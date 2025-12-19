La PS5 Slim est à prix cassé : dernière chance avant Noël !

La PS5 Slim est affichée à son prix du Black Friday sur Amazon. Une offre exclusive qui vous permet d'économiser 100 € sur la console de Sony. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de vous faire livrer avant Noël.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

La PS5 est l'un des produits stars de cette fin d'année. Il y a quelques semaines, Sony et ses partenaires proposaient une offre exceptionnelle sur la console de salon, avec 100 € de réduction à l'occasion du Black Friday. Amazon joue les prolongations : la PS5 Slim s'affiche toujours à 449 € au lieu de 549 €, ce qui correspond à une réduction d'environ 20%.

Il est encore possible d'économiser 100 € sur la console de Sony. Celle-ci est livrée gratuitement en 3 jours maximum. Vous avez encore de la marge pour la recevoir avant Noël. Notez que la version digitale de la PS5 Slim est aussi en promotion : le pack incluant le jeu Fortnite Flowering Chaos est en effet à 408 € au lieu de 499 €.

PS5 Slim : une offre exceptionnelle, mais il faut faire vite

Sony reste fidèle à sa tradition. Trois ans après la sortie de la PS5 originelle, la marque a lancé la traditionnelle version Slim. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'une déclinaison plus compact du modèle d'origine. Elle passe ainsi à 358 x 96 x 216 mm au lieu de 390 x 104 x 260 mm et perd plus d'un kilogramme. La PS5 Slim pèse en effet 3,2 kg, contre 4,5 kg pour le modèle précédent.

L'autre évolution notable de cette version, c'est son caractère modulable. En effet, le lecteur de disque physique est désormais amovible. Il est donc tout à fait possible d'acheter la version numérique de la PS5 Slim dans un premier temps, puis de lui ajouter le lecteur Blu-Ray par la suite.

Autre nouveauté notable : l'augmentation de la capacité de stockage utile qui passe à 1 To sur la PS5 Slim. Pour le reste, la console embarque toujours le puissant processeur AMD Ryzen de 3e génération, accompagné d'une puce graphique AMD RDNA 2 Custom, avec 16 Go de mémoire GDDR6.

Pour ce qui est de la connectivité et de la connectique, la PS5 Slim dispose de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port Ethernet, du WiFi 6 et enfin de la technologie sans fil Bluetooth 5.1.