Le Xbox Cloud Gaming débarque enfin sur Xbox Series X/S et Xbox One

Le Xbox Cloud Gaming, le service de cloud gaming de Microsoft, est enfin accessible sur la Xbox Series X, la Xbox Series S et la Xbox One. En d'autres termes, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront essayer les jeux du catalogue via le cloud avant de les installer éventuellement sur leurs machines.

Décidément, Microsoft a décidé de célébrer le 20e anniversaire de Xbox en grandes pompes. Durant toute la semaine, le constructeur a multiplié les annonces inattendues, à commencer par l'ajout de 76 jeux rétrocompatibles supplémentaires, mais aussi la disponibilité anticipée de la bêta multijoueur du très attendu Halo Infinite.

Et visiblement, la firme de Redmond avait encore une surprise de taille pour les joueurs, et plus particulièrement les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. En effet, l'entreprise américaine vient d'annoncer l'arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les Xbox Series X et Series S, ainsi que sur la Xbox One.

Microsoft avait annoncé le déploiement de cette fonctionnalité en octobre 2021, mais elle était réservée pour l'instant aux membres du programme Insider. Ce n'est désormais plus le cas. En d'autres termes, les abonnés à la plateforme gaming de Microsoft et propriétaire de l'une de ses machines pourront essayer instantanément certains titres du catalogue du Xbox Game Pass via le Cloud, sans avoir à les installer sur leur console.

Le Xbox Cloud Gaming, une porte ouverte vers la next-gen

“Maintenant, vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud, jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous aurez envie d'installer, puisque le fait d'installer les jeux reste au coeur de l'expérience Xbox”, explique Microsoft.

La prise en charge du Xbox Cloud Gaming est une belle avancée pour les joueurs Xbox. Cette technologie facilitera notamment les parties en multijoueur. Un ami vous invite à jouer à Sea of Thieves, mais vous n'avez pas encore installé le jeu ? Il suffira de passer par le cloud pour rejoindre sa partie immédiatement.

En outre et c'est probablement le principal attrait du Xbox Cloud Gaming, les joueurs toujours sur Xbox One pourront essayer des exclusivités Xbox Series X comme The Riftbreaker (ndlr : on vous le conseille), Recompile ou encore The Medium directement sur leur console old-gen. À condition bien entendu d'être abonné au Xbox Game Pass Ultimate et d'avoir une connexion internet performante.

D'après les dires de Microsoft, cette fonctionnalité sera dans un premier temps disponible via la mise à jour de novembre pour un nombre réduit de joueurs, avant un déploiement global dans les semaines à venir.