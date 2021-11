L’appli Xbox sur Windows donne enfin plus de liberté aux joueurs dans l’installation

L'application Xbox sur Windows va bientôt connaître une modification de taille. En effet, Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité : la possibilité pour les joueurs d'installer les jeux dans le répertoire de leur choix. Une excellente idée, qui ouvre notamment la porte au modding sur les jeux PC accessibles avec le Xbox Game Pass.

Certes, Microsoft n'a pas atteint ses objectifs de croissance avec le Xbox Game Pass, reste que le service connaît un certain succès comme en témoigne les 38% de croissance enregistrées par la firme de Redmond (l'entreprise visait les 48%). Qu'à cela ne tienne, l'arrivée de très gros titres en cette fin d'année 2021, comme Age of Empire 4, Back 4 Blood, Halo Infinite ou encore Forza Horizon 5 vont probablement booster davantage la popularité du Xbox Game Pass.

D'ailleurs, Forza Horizon 5 fait déjà un carton plein et s'impose comme le plus gros lancement de l'histoire des exclusivité Xbox, avec 4,5 millions de joueurs en 24h. Or, une nouvelle fonctionnalité actuellement testée par Microsoft risque également d'attirer de nouveaux abonnés. En tout cas, elle va nettement améliorer la qualité du service.

Plus de flexibilité pour les joueurs sur l'appli Xbox

En effet, Microsoft compte donner la possibilité aux joueurs d'installer leurs jeux dans n'importe quel répertoire. Jusqu'alors, les titres issus de l'application Xbox sur Windows étaient tous rangés dans le dossier WindowsApps sur votre support de stockage interne. Seulement, ce dossier hautement restreint nécessite de modifier les paramètres du système si vous souhaitez le bidouiller. En d'autres termes, il était très difficile de transférer des jeux installés sur un autre dossier ou un autre disque par exemple.

Ce ne sera bientôt plus le cas, et c'est une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. En premier lieu, les joueurs qui ont une connexion internet lente pourront facilement transférer leurs jeux sur un disque dur externe par exemple en cas de réinitialisation du PC ou s'ils ont besoin d'espace de stockage interne. Ainsi, ils n'auront pas à télécharger à nouveau leurs jeux, un gain de temps considérable quand on sait que certains titres avoisinent les 100 Go, comme Forza Horizon 5 ou Call of Duty Vanguard par exemple.

Les moddeurs vont adorer la nouvelle appli Xbox

En outre et d'après les dires de Microsoft, il sera possible de vérifier ou réparer les fichiers d'un jeu, comme le propose Steam et d'autres plateformes. Pratique pour s'assurer de l'intégrité d'un titre sans avoir à le télécharger à nouveau entièrement. Enfin, cette fonctionnalité facilitera grandement la vie aux moddeurs qui pourront modifier à l'envie les fichiers d'un jeu pour y inclure de nouveaux éléments.

Dans les colonnes de The Verge, Microsoft a confirmé cette nouvelle approche plus ouverte de l'application Xbox sur Windows : “Avec d'excellents jeux PC comme Back 4 Blood, Age of Empire 4, Forza Horizon 5 et Halo Infinite le jour du lancement sur le Game Pass, nous voulions offrir aux joueurs plus d'options pour personnaliser leur expérience dans l'application Xbox”, a annoncé Jason Baumont, directeur associé de la gestion des programmes pour les expériences Xbox chez Microsoft.