Battlefield 6 : date de sortie, gameplay, multijoueur, tout savoir sur le FPS

Battlefield 6 est prévu pour fin 2021, mais nous avons déjà beaucoup d'éléments à nous mettre sur la dent quant aux nouveautés du titre. Gameplay, solo, multijoueur, sur quelles plateformes va-t-il sortir… Voici ce que l'on sait sur le prochain FPS de DICE.

C'est officiel, un nouveau Battlefield est actuellement en cours de développement. Son nom exact n'ayant pas été communiqué à ce jour, nous l'appellerons sobrement Battlefield 6 dans ce dossier récapitulant les informations que nous avons à disposition sur le nouveau FPS des Suédois de DICE, studio appartenant à Electronic Arts. Ce dernier sera d'ailleurs logiquement l'éditeur du titre. Pour rappel, DICE est aussi à l'origine des séries Star Wars Battlefront et Mirror's Edge. Selon des rumeurs, ce nouveau jeu s'inspirerait grandement de Battlefield 3.

📆 Quand sort Battlefield 6 ?

Andrew Wilson, PDG d'EA, a déclaré à plusieurs reprises que la date de sortie de Battlefield 6 est programmée pour “holyday 2021”, soit la fin d'année 2021. Il devrait donc être lancé entre fin octobre et décembre prochain. Cela fait sens dans le calendrier de la saga avec un nouveau jeu tous les deux ans.

Gardons tout de même à l'esprit qu'un report est toujours possible. L'industrie vidéoludique est de plus en plus marquée par les délais de développement qui s'allongent et les joueurs ne sont même plus choqués quand survient ce genre d'annonces. Et après le fiasco Cyberpunk 2077, nul doute que les équipes des éditeurs et des studios y réfléchiront à deux fois avant de sortir un jeu qui n'est pas encore tout à fait prêt. EA n'a de plus pas dévoilé le fameux “holiday 2021” dans un communiqué ou une bande-annonce, s'autorisant ainsi une marge de manœuvre.

Toujours selon Andrew Wilson, EA prévoit de nous en dire plus sur le jeu au printemps 2021. Deux options se dégagent alors : une communication fin mars-début avril à l'occasion du rapport financier bouclant l'année fiscale du groupe, ou alors un peu plus tard à l'occasion de l'E3 2021, qui doit se tenir du 15 au 17 juin, et qui se tiendra très probablement en ligne, situation sanitaire oblige.

🕹 Sur quels supports est disponible Battlefield 6 ?

EA doit encore clarifier sur quelles plateformes sera porté Battlefield 6. Ce qui est sûr, c'est que l'on pourra y jouer sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Il est fort probable que des versions PS4 et Xbox One soient également dans les cartons, mais celles-ci seront forcément au rabais avec des performances moindres, des graphismes moins travaillés et l'absence de certaines fonctionnalités. Certaines indiscrétions font état du fait que deux équipes distinctes ont été créées pour le développement du jeu : l'une en charge des versions new gen et l'autre ayant la tâche des versions old gen. De quoi espérer de belles optimisations pour tous les supports.

Bonne nouvelle, le crossplay serait prévu entre PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC.

🕰 Quelle période de l'histoire dans Battlefield 6 ?

Battlefield V nous amenait en pleine seconde guerre mondiale, alors que Battlefield 1 avant lui nous faisait vivre la Grande Guerre. Il est probable que Battlefield 6 ne revienne pas sur ces périodes exploitées récemment et se concentre sur une ère plus moderne. Mais on ne sait pas exactement quand prendra place l'intrigue. Un leaker prétend que les événements du jeu se dérouleraient proches de nous dans le temps.

L'hypothèse d'une troisième guerre mondiale fictive opposant l'OTAN et la Russie a été avancée.

🏃🏻‍♂️ Le solo de Battlefield 6

En solo, DICE a mis un point d'ordre sur ses derniers opus à revisiter des faits historiques méconnus du grand public. C'est ainsi que l'on a pu incarner un tirailleur sénégalais lors du débarquement de Provence, une résistante norvégienne ou encore un condamné britannique remis en liberté pour effectuer des opérations de sabotage contre les Allemands.

Battlefield V a marqué en ce sens un tournant dans le solo de Battlefield, et on devrait retrouver dans Battlefield 6 ce même système de plusieurs missions indépendantes introduit avec Battlefield 1, avec on l'espère de nouvelles améliorations en termes d'histoire, de narration et d'intelligence artificielle.

La source prétendant que le jeu prend place dans une troisième guerre mondiale fictive ajoute qu'un récit nous ferait incarner un militaire américain en lutte contre l’envahisseur dans une banlieue des États-Unis. Une autre histoire nous conterait les aventures d'un agent britannique du MI6 infiltré en Europe de l’est.

👨‍👦 Le mode multijoueur de Battlefield 6

Andrew Wilson a teasé des cartes “à une échelle jamais vue” et des batailles “plus massives et immersives” ainsi qu'avec “plus de joueurs” que jamais auparavant. Le tout grâce aux capacités techniques apportées par les consoles de nouvelle génération.

Tom Henderson, un leaker qui a déjà partagé plusieurs informations sur Battlefield 6, affirme que les cartes pourront désormais accueillir jusqu'à 128 joueurs. Les versions PS4 et Xbox One devraient par contre se limiter à 64 joueurs pour ne pas trop perdre en framerate.

À ce stade, nous ne savons pas encore si cet opus proposera un mode Battle Royale. DICE a eu des plans concernant un concurrent direct à Call of Duty Warzone, mais celui-ci se fait discret pour l'instant. Il est fort possible que celui-ci ne soit pas disponible au lancement de Battlefield 6, ou même qu'il soit complètement abandonné, le marché des Battle Royale semblant entrer à saturation.

Toujours d'après les informations d'Henderson, BF6 disposerait d'au moins un mode free-to-play (le Battle Royale ?), qui permettrait d'attirer les joueurs gratuits sur le jeu. Il fait aussi mention d'un système saisonnier basé sur un battle pass, qui serait renouvelé chaque 8 à 10 semaines.

🔫 Gameplay

Battlefield 6 va “marquer un retour à la guerre militaire totale“, selon Andrew Wilson. “La prochaine vision de Battlefield prend toute la destruction, l'influence des joueurs et les combats de véhicules et d'armes pour lesquels la franchise est connue et l'élève à un autre niveau”, complète-t-il. Laura Miele, responsable des studios EA, en rajoute une couche en parlant de “batailles épiques” et de “fidélité” comme “nous n'en avons jamais été témoin”. Cela place la barre bien haut, nous attendons une vidéo de gameplay pour mieux juger les changements qui devraient survenir en termes de jouabilité.

L'une des nouveautés pourrait être l'amélioration des environnements destructibles, permise par de nouvelles capacités du moteur maison Frostbite. Plus de décors pourront s'écrouler sous les bombardements et autres lancers de grenades, rendant la quête d'un endroit sécurisé plus compliquée. La destruction des décors serait aussi plus dynamique, en accord avec les actions des joueurs, que par rapport aux opus précédents. Un immeuble s'écroulerait ainsi d'une manière différente en fonction des dégâts subis et de la localisation des impacts. Il se pourrait par contre que les versions PS4 et Xbox One ne profitent pas de ces progrès.

Battlefield 1 et Battlefield V reposaient sur un système à seulement quatre classes. Dans BFV, nous avions : assaut (fort contre véhicules et combat courte et moyenne portée), médecin (pour soigner et réanimer ses coéquipiers), soutien (ravitaillement en munitions, mise en place de camps fortifiés et réparation) ainsi qu'éclaireur (reconnaissance, tir longue portée).