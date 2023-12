iOS 17 : partager des billets de cinéma ou d’avion devient un jeu d’enfant

La mise à jour iOS 17.2 étend les possibilités de partages simplifiés entre appareils Apple. Il est désormais possible d'envoyer des billets ou des cartes d'abonnement en rapprochant deux iPhone.



Imaginez que vous vous êtes chargé d'acheter les billets d'avion pour votre prochain week-end en amoureux. Vous avez donc reçu les deux cartes d'embarquement. Mais une fois devant l'hôtesse, vous vous rendez compte que vous n'avez pas envoyé celle de votre moitié. S'en suit quelques minutes gênantes pendant lesquelles vous procédez au partage de la manière de votre choix. Transfert de mail, envoi du PDF dans une messagerie instantanée… Si vous possédez tous les deux un iPhone, cela va bientôt changer.

L'arrivée des iPhone 15 en septembre dernier s'est accompagnée de celle d'iOS 17, nouvelle version du système d'exploitation mobile de la marque à la pomme croquée. Parmi les nouveautés, on trouve un ajout à la fonction AirDrop. Nommé NameDrop, il permet de partager tout ou partie d'une fiche de contact avec un autre utilisateur d’iPhone en approchant les deux téléphones l’un de l’autre. Cela a donné naissance au terme “NameDropping” pour désigner la gestuelle associée. La mise à jour iOS 17.2 étend justement ses possibilités.

iOS 17.2 ajoute la possibilité de partager des billets ou des cartes d'abonnement d'un simple geste

On peut lire dans le descriptif d'Apple qu'iOS 17.2 améliore AirDrop avec “des options étendues de partage de contacts et la possibilité de partager des cartes d'embarquement, des billets de cinéma et d'autres passes en rapprochant deux iPhone”. Concrètement, vous pourrez partager des billets ou cartes conservés dans l'application Apple Wallet en approchant votre smartphone Apple d'un autre. Notez que la possibilité existait déjà via AirDrop. Le changement vient bien de la procédure plus naturelle inspirée de NameDrop.

Rappelons que le NameDropping est sécurisé, contrairement à ce que des forces de police américaines affirmaient récemment. L'échange de données est loin d'être automatique puisqu'une fois les mobiles assez proches, les utilisateurs doivent choisir et confirmer plusieurs choses avant que le partage ne soit réellement effectif. Encore en version bêta, iOS 17.2 devrait être déployé sur les appareils compatibles avant la mi-décembre 2023.

Source : MacRumors