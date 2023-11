Ce petit appareil peut faire planter votre iPhone à distance, Apple n’a pas encore de solution

Si vous vous retrouvez dans un café ou dans une gare et que votre iPhone se met soudainement à clignoter et à redémarrer, cherchez autour de vous un petit dispositif ressemblant à une clé USB, car c'est peut-être lui le coupable.

Un matin, il y a deux semaines, le chercheur en sécurité Jeroen van der Ham voyageait en train aux Pays-Bas lorsque son iPhone a soudainement affiché une série de fenêtres contextuelles qui rendaient presque impossible l'utilisation de son appareil. À la surprise et au grand dam de M. van der Ham, le même flux débilitant de fenêtres pop-up s'est reproduit pendant le trajet de l'après-midi pour rentrer chez lui, non seulement sur son iPhone, mais aussi sur les iPhone d'autres passagers du même wagon.

Van der Ham a découvert que le coupable, un autre passager du train, utilisait un appareil Flipper Zero doté d'un micrologiciel personnalisé pour envoyer une combinaison d'alertes Bluetooth low energy (BLE) aux téléphones iPhone fonctionnant sous iOS 17 qui se trouvaient à proximité.

Qu’est-ce que le Flipper Zero ?

Le Flipper Zero est un petit outil très pratique et, à première vue, vous le confondrez certainement avec un jouet Tamagotchi datant d'une dizaine d'années. Ce dernier coûte un peu moins de 200 euros, et permet de lire et émuler des signaux RFID, NFC, Bluetooth et Wi-Fi.

La portabilité de Flipper Zero, qui permet de tester un grand nombre de fréquences radio à courte portée, a fait de lui un appareil de choix pour les acteurs malveillants, qui l’utilisent fréquemment pour cloner des cartes d'hôtel ou encore lire des puces RFID, et maintenant faire planter des iPhone.

En utilisant un micrologiciel personnalisé, l’appareil serait capable d’envoyer un flux constant de messages Bluetooth aux iPhone situés à proximité. Ces messages Bluetooth continuent d'apparaître sur votre iPhone comme une demande de couplage avec un accessoire Bluetooth.

Evidemment, impossible de cliquer sur ces demandes de connexion, puisqu’il s’agit d’un signal fantôme provenant d’un appareil qui n’existe pas. Sur l'iPhone de la victime, ces messages peuvent ressembler à une demande de connexion à un téléviseur, qui se répète jusqu'à ce que le téléphone finisse par redémarrer.

Si vous possédez un iPhone fonctionnant sous iOS 17, le seul moyen fiable de vous protéger contre les pop-ups et l'attaque par crash est de désactiver le Bluetooth. La dernière mise à jour iOS 17.1 d'Apple n'a pas corrigé le problème, et Apple n’a pour l’instant aucune solution pour combler la faille.