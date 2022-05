Vous pouvez jouer à Fortnite sur iPhone et Android gratuitement, merci le Xbox Cloud Gaming

Epic Games s’est associé à Microsoft pour ramener Fortnite sur les appareils Apple en rendant le jeu de battle royale disponible gratuitement sur le service Xbox Cloud Gaming. Tous les appareils peuvent désormais en profiter.

Après des années sans l'un des jeux les plus populaires au monde, les joueurs d'iOS et d'iPadOS peuvent enfin de nouveau profiter du jeu Fortnite grâce à Microsoft et Epic Games, puisque le titre est désormais disponible via le Xbox Cloud Gaming.

Pour rappel, les désaccords entre Epic Games et Apple au sujet de la commission de l’App Store, qui ont débouché sur une gigantesque procédure judiciaire, avaient sonné le glas de Fortnite dans l'écosystème iOS. On ne s’attendait pas à ce que Fortnite revienne de sitôt sur les iPhone, puisque le tribunal avait annoncé que le jeu serait banni pendant au moins 5 ans.

Fortnite est le premier titre free-to-play à rejoindre le Xbox Cloud Gaming

Le retour de Fortnite ne pouvait pas avoir lieu sans une autre bonne nouvelle : vous pourrez profiter du jeu même sans abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft affirme que tout ce dont vous aurez besoin pour jouer (dans les 26 pays où il est disponible) est un compte Microsoft et un accès Internet pour votre appareil iOS, iPadOS, Android ou Windows.

Xbox Cloud Gaming n'étant pas disponible dans l'App Store en raison de désaccords entre Microsoft et Apple, il vous suffit de vous rendre sur votre navigateur web, puis sur le site de Xbox (xbox.com/play), et de cliquer sur le bouton « jouer ». Grâce au service de Microsoft, qui utilise des Xbox Series X, vous pourrez profiter du jeu dans les meilleures conditions graphiques. De plus, le jeu prendra en charge les commandes tactiles et un support pour les manettes sera également de la partie. Mieux encore, le jeu est même disponible sur la console Steam Deck de Valve.

Dans son billet de blog, Microsoft déclare qu'elle souhaite continuer à ajouter des jeux à ses services de cloud, comme Fortnite, entièrement gratuits pour les joueurs du monde entier. Il semblerait que Microsoft ne soit pas le seul à avoir obtenu un partenariat avec Epic Games. Un porte-parole de Nvidia a confirmé à The Verge dans un tweet que Fortnite arrive également sur la plateforme GeForce Now. Reste à savoir si Google va également faire arriver le jeu sur Stadia.