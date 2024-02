Apple : iOS 17.4 supprime cette fonction très utile chez les utilisateurs européens

La 2e version bêta d'iOS 17.4 semble faire disparaître une fonctionnalité que beaucoup utilisent sur leur iPhone. On pensait à un bug, mais cela serait une suppression délibérée de la part d'Apple, et uniquement pour les Européens.



La sortie d'iOS 17 en septembre 2023 a fait parler d'elle, mais c'est surtout sa mise à jour 17.4 que l'on retiendra en Europe. C'est elle qui va introduire les changements exigés par le Digital Markets Act (DMA), la législation sur les marchés numériques qui entrera en vigueur le 6 mars 2024 dans tous les pays de l'Union européenne. Le texte est très loin d'être anodin. Les grandes entreprises de la Tech américaine, Google, Meta ou encore Apple, vont devoir s'y plier. Sur iPhone, cela va grandement bouleverser les habitudes des utilisateurs.

Il sera par exemple permis de télécharger et installer des applications en dehors de l'App Store, même si la firme a trouvé un moyen de limiter cette possibilité. Malheureusement, il semble qu'Apple veuille se conformer au DMA non pas en ouvrant son système, mais en le limitant sur certains points. Le développeur Maximiliano Firtman a ainsi repéré que la 2e version bêta d'iOS 17.4 rend impossible l'utilisation des Progressive Web App (PWA), ou web app, chez tous les Européens.

Depuis le navigateur Safari sur iPhone, vous pouvez utiliser la fonction Sur l'écran d'accueil afin de mettre un site Web sur ce dernier. Ce faisant, vous transformez le raccourci en web app et lui faites gagner des fonctionnalités en théorie exclusives aux applications. Par exemple l'envoi de notifications, des performances améliorées ou l'accès hors ligne et le stockage local des données.

Après la mise à jour vers la 2e bêta d'iOS 17.4, tenter d'ouvrir une web app affiche un popup expliquant qu'elle va s'ouvrir dans le navigateur par défaut de l'iPhone. Elle perd bien sûr tous les avantages des PWA. Les données contenues dans ces dernières sont également effacées suite au passage à iOS 17.4. Le fait que cela touche uniquement les utilisateurs européens et l'alerte présente à l'écran montre qu'il s'agit d'un comportement intentionnel et non d'un bug. On ignore encore si Apple compte proposer une solution alternative ou si les détenteurs d'iPhone dans l'UE vont devoir faire une croix sur les web apps.

It seems it wasn’t a bug 😡

🔥Apple may remove PWA support for European users, a feature launched by Steve Jobs in 2008.

👉It also means no Web Push.

⚠️Installed PWAs may lose their storage and will render a dialog saying “it will open from your default browser from now on” https://t.co/HySAd4lOJC

— Maximiliano Firtman (@firt) February 8, 2024