Starfield : Bethesda dévoile des éléments de gameplay inédits, ça s’annonce fou

Dans une session de questions/réponses sur Discord, Bethesda dévoile de nombreux éléments de gameplay de Starfield, attendu pour le 6 septembre. On fait le point sur les principaux.

Plus que quelques jours avant de mettre la main sur Starfield, le jeu de rôle et d'exploration spatiale de Bethesda. Avant sa sortie officielle le 6 septembre, l'éditeur s'est prêté au jeu des questions/réponses, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été avare en révélations. On apprend ainsi l'existence de nombreux éléments de gameplay jusque là inédits. Le jeu s'annonce encore meilleur que ce que l'on imaginait.

Parmi nos préférés, il y a la gestion de la contrebande. Dans Starfield, rien ne vous empêche d'embarquer des marchandises illicites sur votre vaisseau pour les revendre à des personnes peu recommandables. Sauf que c'est illégal dans tout l'univers du jeu. À vous de ruser pour dissimuler la cargaison aux yeux des systèmes de sécurité en orbite autour des cités majeures. Pour cela, il faudra investir dans des modules spéciaux à placer sur le vaisseau. Vous vous êtes fait prendre ? Choisissez : payez une amende, allez en prison ou résistez et tentez de vous enfuir. Oui, comme dans la série des Elder Scrolls, Skyrim en tête.

Starfield révèle des éléments de gameplay majeurs quelques jours avant sa sortie

Après une mission, on a besoin de repos. Et quoi de mieux pour ça qu'un chez-soi ? Starfield vous propose d'acheter une maison dans la plupart des villes. Certaines sont même offertes en récompense d'une quête. On ne sait pas s'il sera possible d'y assigner des personnes de notre groupe, ni à quel point elles seront personnalisables. Par contre, Bethesda nous apprend qu'il y aura 20 compagnons nommés au total. L'accent a été mis sur les 4 présents à Constellation, le groupe d'explorateurs que vous rejoignez au début du jeu.

N'en déplaise aux pacifistes absolus, il n'est apparemment pas possible de finir le jeu sans tuer personne. Des options non létales existent, mais les développeurs ne garantissent pas que ce soit tenable jusqu’à la fin. On retiendra pour finir la présence de 3 religions majeures : le Sanctum Universum, qui croit en l'existence de Dieu quelque part dans l'univers, Les Éclairés (ou Illuminés/Éveillés, selon la traduction française retenue), des athéistes bienveillants, et la Maison Va'ruun, qui pense qu'un… serpent géant va bientôt encercler le monde et dévorer les humains. On hésite encore sur celle que l'on va choisir.

