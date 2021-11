Forza Horizon 5 bat tous les records de lancement pour une exclusivité Xbox

Forza Horizon 5 vient tout juste de sortir, et pourtant le titre de Microsoft et Playground Games explose déjà tous les records. En effet, le jeu de course automobile s'impose comme le plus gros lancement de l'histoire des exclusivités Xbox, avec 4,5 millions de joueurs en seulement 24h.

Il est plutôt rare de voir Phil Spencer, PDG de la branche Xbox de Microsoft, sabrer le champagne sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire qu'il y a de quoi devant le carton plein opéré par Forza Horizon 5. En effet, le jeu de course automobile de Playground Games vient tout juste d'arriver sur les consoles Xbox One, Xbox Series X et Series S, sur PC et via le Xbox Game Pass ce 9 novembre 2021.

En seulement 24h de carrière, le titre accumule d'ores et déjà 4,5 millions de joueurs, faisant de lui le plus gros lancement de l'histoire des exclusivités Xbox. “Pendant des années, nous avons investi dans la marque Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 prouve que cette promesse prend forme. C'est le meilleur lancement pour un jeu Xbox Game Studios”, annonce le responsable sur Twitter.

À lire également : Xbox Series X – Microsoft a vendu 8 millions de consoles, un carton

Forza Horizon 5 s'impose comme le plus gros lancement de l'histoire des exclus Xbox

Ainsi, Forza Horizon 5 enterre même les performances du précédent opus, avec trois fois plus de joueurs connectés dès la première journée suivant le lancement. Bien entendu, la popularité du titre était prévisible, comme en témoignait l'engouement des joueurs devant l'accès anticipé. Comme le précisent nos confrères du site Video Games Chronicles, les utilisateurs étaient déjà un million à parcourir le Mexique à toute vitesse dès le 5 novembre. Date à laquelle les acheteurs des versions Premium Edition (99,99 €) et du lot d'extensions Premium (49,99 €) ont pu lancer le jeu.

Sur Steam, le succès est également au rendez-vous. Le jeu occupe déjà la première place des meilleures ventes sur la plateforme de Valve, tandis qu'il a d'ores et déjà enregistré un pic de 70 000 joueurs en simultané (contre 40 000 pour son prédécesseur). Et sans mauvaise surprise, la popularité du titre devrait monter crescendo, surtout avec l'arrivée de la toute première saison du jeu ce mardi 11 novembre, avec à la clé de nombreux éléments in-game à gagner pour les joueurs.

Désormais, le regard de Microsoft se tourne vers un autre mastodonte à venir ce 8 décembre 2021 : un certain Halo Infinite. Le retour du Master Chief arrivera-t-il à fédérer les joueurs avec autant de force ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.