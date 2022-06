Starfield, Diablo 4, Forza : voici tous les jeux présentés durant le Xbox & Bethesda Games Showcase

Xbox & Bethesda Games Showcase est l'occasion pour Microsoft de présenter ses prochains jeux à venir dans le Game Pass. Blockbusters, licences phares, titres exclusifs et jeux plus surprenants, il y en a pour tous les goûts !

Pas d'E3 cette année, mais cela n'empêche pas les constructeurs de tenir de grosses conférences pour annoncer leurs titres de fin d'année et de 2023. C'est le cas de Microsoft avec le Xbox & Bethesda Games Showcase. Une occasion de présenter les prochaines exclusivités du Game Pass, mais aussi des jeux d'éditeurs tiers. A quoi allons-nous jouer en cette fin 2022 et en 2023 ? Suivez le guide !

Voici tous les jeux annoncés lors de la conférence, par ordre d'apparition :

High on Life

League of Legends

Fallout 76 The Pit

Flintlock The Siege of Dawn

The last case of Benedict Fox