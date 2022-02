Xbox Game Pass Ultimate pas cher : comment profiter de 50% de réduction

L'abonnement Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € par mois. Mais il est possible de s'abonner à moitié prix grâce à la conversion Live Gold / Game Pass Ultimate qui est toujours possible en 2022. Inutile donc de payer plein pot sachant que vous pouvez dépenser deux fois moins. Dans cet article, nous allons voir comment bénéficier de la réduction de 50%.

En janvier 2022, la firme de Redmond frappait un gros coup en attirant Activision Blizzard dans son giron pour la modique somme de 60 milliards de dollars. C'est sa deuxième acquisition majeure d'un studio de jeux vidéo après le rachat de Bethesda en septembre 2020. Le catalogue Game Pass pourra donc accueillir encore plus de jeux de premier plan, et ce, dès leur sortie.

Qu'est-ce que le Xbox Game Pass Ultimate ?

Le Game Pass Ultimate comme son nom l'indique est la version ultime du Xbox Game Pass. En choisissant cette formule, vous bénéficiez de tous les avantages de l'abonnement de base en plus du Xbox Live Gold et du Xbox Game Cloud (anciennement xCloud). En somme, c'est l'ensemble des services gaming de Microsoft et de ses partenaires qui sont inclus. Le tout pour 12,99 € par mois (1 € le premier mois).

Le Xbox Game Pass de base est un abonnement qui vous permet d'accéder à plus de 100 jeux de qualité, que vous soyez sur console ou sur mobile. Mais depuis le lancement du service, le catalogue a énormément évolué et compte aujourd'hui plus de 400 jeux.

Le Game Pass porte donc bien son surnom de Netflix du jeu vidéo, car pour un prix forfaitaire, il vous permet d'accéder à des centaines de jeux sans surcoût. Rien qu'en 2021, Microsoft a ajouté l'équivalent de plus de 5500 € de jeux au Xbox Game Pass. L'intérêt de ce service n'est donc pas à démontrer. Il permet de jouer quasiment sans limite, tout en réalisant des économies.

De quels avantages bénéficiez-vous avec le Xbox Game Pass Ultimate ?

Accédez à plus de 400 jeux de qualité sur console, PC et sur les smartphones et tablettes

Accédez au Xbox Cloud Gaming (non inclus dans l'abonnement Game Pass standard)

Accès au Xbox Live Gold (non inclus dans l'abonnement Game Pass standard)

Le catalogue Xbox Game Pass s'enrichit régulièrement de nouveaux jeux

Profitez sans surcoût des jeux Xbox Game Studio dès leur sortie

Accédez à des réductions exclusives réservées aux membres

Avantages gratuits, y compris du contenu en jeu et des offres de partenariat

Abonnement EA Play inclus (console et PC)

Comment s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate à moitié prix ?

Pour les avantages qu'il offre, le Xbox Game Pass Ultimate n'est vraiment pas cher puisqu'il coûte 12,99 € par mois. Bonne nouvelle, il est possible depuis le début de profiter d'un tarif plus avantageux. Il vous suffit pour cela d'utiliser la conversion Xbox Live Gold en Game Pass. L'astuce est toute simple : grâce à un taux de conversion de 1 mois pour 1 mois, si vous disposez par exemple de 12 mois d'abonnement Live Gold, ils peuvent être convertis en 12 mois d'abonnement Game Pass Ultimate. Le tout sans payer un seul euro supplémentaire.

Vous pouvez profiter de cette astuce dans la limite de 36 mois, soit 3 ans d'abonnement à moitié prix. Car le Live Gold est facturé 6,99 € par mois (voire moins selon le nombre de mois d'abonnement). Précisions que pour profiter de cette technique, vous ne devez pas avoir un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif. Pour résumer :

Achetez un abonnement Xbox Live Gold sur le nombre de mois souhaité. Nous vous recommandons un minimum de 12 mois, voire 36 mois de préférence pour profiter de cette astuce au maximum.

Activez ensuite l'abonnement sur votre compte Microsoft.

Cliquez ici pour souscrire à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Cela vous coûtera 1 € (tarif réduit le premier mois).

Après l'activation de l'abonnement Game Pass Ultimate, Microsoft va vous confirmer la conversion.

Vous n'avez besoin de rien d'autre pour profiter du Game Pass Ultimate au prix d'un abonnement Xbox Live Gold, soit 6,99 € par mois au maximum.

Et si j'ai un abonnement Game Pass Ultimate en cours ?

Si vous avez un abonnement Game Pass Ultimate en cours, il est possible d'ajouter de nouveaux mois en profitant de la conversion Live Gold. Mais dans ce cas, le taux de conversion Live Gold / Game Pass Ultimate n'est plus d'un mois pour un mois. Le deal est moins avantageux. Un mois d'abonnement Live Gold peut être converti en 20 jours de Game Pass Ultimate. Dans le tableau ci-dessous, vous avez toutes les correspondances selon le nombre de mois.

Enfin, sachez que vous pouvez profiter des 50% de réduction si vous laissez l'abonne Game Pass Ultimate arriver à échéance. En effet, la condition pour profiter de cette offre est de ne pas avoir un abonnement actif.