que haut : un choix radicalement différent – et presque à contre-courant – que celui fait par la concurrence.

Les dessins techniques suggèrent également une caméra frontale intégrée sous l’écran principal, tandis que le capteur selfie prendrait la forme d’un poinçon sur l’écran externe. Quant au bloc photo, il s’apparenterait à celui de l’iPhone Air, mais il embarquerait deux caméras côte à côte – là où l’iPhone le plus fin d’Apple à ce jour n’en possède qu’une.