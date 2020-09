La Xbox Series S est la console next gen à petit prix de Microsoft. Elle accompagnera la Xbox Series X haut de gamme. Et malgré son tarif attractif, elle bénéficie de bien des fonctionnalités intéressantes, d’un matériel de qualité, ainsi que d’un catalogue de jeux étoffé. Associée au Game Pass, elle doit rendre l’expérience vidéoludique de salon abordable à tous.

Microsoft a déjà beaucoup communiqué sur sa Xbox Series X, la console nouvelle génération haut de gamme qui sera lancée en novembre 2020. Mais le géant américain prépare une autre console next gen, moins bien équipée et aussi moins chère, supposément baptisée Xbox Series S. Un appareil sur lequel la firme de Redmond garde un secret relatif, mais plusieurs fuites nous ont déjà confirmé son existence et révélé bon nombre de ses caractéristiques. Voici ce que l’on sait à son sujet jusqu’ici.

Prix et date de sortie

C’est la principale inconnue à ce jour. On sait que la Xbox Series X sera commercialisée au mois de novembre 2020. Il est tout à fait possible que la Series S sorte également à cette période. Microsoft pourrait être tenté de lancer d’abord sa console premium et plus coûteuse pour d’abord guider les consommateurs vers celle-ci, mais cela serait particulièrement ambitieux alors que Xbox part outsider face à la PS5 qui sera disponible à peu près au même moment. Une PS5 qui va justement être proposée en deux modèles, l’un plus abordable dépourvu de lecteur Blu-ray.

Concernant le prix, on s’attend à un tarif agressif. Microsoft ne compte pas forcément faire de profits en vendant ses consoles, mais mise plus sur les services pour rentabiliser Xbox, notamment le Game Pass Ultimate. L’objectif est donc de convaincre les joueurs d’investir dans une Xbox à bas prix et d’installer un parc important de ses consoles afin de vendre ses jeux et abonnements. Un leaker assez réputé, eastmen, a déclaré sur le forum beyond3d que Microsoft prévoyait de vendre sa Xbox Series X à 400 dollars et que la Xbox Series S serait deux fois moins chère, soit 200 dollars. Un montant auquel il faudra ajouter les taxes françaises. Mais si Microsoft a bien sûr une idée du prix auquel il veut lancer ses consoles, il attend que Sony fasse le premier pas pour potentiellement adapter sa politique tarifaire.

Design

Aucune fuite n’a pu à ce jour nous renseigner à quoi va ressembler la Xbox Series S. Il est néanmoins probable que celle-ci reprenne des éléments de la Xbox Series X, dont le design a été officialisé. On aurait alors droit à ce qui ressemble à une petite tour de PC, qui peut être aussi bien positionnée à la verticale ou à l’horizontale. D’après les informations que l’on a sur la manette incluse avec la console Series S, cette dernière devrait arborer un coloris blanc, alors que la Series X vient en noir. C’était déjà le cas sur la génération actuelle, avec la Xbox One S en blanc et la Xbox One X en noir.

Il est par contre attendu que la Xbox Series S soit livrée sans lecteur Blu-Ray, à l’instar de la Xbox One S All-Digital ou de la future PS5 Digital Edition. Cela permet de réduire les coûts et de proposer la console à un prix encore meilleur. Une telle décision correspond aussi bien à la stratégie de Microsoft de pousser à s’abonner au Game Pass plutôt que d’acheter des jeux. Surtout que le Game Pass Ultimate inclut à partir du 15 septembre 2020 xCloud, ce qui va donner la possibilité aux joueurs de profiter des titres du Game Pass en instantané en streaming plutôt que de devoir les télécharger et les installer sur leur console.

Puissance et performances

Là encore, rien d’officiel pour le moment, mais le degré de fiabilité des informations au sujet de la fiche technique de la Xbox Series S est élevé. La console devrait être équipée d’un SoC AMD custom gravé en 7nm avec un CPU 8-core, 16 thread basé sur l’architecture Zen 2, le tout cadencé à 3,8 GHz. Ce sont les mêmes caractéristiques que celles de la Xbox Series X. Le CPU de la Xbox Series S devrait ainsi être meilleur que celui embarqué dans la PS5.

On trouve par contre une différence très sensible au niveau du GPU. Si le NAVI RDNA 2 est utilisé dans les deux cas, la Xbox Series S délivre une puissance de 4 TFLOPs. C’est à peu près égal à la puissance graphique d’une PS4 Pro et inférieur à une Xbox One X (6 TFLOPs). La Series X est quant à elle annoncée à plus de 12 TFLOPs, soit une puissance trois fois supérieure.

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here’s one of the missing gaps 😉 20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx — Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2020

De là à dire que la Xbox Series S a le niveau d’une console current gen, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Avec ses 10 Go de RAM GDDR6 et son stockage SSD PCIe 4.0 (dont le volume reste à déterminer) permettant entre autres de réduire les temps de chargement, nous avons clairement affaire à une console qui va réussir à améliorer notre expérience de jeu. Elle va seulement cibler des consommateurs moins exigeants. Là où la Series X promet de la 4K à 60 images par seconde et de la 8K, la Series S devra se « contenter » de 1080p à 60 images par seconde et de 1440p, ce qui reste extrêmement convenable pour la majorité des joueurs, surtout à ce niveau de prix.

Autre fonctionnalité absente des Xbox One et que l’on retrouvera sur la Series S : le ray-tracing. Cette technologie qui semble devenir de plus en indispensable dans le jeu vidéo sera bien de la partie sur la console next gen abordable de Xbox. Celle-ci permet de calculer les effets de la lumière avec précision pour une meilleure gestion des reflets, donnant des environnements plus beaux et plus réalistes en jeu. Un travail auparavant réalisé « à la main » par les artistes des studios. Dans les deux captures ci-dessous, vous pouvez voir la différence saisissante sur Minecraft avec le ray-tracing désactivé en haut et activé en bas. Cette fonctionnalité bouleverse les graphismes d’un jeu, qu’il soit photoréaliste ou non.

Pour accompagner le hardware, Microsoft a planché sur de nouvelles fonctionnalités logicielles afin de booster les performances de ses nouvelles Xbox. Le Variable Fresh Rate (VRR) est une technique d’optimisation et d’ajustement automatique de la fréquence d’actualisation des images, qui va permettre une meilleure fluidité de l’action sans que celle-ci se fasse au détriment d’autres aspects techniques. Le Variable Rate Shading (VRS) va quant à lui jouer sur la qualité de l’ombrage. Celle-ci pourra être réduite dans des zones où elle n’est pas utile afin de pouvoir allouer les ressources économisées à d’autres tâches et ainsi gagner en performances générales.

Nous avons ensuite les fonctions d’Auto Low Latency Mode (ALLM) et de Dynamic Latency Input (DLI). Comme leur nom l’indique, elles servent à réduire la latence et l’input lag entre le joueur, l’écran et les accessoires. C’est aussi l’un des enjeux de la nouvelle génération de Xbox, alors que les consoles ne sont pas connues pour briller en la matière.

Interface et fonctionnalités

Concernant l’UI, pas de surprise. Celle-ci a déjà été révélée et est commune aux Series X et Series S. Même les Xbox One ont eu droit à une mise à jour pour bénéficier de ce rafraîchissement bienvenu de l’interface. Au programme, refonte du guide et du fil d’actualité de l’écran d’accueil afin de trouver plus facilement et rapidement les contenus qui nous intéressent.

La navigation est plus intuitive et l’on se perd moins entre les différents services disponibles (Microsoft Store, Game Pass, Xbox Live…). Le partage de vidéos et de captures d’écran est mieux mis en avant, alors que le système de contacts a été revu.

La Xbox Series S est bien entendu compatible avec tous les services Xbox disponibles, la Series X ne bénéficie d’aucune exclusivité en la matière. En plus des jeux, la console reprend les promesses de la génération One et constitue aussi une plateforme sur laquelle il est possible de profiter de ses contenus multimédias avec Netflix, Amazon Prime Video, Twitch, Spotify et bien d’autres.

Rétrocompatibilité

Il n’y a aucune raison pour que la Xbox Series S ne bénéficie pas du même programme de rétrocompatibilité que la Series X. Les jeux Xbox One seront ainsi jouables sur Series S sans problème, il suffira de se connecter avec le même compte Xbox. Le problème réside dans le fait que sans lecteur Blu-ray, les joueurs qui ont acheté les versions physiques de leurs jeux One ne pourront pas en profiter sur Series S. Il se murmure que Microsoft prépare un système d’équivalence pour y remédier, on espère en entendre parler bientôt. Les jeux Xbox One tournant sur Xbox Series S bénéficieront de meilleures performances, exploitant notamment le CPU et le SSD de la console.

On sait que la Xbox Series X ne s’arrêtera pas là puisque des centaines de jeux sortis sur Xbox 360 et la Xbox originale seront également compatibles. Cela devrait également être le cas pour la Xbox Series S si la firme de Redmond parvient à mettre en place son système permettant de récupérer une clé virtuelle d’un jeu dont on possède une copie physique.

MS a beaucoup insisté sur le Smart Delivery avec sa nouvelle génération de consoles. Grâce à ce système, les joueurs vont pouvoir acheter un jeu sur Xbox One et obtenir une copie du même jeu, mais sous sa version optimisée Xbox Series. Plus besoin de racheter le même jeu cross-gen lorsque l’on change de console donc. Tous les jeux Xbox Games Studios auront droit au Smart Delivery, ainsi que certains titres d’éditeurs tiers. On sait par exemple par l’intermédiaire de CD Projekt que Cyberpunk 2077 supportera cette feature. Vous pouvez donc l’acheter dès maintenant pour commencer à y jouer sur Xbox One S ou X puis jouer à la version Xbox Series une fois que vous acquis une console nouvelle génération.

Manette

Le contrôleur de la Xbox Series S bénéficie de plusieurs améliorations par rapport à la manette standard Xbox One. Son design évolue légèrement, afin de convenir aux mains d’une plus grande variété de joueurs. Un troisième bouton s’invite sous la touche Xbox, un raccourci qui permet de partager simplement vidéos et captures d’écran à ses contacts ou sur les réseaux sociaux, rejoignant ce que l’on disait un peu plus tôt sur la mise en avant de ce type de contenus dans l’interface.

La flèche directionnelle a été retravaillée et devrait se montrer plus précise, notamment pour les mouvements en diagonale. Microsoft a repris la recette de son gamepad haut de gamme Xbox Elite Series 2, sans pour autant aller aussi loin, modèle de base oblige. Enfin, des grips sont positionnés sur les touches RB et LB ainsi que sur les gâchettes RT et LT pour un meilleur confort et une meilleure adhérence. Contrairement à PlayStation qui a révolutionné sa manette, Microsoft parie sur la continuité avec quelques améliorations ci et là. Il faut dire que les contrôleurs Xbox sont déjà très appréciés de la communauté.

Catalogue de jeux

En plus des jeux rétrocompatibles, la Xbox Series S va bien entendu accueillir de nouvelles sorties. Malheureusement, Halo Infinite a été repoussé à 2021 suite aux critiques des joueurs lors de la présentation d’une vidéo de gameplay. alors qu’il devait être le porte-étendard de la console. Mais Cyberpunk 2077, FIFA 21 ou encore Call of Duty: Black Ops Cold War seront bien de la partie. Tout comme Resident Evil 8 Village, Assassin’s Creed Valhalla, Yakuza: Like A Dragon, Senua’s Saga: Hellblade II ou le nouveau Forza Motorsport, dont la licence s’offre un reboot. Vous pouvez consulter notre liste des jeux les plus attendus sur Xbox Series et PS5 pour en savoir plus.

L’abonnement au Game Pass, avec le service de cloud gaming xCloud inclus, permettra toujours d’accéder à un catalogue fourni de plus d’une centaine de titres. Actuellement, il donne la possibilité de jouer à The Witcher III, Wasteland 3, Final Fantasy XV, The Outer Worlds, tous les jeux Xbox Games Studios et bien d’autres. Un choix pléthorique. La sélection s’enrichira bien sûr de jeux optimisés Xbox Series très prochainement.

La console, tout comme la Xbox Series X, n’aura aucune exclusivité à se mettre sous la dent. Microsoft a indiqué que tous les titres Xbox sont voués à sortir également sur PC. Certains jeux (Xbox Games Studios et autres via des partenariats) seront par contre disponibles sur Xbox Series et non sur PS5 et Nintendo Switch. Xbox va aussi s’offrir quelques exclusivités temporaires, comme pour le FPS S.T.A.L.K.E.R. 2, qui sortiront ensuite sur les autres plateformes.

Le géant américain a également annoncé que durant deux ans, tous les jeux Xbox Games Studios seraient cross-gen, c’est-à-dire qu’ils seraient lancés sur Xbox One et Xbox Series. Des propos à nuancer, car pour l’instant, Fable n’est annoncé que sur Xbox Series alors qu’il doit être commercialisé en 2021 ou 2022. Chez les éditeurs tiers, chacun fait comme bon lui semble. Certains jeux ne seront développés que pour la next gen dès ses débuts, d’autres atterriront à la fois sur One et Series.