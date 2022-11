Xbox Game Pass : Microsoft élargit le nombre de smart TV Samsung compatibles

Après avoir annoncé l'intégration du Xbox Game Pass via le Cloud sur les Smart TV Samsung de 2022, Microsoft vient d'élargir la liste des TV compatibles avec cette fonctionnalité. En effet, les propriétaires de TV connectées de la marque lancées en 2021 peuvent aussi accéder au service gaming, sans avoir de console Xbox.

Avec le Xbox Game Pass, Microsoft s'est également lancé sur le marché naissant du Cloud gaming avec le Xbox Cloud Gaming. Si l'expérience s'est soldée par un échec cuisant pour certains comme Google avec Stadia, le service proposé par la firme de Redmond s'en sort particulièrement bien.

En effet, le Xbox Cloud gaming a dépassé les 20 millions d'utilisateurs en octobre 2022, et ce chiffre est en augmentation constante. Pour rappel, grâce à ce service, les joueurs peuvent accéder via le cloud à de nombreux jeux du catalogue Xbox Game Pass sans nécessiter le besoin d'avoir une console ou un PC.

On peut par exemple accéder au Xbox Cloud gaming sur iOS, sur les Chromebooks ou encore depuis juin 2022 directement sur les Smart TV Samsung lancées en 2022 via une application dédiée et le Samsung Gaming Hub. Or, Microsoft vient d'annoncer une bonne nouvelle ce mercredi 16 novembre 2022.

Le Xbox Cloud gaming débarque sur les Smart TV Samsung de 2021

En effet, le constructeur a décidé d'élargir la liste des appareils compatibles avec la version bêta du Xbox Cloud gaming. Désormais, l'application Xbox est compatible avec une sélection de Smart TV Samsung lancées en 2021. Notez bien qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, Samsung n'a pas encore mis à jour sur son site la liste officielle des TV compatibles avec le service.

Pour l'instant, seuls les modèles de 2022 sont affichés. Néanmoins, la chose devrait être modifiée sous peu et nous mettrons à jour cet article en fonction. En outre, sachez que ce n'est pas la seule nouveauté annoncée par Microsoft.

L'expérience dans le cloud va prendre une dimension supérieure avec l'ajout des vibrations sur les manettes Bluetooth compatibles comme la manette sans fil Xbox ou la DualSense de la Playstation 5. Concernant cette dernière, ne vous attendez pas toutefois à une prise en charge du retour haptique et des gâchettes adaptatives. Ce n'est pas le cas. Les vibrations seront disponibles en fin d'année 2022 sur les Smart TV Samsung de 2021 et 2022.