Xbox : l’application PC se dote d’une toute nouvelle interface qui nous rappelle Steam

Bonne nouvelle pour les joueurs Xbox sur PC, l’application Windows vient de faire peau neuve en adoptant une toute nouvelle interface épurée, qui rappelle fortement ce que l’on trouve déjà sur Steam.

Microsoft vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité pour l'application Xbox sur PC qui améliorera votre expérience de jeu et vous aidera à en savoir plus sur vos jeux. Cette fonctionnalité, appelée Game Hubs, vous fournira plus d'informations, de contenu et d'options sociales pour les jeux que vous possédez ou auxquels vous jouez sur PC.

Les Game Hubs sont conçus pour vous donner plus de profondeur, de progression et de connexion avec vos jeux, selon Dylan Meade, Senior Product Manager chez Xbox Experiences. Il a précisé que les Game Hubs ont été conçus sur la base des commentaires des utilisateurs et qu'ils vous permettront de suivre votre progression au fil du temps, de trouver les derniers contenus et modules complémentaires, de vous connecter ou de rivaliser avec vos amis, de recevoir les dernières nouvelles des développeurs, et bien plus encore.

Lire également – Xbox : la mise à jour de novembre ajoute une fonctionnalité attendue depuis longtemps

L’application Xbox sur PC accueille les Game Hubs

Les Game Hubs apparaîtront lorsque vous sélectionnerez un jeu dans votre bibliothèque ou dans la barre latérale de l'application Xbox. Ils conserveront les fonctionnalités essentielles des pages de jeu actuelles, telles que le lancement, l'installation ou la mise à jour des jeux. Cependant, elles ajouteront également un nouveau bouton Afficher les détails, qui vous permettra d'accéder à une page où vous pourrez consulter les critiques, les options d'achat et les listes de souhaits. Vous recevrez également une notification si le jeu est sur le point de quitter le PC Game Pass, afin que vous puissiez décider de l'acheter ou non.

La section suivante du Game Hubs vous indiquera les derniers DLC du jeu, s'ils sont disponibles, et vous permettra d'y accéder facilement. Vous verrez également quels sont vos amis qui ont joué au même jeu, et vous pourrez les rejoindre ou les défier. Vous verrez également vos succès et votre Gamerscore pour le jeu, et vous pourrez cliquer sur Afficher tout pour voir plus de détails et de statistiques.

Une autre section des Game Hubs affiche les mises à jour, les annonces et d'autres contenus des développeurs du jeu, afin que vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouveautés et fonctionnalités. Vous pouvez également interagir avec le contenu en l'aimant, en le commentant ou en le partageant. Enfin, Game Hubs prendra également en charge HowLongToBeat, un site web tiers qui vous donne une estimation du temps nécessaire pour battre un jeu, en fonction de votre style de jeu. La nouvelle mise à jour est dès à présent disponible pour les Xbox Insiders.