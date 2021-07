Xbox Game Pass : xCloud bientôt sur Android TV après iOS, PC et Android ?

Xbox Game Pass pourrait bientôt débarquer sur Android TV. La dernière version de l’application Android intègre des ressources adaptées à l’interface télé. L’arrivée de Xbox Game Pass sur Android TV pourrait signifier le support du service de jeu en streaming xCloud.

Microsoft a publié une nouvelle version de l’application Xbox Game Pass sur Android. Un utilisateur de Reddit a fouillé les changements opérés par la firme de Redmond. Et il a découvert, dans le dossier regroupant toutes les ressources iconographiques, un nouvel objet appelé « TV Banner ». Cet objet mesure 320 pixels de large pour 180 pixels de hauteur. Et, visiblement, cette ressource sert à représenter une application Android TV.

Une bannière Android TV découverte dans l'application Xbox Game Pass pour Android

La découverte de cette nouvelle ressource iconographique dans l’application laisse entendre que Microsoft prépare une version dédiée à Android TV / Google TV. Cela veut dire que vous pourriez très prochainement profiter de l’ensemble des services de l’application sur un grand écran et non plus uniquement sur celui de votre tablette. Et, en poussant la réflexion encore un peu plus loin, vous pourriez profiter de xCloud sur votre télévision (ou votre décodeur numérique).

Pour rappel, xCloud est le service de jeu en streaming de Microsoft. Lancé en septembre 2020 en France, il est intégré au Xbox Game Pass Ultimate, une petite boite à bonheur qui propose plusieurs centaines de jeu pour Xbox et PC, des jeux gratuits et l’accès aux serveurs multijoueurs (avec Xbox Live Gold) et donc un catalogue de jeu en streaming. Le tout pour 13 euros par mois. Ainsi, si la télévision où votre Xbox est déjà prise, un petit tour sur la télévision secondaire et la partie reprend de plus belle.

xCloud pourrait enfin arriver sur la télévision du salon

Jusqu’à présent, xCloud n’était proposé que sur des écrans plus petits qu’une télévision. Que ce soit sur Android (smartphone ou tablette). Ou bien sur les navigateurs web qui supportent le service : Edge, Chrome et Safari (version PC ou version iOS / iPadOS). L’ajout de Google TV et d’Android TV permettrait à xCloud d’offrir une expérience similaire à une console de salon. Un peu comme Stadia sur Chromecast. Rappelons que Microsoft a également promis l'intégration de xCloud dans Windows 11.

Lire aussi –

L’application Xbox Game Pass sur Android a plusieurs usages. Elle permet de consulter les jeux disponibles sur le Game Pass (incluant EA Play si vous êtes abonnés Ultimate) et de lancer l’installation sur la console. Elle permet aussi de lancer un jeu en streaming sur n'importe quel smartphone ou tablette. Et si votre appareil le supporte, quelques jeux peuvent monter à 120 images par seconde en 4K. Ne confondez pas l’application Xbox Game Pass avec l’application Xbox qui permet de s’informer, consulter sa bibliothèque, acheter et installer un jeu à distance, récupérer les captures d’écran depuis OneDrive et envoyer des messages à des amis.