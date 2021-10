Xbox Game Pass : prix, jeux, appareils compatibles, tout savoir sur l’abonnement

Le Xbox Game Pass est devenu un service de jeu incontournable qui séduit aussi bien les habitués de l'écosystème Xbox que les néophytes. Son succès s'est bâti sur un rapport qualité-prix très attractif, avec un catalogue toujours plus généreux et une compatibilité avec un nombre d'appareils de plus en plus élevé.

Microsoft a connu un échec commercial avec le lancement de sa Xbox One, complètement éclipsée par la PS4 de Sony. Le géant américain, qui a même envisagé de quitter le marché du jeu vidéo suite à cette déconfiture, a été contraint de revoir sa stratégie de fond en comble pour regagner en attractivité et la confiance des consommateurs. Au cœur de cette stratégie se trouve le fameux Xbox Game Pass, un pari osé qui est en train de se transformer en véritable réussite pour Microsoft. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

❓ Le Xbox Game Pass, c'est quoi ?

Le Xbox Game Pass est un service à abonnement qui permet d'accéder à un catalogue de jeux vidéo sur différents types d'appareils. Il est souvent décrit comme étant le “Netflix du jeu vidéo”, une comparaison qui a souvent été galvaudée, mais qui est un peu plus véridique depuis que la plateforme s'est étendue à d'autres écosystèmes et supporte le jeu vidéo en streaming.

À intervalle régulier, des jeux quittent et entrent dans le Game Pass, renouvelant sans cesse le catalogue pour continuer de capter les joueurs, qui peuvent en profiter sur de plus en plus d'écrans différents, en téléchargeant les titres sur leurs appareils pour y jouer en local ou en lançant directement une partie depuis le cloud.

L'accès aux jeux du Game Pass est disponible tant que l'abonnement est actif. Même si vous les téléchargez, les titres ne sont plus accessibles une fois que l'abonnement est expiré ou qu'ils ont quitté le service.

💰 Quel est le prix du Xbox Game Pass ?

Trois offres au Xbox Game Pass sont actuellement disponibles :

Xbox Game Pass pour console : 9,99 euros par mois

par mois Xbox Game Pass pour PC : 9,99 euros par mois

par mois Xbox Game Pass Ultimate : 12,99 euros par mois

Le Xbox Game Pass Ultimate réunit à la fois l'offre console et PC, et inclut également d'autres avantages, comme le jeu en streaming via xCloud, l'abonnement Xbox Live Gold qui permet de jouer en ligne et d'obtenir deux jeux gratuitement chaque mois, et d'autres privilèges permanents ou temporaires, comme des réductions sur les achats de jeux.

Les tarifs cités sont tirés du site officiel de Xbox, mais il existe d'autres moyens moins chers d'acquérir du temps de Game Pass par un système de clé. Si vous recourez à une plateforme tierce, vérifiez bien que vous achetez du temps d'abonnement pour la bonne région (Europe), certaines offres alléchantes venant du Brésil, de Russie ou de Turquie n'ayant pas cours chez nous.

Une technique permettant de récupérer à moindre prix de longs mois d'abonnement au Game Pass Ultimate est d'utiliser la conversion de temps de jeu EA Play ou Xbox Live Gold en Game Pass. “Lorsque vous vous abonnez au Xbox Game Pass Ultimate, le temps prépayé dont vous disposez sur des abonnements Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ou EA Play est transféré vers le programme Xbox Game Pass Ultimate au taux de conversion actuel, pour une durée maximum de 36 mois. La conversion du temps prépayé est définitive et les taux peuvent faire l’objet de modifications”, explique Microsoft.

Et bien souvent, il est plus rentable de souscrire à Xbox Live Gold ou à EA Play et de transformer ces forfaits en Xbox Game Pass Ultimate que d'acheter directement l'abonnement à ce dernier. Ci-dessous, vous pouvez retrouver le tableau de conversion actuel de Xbox Live Gold et Xbox Game Pass vers Xbox Game Pass Ultimate. Pour EA Play, le ratio est de 3:1, c'est-à-dire que 12 mois d'abonnement EA Play sont convertis en 4 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate.

💻 Sur quels appareils peut-on jouer aux jeux du Xbox Game Pass ?

D'abord lancé sur les consoles Xbox, le Game Pass est désormais accessible à un très grand nombre de joueurs sur une large variété d'appareils. Voici une revue des effectifs.

Xbox One et Xbox Series X / S

Le Game Pass est disponible sur tous les modèles de Xbox One (original, S, X et S All Digital) ainsi que sur les consoles de nouvelle génération, les Xbox Series X et S. Le service est très bien intégré à l'interface et peut même être considéré comme faisant partie de l'expérience Xbox générale.

PC Windows 10 et 11

Sur PC sous Windows, il faut passer par l'application Xbox pour accéder aux jeux du Game Pass. Là où sur console il n'est nul besoin de s'interroger sur les capacités de la machine à faire tourner un titre, la question se pose sur ordinateur. Veillez à ce que votre configuration soit suffisamment puissante avant d'installer un jeu.

Navigateurs, Android, iOS

Le Xbox Game Pass est aussi accessible depuis la plupart des navigateurs web via le cloud gaming. Safari est pris en charge, ce qui amène donc le service sur les iPhone et les iPad. À ce jour, c'est la seule manière de profiter du Game Pass depuis l'écosystème d'Apple, qui a empêché Microsoft de publier une application sur son App Store pour des “raisons de sécurité”. Passer par le navigateur est un moyen de contourner cette interdiction.

Sur nos appareils Android, il suffit de télécharger l'application Xbox Game Pass sur le Play Store. Il est aussi possible de passer par le navigateur, mais l'app dispose d'une UI mieux optimisée et de meilleures performances. Toujours via xCloud, le Game Pass pourrait aussi prochainement débarquer nativement sur Android TV.

Comme expliqué précédemment, xCloud permet à Xbox de distribuer son Game Pass sur un bien plus grand nombre de supports grâce à la technologie du cloud gaming, le jeu vidéo en streaming. Le joueur n'a alors pas besoin d'installer le titre sur sa machine, ni que celle-ci ne possède les spécifications techniques appropriées pour jouer dans de bonnes conditions. En effet, le jeu tourne en réalité sur les serveurs de Microsoft, où tous les calculs sont effectués. Ensuite, les flux vidéo et audio sont renvoyés à l'appareil de l'utilisateur pour qu'il puisse jouer normalement.

Il faut par contre une connexion solide pour en bénéficier, la fibre est hautement recommandée (Xbox annonce des débits de 10 Mb/s au minimum). Les performances sont aussi bien plus convaincantes avec une connexion par Ethernet que par Wi-Fi. La latence reste un problème du cloud gaming, mais pour dépanner ou pour les joueurs occasionnels, il s'agit d'une bonne option qui évite d'avoir à acheter du nouveau matériel pour jouer aux nouveaux jeux du Game Pass.

xCloud est disponible sur Windows et Android sous la forme d'une application et sur navigateur. Il devrait prochainement l'être également sur les consoles Xbox, la fonctionnalité est en tout en cas en test. Gardez bien en tête que tous les jeux du Game Pass ne sont pas forcément compatibles cloud, et que ce sont les versions console des titres qui sont proposées. Il faut donc bien souvent une manette pour jouer, le combo clavier-souris n'étant pas toujours supporté. Certains jeux prennent en charge les contrôles tactiles pour jouer sans contrôleur sur smartphone et tablette.

📄 Quel est le catalogue de jeux du Xbox Game Pass ?

Au fur et à mesure des années, le catalogue du Game Pass s'est à la fois complété et complexifié. Lorsqu'un jeu nous intéresse, il faut désormais bien faire attention sur quel support il est disponible entre console, PC et cloud. Même si un jeu sort sur Xbox et ordinateur par exemple, il est possible qu'il ne soit présent que sur l'une de ces plateformes sur le Game Pass, pour des questions de droit ou d'exclusivité. Et la disponibilité sur le cloud n'est pas toujours automatique. Si comme depuis des années, la page d'accueil officielle du Xbox Game Pass se targue que la plateforme propose “plus de 100 jeux” à son catalogue, celui-ci en contient aujourd'hui bien plus.

Les jeux Xbox Game Studios

La grande attraction du Game Pass est l'intégration des jeux et licences des Xbox Game Studios, qui sont disponibles dès le jour de leur sortie sur la plateforme. Halo, Forza, Gears of War, Fable, Age of Empires, Minecraft… tous les nouveaux jeux et contenus sont immédiatement disponibles sur le Game Pass.

Avec sa politique d'acquisitions, Microsoft a largement renforcé ses studios propres au cours des dernières années, rendant le Game Pass extrêmement intéressant. Et depuis le rachat de Bethesda/ZeniMax, ce sont d'autres monuments du jeu vidéo qui ont rejoint le catalogue : DOOM, The Elder Scrolls, Fallout, Prey, Dishonored, Wolfenstein… Et le très attendu Starfield fera son apparition le 11 novembre 2022, date de son lancement.

EA Play

Le Xbox Game Pass dispose également de tout le catalogue du service EA Play de Electronic Arts. On y retrouve un certain Star Wars : Jedi Fallen Order, les Need for Speed, les Battlefield, les Mass Effect, de nombreux jeux de sport… Tous les titres EA ne sont pas présents, notamment les plus récents. Il faut souscrire EA Play Pro pour avoir droit à toutes les dernières sorties.

Les jeux tiers

Le Game Pass inclut également un choix pléthorique de jeux d'éditeurs et développeurs tiers. Nous avons des acteurs importants de l'industrie qui sont représentés (comme la série Yakuza de Sega par exemple), mais également bon nombre de studios indépendants, avec des jeux parfois moins connus que les mastodontes que sont les AAA, mais de grande qualité, comme Hadès. Xbox passe parfois des accords avec ces studios tiers pour obtenir une exclusivité ou une sortie day 1 sur le Game Pass. Ce sera le cas en 2022 de A Plague Tale: Requiem des Français de Focus Home Interactive, qui sera disponible sur le Game Pass dès le jour de sa sortie.

Les nouveautés du Game Pass

L'intégralité du catalogue du Xbox Game Pass peut être consulté à travers ce lien. Les filtres permettent de trier les résultats selon le genre, la plateforme, les fonctionnalités, les contrôles…

Récemment, Marvel’s Avengers a fait son arrivée dans le Xbox Game Pass. Et en octobre 2021, d'autres titres comme Back 4 Blood et Destiny 2: Beyond Light ont été ajoutés. De nouveaux jeux rejoignent le service très régulièrement, au moins une fois par mois, et souvent plus.