iOS 17: vous ne perdrez plus jamais votre Apple Watch grâce à votre iPhone

Apple va introduire une nouvelle fonctionnalité bien pratique dans iOS 17 pour tous les propriétaires d’Apple Watch. En effet, d’une simple pression de bouton, il sera possible de faire émettre un petit son à la montre connectée, ce qui permettra de la retrouver si celle-ci a été égarée.

Crédit : 123rf

Depuis un certain temps, les Apple Watch aident les utilisateurs les plus étourdis à retrouver leur iPhone égaré. Pour ce faire, les montres connectées embarquent une petite fonctionnalité très pratique, baptisée Faire sonner. En appuyant sur ce bouton, l’iPhone émet un son ce qui le rend de fait bien plus facilement simple à retrouver. Il était temps que cette fonctionnalité soit inversée et que l’iPhone permette la même chose pour l’Apple Watch.

Bonne nouvelle : cela sera possible avec iOS 17. En effet, la bêta du prochain système d’exploitation pour iPhone intègre désormais une nouvelle fonctionnalité au sein du centre de contrôle, Ping my watch, soit l’équivalent du bouton sur l’Apple Watch. Comme son nom l’indique, il s’agit donc là aussi de faire sonner sa montre connectée malencontreusement égarée. On vous explique comment l’utiliser.

Sur le même sujet — watchOS 10 : voici la liste des Apple Watch compatibles avec la prochaine mise à jour

Si vous êtes actuellement sur la bêta d’iOS 17, l’option n’apparaît pas automatiquement dans votre Centre de contrôle. Pour cela, il faut au préalable l’activer depuis les paramètres. Voici la marche à suivre :

Ouvrez les Réglages de votre iPhone

de votre iPhone Sélectionnez Centre de contrôle

Scrollez jusqu’à apercevoir l’option Ping my watch

Cliquez sur le bouton + situé à côté

situé à côté Revenez sur l’écran d’accueil et ouvrez le Centre de contrôle en swipant vers le haut

en swipant vers le haut Cliquez sur le bouton Ping my watch

Notez que pour que la fonctionnalité soit active, il est nécessaire que votre iPhone et votre Apple Watch soient reliés en Bluetooth, soit à une distance raisonnable l’un de l’autre. Dans le cas où les deux appareils seraient trop éloignés, vous pouvez toujours avoir recours à l’application Localiser. Enfin, Ping my watch fonctionne même lorsque votre Apple Watch est verrouillée et en train de charger.

Source : 9to5Mac