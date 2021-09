xCloud : le Xbox Cloud Gaming arrive enfin sur l’application Windows 10

xCloud, ou Xbox Cloud Gaming, est enfin disponible sur Windows 10 (et 11) directement via l’application dédiée. Une grande avancée pour les joueurs, mais aussi pour Microsoft qui unifie son écosystème gaming. Le Remote Play fête aussi son arrivée.

Il est désormais possible de jouer aux jeux Xbox via le cloud gaming sur votre PC en passant directement via l’application dédiée, a annoncé Microsoft. Xcloud, ou Xbox Cloud Gaming, est une part importante de la stratégie de la marque pour toucher le plus de joueurs possibles.

xCloud est déjà disponible depuis un an sur Android et quelques mois sur navigateur. Cette fois, il est possible d’en profiter en lançant directement l’application Xbox sur Windows 10 ou Windows 11. Une fois fait, il suffit d’aller dans l’onglet Cloud Gaming pour accéder à toute la bibliothèque. Précision importante : le service donne accès aux mêmes titres disponibles sur Android ou navigateur. L’application ne représente en effet qu’un nouvel accès au service. Le Remote Play, qui vous permet de jouer en streaming à votre Xbox sur votre PC (au cas où la télé est prise) est également disponible.

xCloud permet de jouer à la Xbox sans Xbox

xCloud permet de profiter de tout un tas de jeux sans avoir de Xbox ou même de PC puissant à la maison. Vous pouvez lancer Sea of Theaves ou Gears 5 sur votre vieille brouette, à condition qu’elle soit sur Windows 10. Il faut tout de même remplir certaines conditions : avoir une manette connectée en Bluetooth ou en filaire, une bonne connexion fibre mais également un abonnement au Game Pass Ultimate. Celui-ci coûte 13 euros par mois et vous permet de jouer dans le cloud, mais aussi de télécharger les jeux Xbox sur votre PC pour y jouer localement. Le cloud gaming devrait aussi arriver sur les consoles avant la fin de l'année.

Microsoft mise ainsi sur la flexibilité pour cette génération. Une philosophie bien différente de celle de son concurrent Sony. Alors que ce dernier met la PS5 au centre de tout, Microsoft axe sa politique sur ce Game pass. La Xbox Series X, la nouvelle machine du constructeur, n’est finalement qu’un terminal de plus pour accéder aux derniers jeux. En cette fin d’année 2021, les gros titres de Microsoft comme Forza Horizon 5 ou encore Halo Infinite seront disponibles dès le premier jour dans le Game Pass, aussi bien sur PC, console que dans le cloud.