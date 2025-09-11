Windows 11 25H2 : les ISO sont enfin disponibles, voici comment installer la toute dernière version de l’OS

Microsoft vient de mettre en ligne les ISO pour Windows 11 25H2, la dernière mise à jour majeure de son système d'exploitation. Autrement dit, cette version ne devrait pas tarder à être déployée auprès du grand public via les canaux habituels. Toutefois, si vous ne souhaitez pas attendre jusque là, on vous explique comment l'installer dès maintenant.

Voilà un certain temps que la version 25H2 de Windows 11 est entre les mains de membres du programme Insider. La prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation a longuement été testée, afin de trouver les éventuels bugs et dénicher les améliorations potentielles. Puis, la semaine dernière, la firme de Redmond a décidé d'ouvrir les vannes pour les testeurs, en leur permettant d'installer une version stable. C'est aujourd'hui au tour du grand public – à condition de passer par un chemin un peu différent de d'habitude.

En effet, Microsoft a franchi une nouvelle étape aujourd'hui dans le déploiement général de Windows 25H2, en mettant à disposition les ISO d'installation. Pour les néophytes, un fichier ISO permet d'installer le système d'exploitation sans passer par l'outils de mise à jour classique de l'OS, et de manière complètement sécurisée. Autrement dit, si vous ne souhaitez pas attendre que la mise à jour apparaisse sur votre PC, vous pouvez dès maintenant installer cette dernière grâce à cette méthode.

Comment installer Windows 11 25H2 avec les ISO

On espère toutefois que votre logement est équipé de la fibre, car le fichier pèse son petit poids. En moyenne il faut compter 7 Go en fonction du langage sélectionné. Autre précision : les ISO sont disponibles depuis la plateforme dédié aux membres du programme Insider, mais il s'agit bel et bien d'une version stable de la mise à jour, et non la version Preview. Vous pouvez donc y aller les yeux fermés.

Voici donc comment vous y prendre pour installer Windows 11 25H2 à partir des ISO mis à disposition :