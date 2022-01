Microsoft rachète Activision Blizzard 60 milliards d’euros, c’est le deal du siècle

Après Bethesda, Microsoft rachète un autre poids lourd de l’industrie vidéoludique. Il s’agit ni plus ni moins d’Activision Blizzard. Le montant de la transaction s’élèverait à plus de 68 milliards de dollars, soit 60 milliards d’euros. De très fortes licences rejoignent ainsi les studios Microsoft : Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft ou encore… Candy Crush !

C’est la surprise du mois de janvier ! Microsoft annonce le rachat de l’un des poids lourds de l’industrie du jeu vidéo : Activision-Blizzard. L’information avait d’abord fuité sur les réseaux sociaux avant d’être rapidement confirmée par la firme de Redmond. Le montant de la transaction n’a pas été officialisé à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais la presse américaine, notamment Bloomberg, affirme que Microsoft aurait accepté de débourser plus de 68,7 milliards de dollars pour cette acquisition. Soit un peu plus de 60 milliards d’euros.

Avec Activision Blizzard, Microsoft réalise le plus grand rachat de son histoire

C’est un montant qui parait pharaonique, notamment quand il est comparé au prix d’achat de Bethesda Softworks et de sa maison-mère ZeniMax Media. Pour rappel, Microsoft avait racheté les créateurs d’Elder Scrolls et Fallout pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Activision-Blizzard coutera donc 8 fois plus à Microsoft. C’est de toute évidence le rachat le plus élevé de l’histoire de la firme de Redmond. Son précédent record était LinkedIn à 26,2 milliards de dollars.

Si ce montant se confirme, il pourrait même s’agir de la plus grosse opération de fusion-acquisition du monde des nouvelles technologies. Ce rachat peut facilement être rapproché de la fusion entre la 21th Century Fox et le groupe Disney. En 2019, le dernier gobait le premier pour un montant de 71,3 milliards d’euros. Le rachat d’Activision Blizzard pourrait avoir autant de retentissement pour le monde du jeu vidéo que celui de la 21th Century Fox en a eu pour le cinéma et la télévision.

Microsoft hérite d'une dizaine de studios, de Call of Duty, Warcraft et Overwatch

Il faut dire que la mariée est très belle. Activision-Blizzard est l’un des plus gros éditeurs de jeu vidéo au monde. Elle compte trois divisions :

Activision

Blizzard

King Digital Entertainment

Entrons un peu plus dans le détail. Il y a d’abord Activision. Dans cette division, vous retrouvez les studios Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob et Treyarch. Cette division publie les séries suivantes (liste non exhaustive) :

Call of Duty

Tony Hawk’s

Spyro

Crash Bandicoot

Skylanders

Ensuite, vous avez Blizzard qui a créé certaines des licences les plus populaires sur PC :

Warcraft

Starcraft

World of Warcraft

Overwatch

Heartstone

Diablo

Et la dernière division compte King Digital Entertainment, le créateur de Candy Crush Saga et de nombreux jeux mobiles. Le studio britannique a même commencé de travailler sur les licences d’Activision avec Crash Bandicoot on the Run.

Les jeux d'Activision-Blizzard rejoindront le Xbox Game Pass

Dans son communiqué de presse, Phil Spencer, le patron de la branche Xbox de Microsoft, confirme qu’Activision-Blizzard continuera d’opérer indépendamment tant que l’accord n’est pas validé. Une fois que cette étape sera franchie, la nouvelle acquisition de Microsoft rendra des comptes à Phil Spencer, comme c’est d’ores et déjà le cas pour l’ensemble des studios déjà présents dans le groupe de Redmond.

Et comme tous les autres studios, Activision Blizzard apportera sa pierre au Xbox Game Pass en y ajoutant une partie de son catalogue présent et ses futures réalisations. Certains jeux seront exclusifs. Les autres seront accessibles « Day 1 », à n’en pas douter. Reste à savoir quelles sont les licences qui pourraient devenir exclusives parmi celles d’Activision-Blizzard. Nous nous posons également une question à propos du prix du Xbox Game Pass : augmentera-t-il ? C'est bien possible.