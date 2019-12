Xbox Series X : date de sortie, prix, caractéristiques, jeux, tout savoir sur la prochaine console de Microsoft

Microsoft a présenté la Xbox Series X, la concurrente de la PS5 sur le marché des consoles next gen. On sait désormais ce à quoi ressemble la console, un peu moins d’un an avant sa sortie. Entre les informations officielles distillées par la firme de Redmond et les fuites dont nous abreuvent les leakers, voici un récapitulatif de tout ce que l’on sait sur la console désignée jusqu’ici sous son nom de code Xbox Scarlett.

Si après l’incroyable succès commercial de la PS4, la PS5 est particulièrement attendue par les joueurs, Microsoft compte bien reconquérir des parts de marché avec sa Xbox de prochaine génération. Le 12 décembre 2019 à l’occasion des Game Awards, la firme a levé le voile sur la Xbox Series X. C’est donc le nom finalement retenu pour sa prochaine génération de console de salon. Notez au passage que la console pourrait aussi s’appeler Xbox, tout simplement, mais ce n’est pas encore très clair de la part de Microsoft. Quoi qu’il en soit, les premières informations sur cette dernière sont déjà disponibles, faisons donc un point sur ce qu’il faut savoir au sujet du « Projet Scarlett ».

Quelle date pour la sortie de la Xbox Series X (Scarlett)?

La Xbox Series X sortira à la fin de l’année 2020 tout comme la PS5. C’est Microsoft lui-même qui l’a officialisé, mais sans préciser de date exacte. On peut s’attendre à une disponibilité quelques semaines avant Noël pour profiter de cette période de consommation intense. Des rumeurs laissent entendre que la console serait commercialisée à partir du vendredi 6 novembre 2020 pour devancer la PS5, mais rien n’est moins sûr. On ne sait même pas si elle sera mise en vente en même temps dans toutes les régions, et même si Microsoft pense effectivement à cette date aujourd’hui, le groupe américain a encore du temps pour changer d’avis.

À quel prix sera commercialisée la Xbox Series X ?

Un an avant la sortie, on ne connait bien entendu pas le prix de la Xbox Series X. Jason Ronald, cadre de Microsoft chargé du programme de rétrocompatibilité, a seulement laissé entendre que Microsoft pratiquerait des tarifs « raisonnables ». Ce qui ne veut pas dire grand-chose.

Pour rappel, la Xbox One S était à son lancement vendue au prix de 299 euros pour la version 500 Go et 349 euros pour celle embarquant 1 To d’espace de stockage. La surpuissante Xbox One X sortie fin 2017 était quant à elle commercialisée à 499 euros.

Microsoft sait qu’il va devoir faire des efforts pour parvenir à convaincre les consommateurs de craquer pour la nouvelle Xbox et non sur la PS5. Il a déjà fait les frais par le passé d’une politique tarifaire trop ambitieuse et on voit mal la société réitérer la même erreur. Il est probable que la version de base de sa prochaine console ne soit pas proposée à un prix plus élevé que la One X à sa sortie.

Sachez également que Sony et Microsoft ne font pas, ou très peu, de marges sur la vente de leurs consoles. L’objectif est d’écouler un maximum d’appareils afin d’imposer leur écosystème aux consommateurs. Ils se rémunèrent ensuite avec les accessoires, les jeux et les services, notamment les abonnements payants de type PlayStation Plus et Xbox Live Gold. C’est pourquoi les consoles peuvent proposer pour un tarif attractif d’excellentes performances.

Lire aussi : PS5 vs Xbox Scarlett : Quelles différences entre les consoles de Sony et Microsoft ?

Fiche technique Xbox Series X : CPU et GPU AMD, 8K, Ray tracing et un stockage SSD

La fiche technique de la Xbox Series X n’est pas encore connue dans son intégralité, mais Microsoft a déjà distillé plusieurs informations intéressantes à son sujet :

Le CPU sera basé sur l’architecture Zen 2 d’AMD mais remise au goût du jour spécialement pour la Xbox. On parle de 8 cœurs physiques et de 16 threads, ainsi que d’une cadence à 3,4 GHz.

Le GPU est là encore made in AMD, avec un Navi modifié. Pas plus d’éléments à ce sujet pour le moment.

On aura droit à de la RAM GDDR6. Est évoquée la présence de 24 Go de mémoire vive, dont 18 Go attribués au CPU et au GPU.

C’est l’une des principales nouveautés apportées par la Xbox Series X, on passe à du stockage SSD pour booster drastiquement les performances. On aura sans doute une version avec 1 To de mémoire interne. Pas sûr que soit commercialisée une Xbox avec seulement 500 Go étant donné que le poids des jeux est de plus en plus important (on dépasse régulièrement les 100 Go avec les AAA désormais).

Un lecteur Blu-Ray a été confirmé sur la Xbox Series X. Il sera donc toujours possible d’acheter des versions physiques de jeu, alors que la sortie de la Xbox One S All Digital sans équipement de ce type et obligeant à acquérir des titres en dématérialisé ou via le Xbox Game Pass pouvait faire craindre sa disparition.

Le support du ray-tracing est également au rendez-vous. Cette technologie de gestion de la réflexion et de la réfraction de la lumière qui permet d’obtenir des graphismes époustouflants de réalisme. Ces caractéristiques vont permettre à la Xbox Series X d’afficher des performances exceptionnelles. Microsoft a profité de sa conférence des Game Awards pour dévoiler plus d’informations sur la puissance et les fonctionnalités de la console.

Xbox Series X : 4 fois plus puissante que la Xbox One X

Microsoft affirme que la Xbox Series X ciblera des performances 4K à 60 fps pour la grande majorité des jeux compatibles. La console offre également assez de puissance pour atteindre théoriquement les 120 images par seconde mais aussi pour proposer des images en 8K. Le CPU AMD de la console est 4 fois plus puissante que celui de la Xbox One X et son GPU Navi l’est deux fois plus que celui de la précédente console, assurant jusqu’à 12 TFLOPS de puissance. Voici les technologies et nouvelles fonctionnalités dont bénéficiera la console :

Variable Fresh Rate (VRR) : elle permettra d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images en mouvement afin d’améliorer leur netteté

: elle permettra d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images en mouvement afin d’améliorer leur netteté Variable Rate Shading (VRS) : elle permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle

: elle permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle Ray tracing : pour un meilleur rendu des effets de lumière

: pour un meilleur rendu des effets de lumière Auto Low Latency Mode (ALLM) et Dynamic Latency Input (DLI) : deux fonctionnalités qui permettent de réduire au maximum la latence pour améliorer la vitesse d’affichage.

Microsoft annonce également que la Xbox Series X profitera d’un temps de chargement réduit à l’extrême, notamment grâce au SSD interne qui remplacera le traditionnel disque dur. Cette technologie devrait profiter à la fois au temps de chargement d’un jeu, mais également à celui nécessaire en cours de partie (entre deux niveaux, par exemple). Reste maintenant à savoir si le géant Redmond parviendra à battre Sony qui, de son côté, annonce pouvoir un jeu en moins d’une seconde sur sa PS5.

Xbox Wireless Controller : une nouvelle manette

La Xbox Series X sera accompagnée d’une nouvelle manette. Vu de loin, on le confondrait facilement avec la manette actuelle mais il y a de légère différences. « Sa taille et sa forme ont été affinées pour correspondre à un éventail encore plus large de joueurs ». On note la présence d’un nouveau bouton dédié au partage de contenu (captures, vidéo) que l’on souhaite envoyer à ses amis. Enfin, la croix directionnelle a également été modifiée et s’inspire de celle de la manette sans fil Xbox Elite Series 2. Enfin, cette manette est compatible avec la Xbox One mais aussi avec Windows 10 pour les joueurs sur PC.

Combien de Xbox pour la prochaine génération ?

Petit point à ce sujet car il y a encore des confusions. Dans un premier temps, plusieurs leaks nous apprenaient que Microsoft prévoyait de lancer deux consoles de nouvelle génération en même temps, aux noms de code Lockhart pour l’entrée de gamme et Anaconda pour le haut de gamme. Comme si pour la génération actuelle, les One S et One X étaient sorties en même temps. Le projet global prenait quant à lui le nom de Scarlett.

La présentation de la Xbox Series X a le mérite de couper court aux rumeurs. Microsoft a bien officialisé une seule console. Et si la firme de Redmond tient toujours à commercialiser la version Lockhart, celle-ci n’est visiblement pas prévue pour être lancée au même moment. On aurait donc dans un premier temps une unique console Xbox. De quoi rendre ce modèle meilleur et de ne pas perdre les clients avec plusieurs références.

Quels seront les jeux vidéo et les exclusivités sur cette console ?

Nous avons à ce jour peu d’informations sur le catalogue de jeux proposé pour la Xbox Series X (Scarlett). Pour l’instant, on sait que Halo Infinite sera disponible au lancement. Microsoft a également profité de sa conférence des Game Awards pour dévoiler Senua’s Saga : Hellblade II, la suite du jeu Hellblade : Senua’s Sacrifice développé par le studio Ninja Theory. Cette fois-ci, le jeu sera une exclusivité Xbox. Il est probable qu’un nouveau Forza soit aussi dans les cartons. On devrait également avoir droit à un portage des titres importants de la génération de console précédente, comme Cyberpunk 2077 par exemple.

Un nouvel Assassin’s Creed (qui se tiendrait dans le monde Viking), Beyond Good & Evil 2 et The Elder Scrolls VI sont aussi prévus, mais on ne sait pas s’ils seront lancés en même temps que la console. Enfin, Microsoft a racheté plusieurs studios ces dernières années, on se doute que certains d’entre eux travaillent au développement de titres pour la prochaine Xbox. Un nouveau Fable peut-être ? De nouvelles licences ?

Reprenez vos jeux là où vous vous êtes arrêté

Actuellement, lorsque vous mettez en pause un jeu ou une application sur une Xbox One, et que vous éteignez la console, impossible de le ou la reprendre à l’endroit où vous vous étiez arrêté. Avec la Xbox Series X, Microsoft compte bien contenter les joueurs et leur offrir une expérience inédite pour une console Microsoft : la possibilité de leur permettre de reprendre une partie à l’endroit exact où ils s’étaient arrêtés. Aucun temps d’attente ne serait nécessaire, l’opération étant rendue possible par le biais du SSD de la Xbox Series X.

Rétrocompatibilité de la Xbox Series X avec les jeux Xbox One, 360 et originale

C’est aussi une information officielle, la Xbox Series X sera rétrocompatible avec des milliers de jeux issus des Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale. On espère que vous n’avez pas jeté vos vieilles boites, elles vont encore pouvoir servir pendant un bout de temps. C’est une annonce forte de la part de Microsoft alors que le rétrogaming a le vent en poupe en ce moment et que Nintendo propose des titres NES et SNES sur sa Switch avec l’abonnement Nintendo Switch Online. Cela devrait motiver les anciens possesseurs de Xbox à rester sur cet écosystème et ne pas aller voir du côté de la PS5.

Xbox Game Pass, Xbox Live et xCloud

En manque d’exclusivités face à la PlayStation de Sony, Microsoft mise sur les services pour convaincre les consommateurs. Pour une somme tout à fait honnête, le Xbox Game Pass permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux et le catalogue ne cesse de grandir. De plus, les titres développés pour la firme de Redmond par les Xbox Game Studios sont disponibles via cette offre dès leur jour de sortie. C’est un véritable argument qui peut conduire à l’achat.

Au-delà de cela, on devrait retrouver le Xbox Live Gold ou système similaire, un abonnement pour jouer en ligne avec des jeux offerts chaque mois aux abonnés. On l’a dit, Microsoft veut que les joueurs payent chaque mois. Et comme le rapport qualité-prix de ses offres est plutôt au rendez-vous, on est presque heureux de passer à la caisse.

Enfin, on attend bien sûr xCloud, la plateforme de cloud gaming. S’il est possible de jouer sur sa Xbox via un autre écran que celui de son téléviseur (sur son smartphone Android par exemple) grâce à une fonctionnalité de la console, xCloud va encore plus loin puisqu’on pourra jouer en streaming grâce à la puissance de calcul fournie par les serveurs de Microsoft (coucou Azure). On peut même imaginer une fusion du Xbox Game Pass et de xCloud pour créer un service de streaming donnant accès à tout un catalogue de jeux moyennant le paiement d’un abonnement. On aurait enfin notre Netflix du jeu vidéo qu’on attend tant, et que Google ne semble pas prêt d’atteindre avec Stadia.