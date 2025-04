iPhone 17 : prix, fenêtre de sortie, nouveautés, design, tout savoir sur les prochains smartphones d’Apple

Certaines générations d'iPhone sont plus excitantes que d'autres, et celle de l'iPhone 17 fait clairement partie de celles que l'on va suivre avec attention. Tout nouveau modèle au design qui veut révolutionner l'industrie, remplacement du bloc photo iconique qui marquait l'identité de l'iPhone ces dernières années et bien d'autres encore, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les iPhone 17.

2025 sera-t-elle l'année du renouveau pour Apple ? 2024 s'était montrée assez décevante, avec des iPhone 16 dont la principale nouveauté était l'intégration d'Apple Intelligence. Sauf que les fonctionnalités IA d'Apple ne sont toujours pas disponibles chez nous et qu'elles ne sont pas montrées à la hauteur des espérances aux États-Unis, sans compter le retard pris par le déploiement de la nouvelle version de Siri.

Mais avec la prochaine génération des iPhone 17, nous devrions enfin avoir de quoi nous mettre sous la dent d'un point de vue matériel et de design, avec des changements importants à venir. La marque à la pomme nous a déjà surpris avec son iPhone 16e, et elle a encore quelques atouts dans sa manche. On parle notamment d'un tout nouveau modèle, l'iPhone 17 Air, et de modifications de conception majeures pour les iPhone 17 Pro. On vous dit tout dans la suite de cet article.

L'iPhone 17 Plus supprimé au profit de l'iPhone 17 Air ?

C'est presque acquis tant toutes les sources se rejoignent à ce sujet : il n'y aura pas d'iPhone 17 Plus. Ce modèle, qui reprend la fiche technique de l'iPhone de base, mais dans un plus grand format, est celui qui se vend le moins bien chez Apple. Il remplaçait l'iPhone mini, qui n'a existé que durant deux générations, car il avait, lui aussi, du mal à trouver son public. Le remplaçant sera un appareil tout en finesse et légèreté, qu'on appelle iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim en attendant qu'Apple révèle son vrai nom commercial.

Quand vont sortir les iPhone 17 ?

Apple n'est pas du genre à bouleverser son calendrier de sortie. La série des iPhone 17 devrait être annoncée lors d'une keynote lors de la première moitié de septembre 2025. Généralement, les précommandes sont ouvertes le vendredi de la semaine de l'officialisation des produits, et la commercialisation débute une semaine plus tard, le vendredi encore une fois. Le 12 et le 19 septembre 2025 paraissent donc être des dates de choix pour la sortie de l'iPhone 17.

Combien coûtent tous les modèles d'iPhone 17 ?

Avec l'iPhone 16, Apple n'a pas augmenté ses prix par rapport à l'iPhone 15. On ne sait pour l'instant pas si le constructeur va modifier sa politique tarifaire avec les modèles de cette génération. Pour rappel, voici les prix pratiqués pour toutes les variantes des derniers iPhone :

iPhone 16 :

128 Go : 969 euros

256 Go : 1 099 euros

512 Go : 1 349 euros

iPhone 16 Plus :

128 Go : 1 119 euros

256 Go : 1 249 euros

512 Go : 1 499 euros

iPhone 16 Pro :

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

iPhone 16 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

Pour l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, les tarifs devraient rester identiques ou augmenter faiblement. Pour l'iPhone 17 Air, nous avons peu de visibilité quant à sa tarification étant donné qu'il s'agit du tout premier appareil de ce genre. Certaines sources estiment qu'Apple va tenter de conserver un prix proche de celui de l'iPhone 16 Plus, mais on ne serait pas étonné que l'iPhone 17 Air coûte plus cher que celui-ci.

Un nouveau bloc photo pour l'iPhone 17 ?

Les plus grands changements attendus sur cette génération sont clairement relatifs au design des smartphones. Du côté de l'iPhone 17 de base, les évolutions devraient être les plus timides. On n'attend pas de modification particulière au niveau du Dynamic Island ou du bloc photo à l'arrière. Il est par contre possible qu'Apple compense la disparition de l'iPhone Plus en augmentant la taille de l'écran de l'iPhone 17. La diagonale d'affichage pourrait ainsi passer de 6,1 à 6,3 pouces. Une telle hausse avait déjà été réalisée avec l'iPhone 16 Pro, dont l'écran avait gagné 0,2 pouce par rapport à celui de l'iPhone 15 Pro.

De son côté, l'iPhone 17 Air mesurerait 6,6 ou 6,7 pouces, le situant entre l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro (6,3 pouces) et le grand iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces) en termes de taille. Mais c'est surtout sa conception tout en finesse et sa légèreté qui vont faire l'attrait de ce mobile. L'iPhone 17 Air aurait une épaisseur de seulement 5,5 mm (9,5 mm si on prend en compte le proéminent bloc photo) au point le plus fin, ce qui en ferait l'iPhone le moins épais jamais commercialisé par Apple. On ne connait pas son poids, mais ce dispositif devrait aussi être bien plus léger que les autres modèles, notamment car sa finesse ne permettra pas l'intégration d'une grosse batterie.

L'iPhone 17 Air adopterait un tout nouvel élément de design pour abriter la partie optique : une barre horizontale qui traverse toute la largeur du panneau dorsal. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourraient aussi bénéficier de cette nouveauté. Il s'agirait d'une transformation majeure pour Apple, qui n'a que peu redessiné son bloc photo depuis l'iPhone 11. Ce carré abritant les capteurs photo dans le coin supérieur gauche constitue même ce qui fait l'identité visuelle de l'iPhone ces dernières années.

La nouvelle barre hébergeant les modules photo rappelle le design des Google Pixel récents, mais celle de l'iPhone pourrait être située un peu plus haut. Sur l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, les trois capteurs photo ne seront par contre pas forcément alignés horizontalement. Ils pourraient adopter une disposition proche de l'actuelle, mais seraient intégrés dans un grand rectangle occupant la partie supérieure de l'appareil, comme on peut le voir dans le visuel ci-dessous.

A été évoquée la possibilité d'une réduction de la taille du Dynamic Island sur les iPhone 17 Pro ou seulement sur l'iPhone 17 Pro Max, mais les informations divergent à ce sujet. Apple y parviendrait en recourant à des metalenses pour Face ID, des lentilles plates, plus fines et légères que celles utilisées actuellement, qui sont courbées et capturent la lumière d'une autre manière. Cela pourrait arriver sur de futures générations si la technologie n'est finalement pas utilisée pour les prochains modèles.

Les deux iPhone 17 Pro pourraient perdre leur revêtement en titane : Apple considérerait un retour au verre et à l'aluminium. Le titane a l'avantage d'allier légèreté, résistance et durabilité, mais il s'agit aussi d'un matériau coûteux. Le bouton d'action et la touche photo vont faire leur retour sur tous les iPhone de la série 17, même l'iPhone 17 Air, qui ne sera donc pas sans touche physique. Ce dernier sera d'ailleurs bien équipé d'un port USB-C pour la recharge, il ne s'agira donc pas du premier iPhone à opter pour la recharge 100 % sans fil.

Enfin un écran 120 Hz sur l'iPhone 17 standard ?

Du côté de l'affichage aussi, on attend de sérieuses améliorations, surtout pour les modèles qui ne font pas partie de la gamme Pro. L'iPhone 17 et l'iPhone 17 Air pourraient embarquer la même technologie d'écran OLED LTPO que celle utilisée pour les iPhone 16 Pro. Cela signifie que l'on aura pour la première fois un affichage ProMotion avec fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz sur les iPhone les moins coûteux de la série. Le passage à ProMotion permet aussi en théorie de débloquer le fameux Always-On Display, cette fonction qui permet d'afficher des informations importantes (heure, niveau de batterie, notifications) même lorsque l'écran est éteint. Reste à savoir si Apple le proposera ou le conservera comme exclusivité pour les modèles Pro.

Les iPhone 17 et 17 Air devraient aussi bénéficier d'une luminosité d'écran supérieure de 30 % par rapport à celle des iPhone 16 et 16 Plus, améliorant le confort d'utilisation dans les environnements très lumineux. Les quatre modèles de la génération pourraient profiter d'un revêtement antireflet plus résistant aux rayures que l'actuel verre de protection Ceramic Shield. Autrement, Apple devrait rester fidèle au ratio d'écran 19,5:9 et viser une résolution autour des 460 pixels par pouce pour chaque version.

Plus de RAM pour l'IA ?

Il est probable que les iPhone 17 et iPhone 17 Air soient propulsés par une puce A19 et les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max par une puce A19 Pro un peu plus performante. Les deux SoC devraient reposer sur une finesse de gravure en 3 nm selon un procédé de TSMC. Il n'y a donc pas de changement majeur à ce niveau-là, même si quelques améliorations sont à prévoir avec le procédé N3P, qui offre une meilleure efficacité énergétique et une plus grande densité de transistors. TSMC prévoit de lancer son premier nœud en 2 nm en 2025, mais il faudra attendre au moins les iPhone 18 pour voir une telle technologie dans les mobiles d'Apple.

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max embarqueraient une chambre à vapeur pour un refroidissement plus efficace. Avec une meilleure dissipation de la chaleur, les appareils devraient éviter de souffrir de surchauffe, ce qui peut provoquer une instabilité des performances, le système déclenchant un bridage de la puissance lorsque la température est trop élevée.

Historiquement peu généreux en mémoire vive (l'optimisation d'iOS compensant ce manque matériel), les iPhone voient leur RAM augmenter ces derniers temps. Cela est dû à toutes les fonctionnalités IA et aux modèles de langage opérant en local qui sont désormais intégrés aux appareils et qui ont besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner. On vous expliquait d'ailleurs que chez Google, le Pixel 9a est privé d'options IA avancées et multimodales à cause de sa RAM insuffisante. Les iPhone 17 et 17 Air devraient rester à 8 Go de mémoire vive, tandis que les modèles Pro passeraient à 12 Go. Il est aussi possible que seul l'iPhone 17 Pro Max jouisse d'une hausse à 12 Go de RAM, laissant l'iPhone 17 Pro au même niveau que les deux autres.

L'ensemble de la série iPhone 17 pourrait disposer de la toute première puce Wi-Fi conçue par Apple. Elle serait compatible avec la dernière norme Wi-Fi 7 tribande. Un modem 5G maison devrait aussi équiper l'iPhone 17 Air. Il n'est pas clair s'il s'agira du même modem C1 déjà présent sur l'iPhone 16e, ou d'une nouvelle version. Plus économe en énergie que les solutions de Qualcomm, ce modem 5G développé par Apple va contribuer à préserver l'autonomie de l'iPhone 17 Air malgré une batterie à la capacité réduite.

Quelle autonomie pour les iPhone 17 ?

Nous n'avons pas d'informations fiables sur la capacité des batteries pour l'instant. On peut estimer que l'autonomie des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sera à peu près semblable à celle de leur prédécesseur. L'intégration d'un SoC à la consommation énergétique mieux maitrisée et celle potentielle d'une puce Wi-Fi propriétaire moins énergivore pourrait permettre de gagner un peu en endurance.

Pour l'iPhone 17 Air, nous sommes encore dans le flou et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Vu son design fin à l'extrême, la taille de la batterie sera forcément réduite. On sait qu'Apple a travaillé sur de nouvelles technologies de batterie devant permettre d'augmenter la densité énergétique des cellules, et donc la capacité de l'accumulateur. L'iPhone 17 Air pourrait en profiter. Le constructeur cherche aussi à améliorer l'efficacité énergétique du circuit intégré de pilote d'affichage, qui sert d'interface entre le microprocesseur et l'écran. Cette nouveauté est plutôt attendue sur l'iPhone pliable de 2026, mais pourquoi pas la voir arriver dès cette année ? Dans tous les cas, si Apple commercialise cet iPhone 17 Air, c'est qu'il ne devrait pas subir une baisse d'autonomie drastique par rapport à ses compères de la série.

La puissance de charge maximale en filaire atteindrait 35 W, on est loin des prouesses de la concurrence sur Android, que ce soit chez Xiaomi, OnePlus, Oppo ou d'autres. La charge sans fil est toujours attendue à 25 W avec un chargeur compatible avec le protocole MagSafe et à 15 W pour les appareils Qi 2.

Des selfies de meilleure qualité côté photo ?

La partie photo n'est pas celle sur laquelle Apple va se concentrer sur cette génération, du moins d'un point de vue hardware. La caméra frontale, pour les selfies, devrait tout de même passer de 12 à 24 MP. On peut espérer des clichés plus détaillés et la possibilité de recadrer l'image plus aisément sans trop perdre en qualité.

Comme l'iPhone 16e, l'iPhone 16 Air pourrait n'embarquer qu'un unique capteur photo grand-angle, de 48 MP. Ce choix permettrait à Apple d'économiser de l'espace, mais aussi sur les coûts de production, afin de vendre l'appareil à un prix inférieur à celui de l'iPhone 17 Pro. Il est question de l'intégration d'un capteur photo à ouverture variable sur au moins un modèle de la série, mais cette information est à prendre avec des pincettes. Cette technologie pourrait plutôt arriver avec les iPhone 18 de l'année suivante. Mais il reste possible qu'Apple fasse un galop d'essai dès 2025. Présente sur quelques modèles de smartphones Android haut de gamme, l'ouverture variable octroie une plus grande polyvalence pour s'adapter aux conditions lumineuses. Elle est aussi très utile pour s'adapter à différentes longueurs focales. On peut justement penser qu'elle serait bienvenue sur l'iPhone 16 Air afin de bénéficier de plusieurs niveaux de zoom avec un seul capteur.

Par ailleurs, l'iPhone 17 Pro Max pourrait disposer d'un téléobjectif périscopique de 48 MP, contre 12 MP actuellement. Il aurait alors pour la première fois une configuration à triple capteur photo 48 MP, l'ultra grand-angle ayant déjà été augmenté à 48 MP. Il n'est pas clair si l'iPhone 17 Pro aura lui aussi droit à ce traitement de faveur. Le zoom optique resterait à x5, comme c'est le cas sur les derniers modèles. Cette fonction sera toujours réservée aux modèles Pro.

Au-delà des timides évolutions matérielles, on peut espérer que des optimisations logicielles ou le recours à l'IA viennent améliorer la qualité photo des iPhone 17.

Une révolution logicielle avec iOS 19 ?

Apple a annoncé les dates de sa tant attendue conférence développeur annuelle. La WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin. La firme états-unienne y présentera entre autres les nouveautés introduites par iOS 19. Nous n'avons pas encore d'informations officielles à ce sujet, mais de premières fuites semblent indiquer qu'il s'agira d'une mise à jour qui devrait chambouler l'expérience sur iPhone. L'interface d'iOS 19 devrait être complètement remaniée, et s'inspirer des travaux d'Apple pour visionOS, le système d'exploitation du casque de réalité mixte Vision Pro. On attend un design plus moderne, avec des effets de transparence, des menus flottants, des icônes et les coins des fenêtres tout en rondeur, ou encore un genre de filtre verre translucide donnant un aspect bien particulier à l'esthétique.

On peut aussi qu'espérer qu'iOS 19 remplisse les promesses qu'iOS 18 a, jusqu'ici en tout cas, échoué à combler en matière d'IA. De nombreuses fonctions Apple Intelligence manquent encore à l'appel, tout comme l'amélioration de Siri, sur laquelle Apple a largement basé sa communication à la sortie des iPhone 16.