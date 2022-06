Starfield : date de sortie, gameplay, histoire, tout savoir sur l’incroyable RPG de Bethesda

Starfield, le tout nouveau RPG spatial de Bethesda, fait partie des jeux les plus attendus de 2023. Cette toute nouvelle licence promet une expérience inédite, mêlant exploration, combat et narration au sein d'un vaste univers entièrement visitable. Avec ce dossier, nous allons tâcher de répondre à vos questions sur le jeu : quelle est sa date de sortie, son histoire, ses mécaniques de gameplay, sur quelles plateformes ? En piste.

“Dans ce jeu de rôle de nouvelle génération prenant place au milieu des étoiles, créez le personnage que vous souhaitez et explorer avec une liberté sans pareille au fil d'une aventure épique pour répondre au plus grand mystère de l'humanité”. Voilà comment Bethesda résume Starfield, son tout nouveau RPG.

Avec ce titre, le studio américain, désormais propriété de Microsoft, se lance dans un défi ambitieux et risqué. En effet, Starfield est la première licence inédite créée par Bethesda en 25 ans, après avoir brillé (selon les épisodes) sur des séries populaires comme Fallout et The Elder Scrolls.

L'attente est donc forte, notamment du côté des fans qui espèrent voir le studio revenir à une meilleure forme après le fiasco de Fallout 76. D'un autre côté, tous les amateurs de space-opera comme Mass Effect surveille du coin de l'oeil ce titre ambitieux, qui promet un voyage unique au sein d'un univers vaste et détaillé. Dans ce dossier, nous répondrons aux nombreuses interrogations que les joueurs peuvent avoir sur Starfield : date de sortie, histoire et univers, mécaniques de gameplay, plateformes concernées.

🗓️ Quand sort Starfield ?

Alors que la sortie de Starfield était initialement prévue pour la fin d'année 2022, Bethesda a annoncé une bien mauvaise nouvelle au détour d'un tweet publié ce 12 mai. En effet, l'éditeur explique avoir pris la décision de décaler le lancement du jeu au premier semestre 2023. Un choix judicieux, compte tenu des ambitions démesurées du titre.

En outre, on se doute que Bethesda ne veuille pas se retrouver dans la peau de DICE ou de CD Projekt RED, deux studios entachés par les lancements catastrophiques de leurs derniers jeux, à savoir Battlefield 2042 et Cyberpunk 2077.

🎮 Starfield sera disponible sur quelles plateformes ?

Comme vous le savez, Bethesda appartient à Microsoft depuis deux ans maintenant, date à laquelle le géant américain a racheté Zenimax Media pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars. De fait, l'avenir des futurs jeux Bethesda sur les consoles Sony était plus qu'incertain. Concernant Starfield, Microsoft compte bien s'accaparer la part du lion.

De fait, Starfield sera disponible uniquement sur Xbox Series X et Series S, ainsi que sur PC. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit d'une exclusivité définitive, ou si Microsoft compte ensuite sortir le titre sur les machines concurrentes. Quoi qu'il en soit, c'est de bonne guerre, quand on regarde les exclusivités à venir sur PlayStation 5 comme God of War : Ragnarok ou encore Forspoken, pour ne citer qu'elles.

🗒️ Histoire et durée de vie de Starfield

Starfield vous invitera à découvrir un futur plutôt lointain, puisque l'aventure prendra place en 2330. L'humanité s'est aventurée au-delà de notre système solaire et a colonisé de nombreuses planètes, s'imposant rapidement comme l'une des espèces conquérantes de la galaxie. Vous y incarnez un/une mineur.e qui a choisir de rejoindre Constellation, un groupe d'explorateurs dont l'objectif premier est de mettre la main sur des artefacts rares dans toute la galaxie. Il faut dire que ces objets mystiques pourraient apporter la réponse au plus grand mystère de l'humanité.

Durant votre périple, vous serez amené à collaborer (ou non) avec plusieurs factions. L'Union coloniale représentera par exemple le futur idéalisé d'une République interstellaire, tandis que Ryujin Industries évoquera les gigantesques corporations qui emploient et exploitent des millions de personnes à travers la galaxie.

Côté durée de vie, Bethesda a annoncé qu'il faudra entre 30 et 40 heures de jeu pour boucler la trame principale de Starfield. Vous l'aurez compris, on ne compte pas les multiples quêtes annexes, qui pousseront la durée de vie à une centaine d'heures au grand minimum. D'après Todd Howard, chef du studio, il s'agit du titre le plus long jamais créé par Bethesda. Il faut dire que le jeu vous invitera à visiter plus de mille planètes et quatre gigantesques métropoles comme New Atlantis, le quartier général de Constellation.

🕹️ Le gameplay de Starfield

Si vous êtes un connaisseur des anciennes productions de Bethesda comme Fallout, vous serez en terrain connu avec Starfield. Aux premiers abords en tout cas. En effet, le jeu se présentera comme un jeu de rôle en monde ouvert, avec une formule relativement classique mélangeant combats, exploration, dialogues et construction de votre personnage. Néanmoins, quelques subtilités vont venir bouleverser cette recette bien connue.

Exploration et combats

Les combats et l'exploration constituent une grande partie du gameplay de Starfield. À l'image d'un Fallout dans l'espace, vous serez amené à visiter plus de mille planètes. Chacune d'entre elles pourra abriter une faune locale (hostile ou non), et vous pourrez faire des rencontres imprévues comme les joueurs ont pu le découvrir via le long extrait de 15 minutes partagé par Bethesda.

Du peu ce que nous avons vu, les affrontements promettent d'être intenses et dynamiques, avec la possibilité de se repositionner grâce à un jet-pack dorsal. Et sans surprise, l'arsenal promet d'être conséquent, avec son lot de fusils d'assauts, de fusils à pompe, d'armes énergétiques et autres fusils de précision.

Durant l'exploration d'une planète, le joueur pourra également collecter certains minerais et matières premières, qui seront essentiels pour améliorer votre équipement, vos armes, votre vaisseau ou encore pour construire des avant-postes.

Home, Sweet Home

Comme dans un certain No Man's Sky, le joueur pourra construire des avant-postes sur les planètes qu'ils visitent, pour conduire des recherches, récolter et stocker des ressources, se réapprovisionner ou encore pour se protéger des intempéries potentiellement fatales. On imagine que ces bases avancées feront ensuite office de point de voyage rapide, afin de pouvoir revenir facilement sur chaque planète explorée.

Un personnage à mon image

Jeu de rôle oblige, le joueur sera libre de créer le personnage qu'il souhaite. D'après Bethesda, il s'agit de l'éditeur de personnage le plus complet jamais créé par le studio. Que ce soit les attributs physiques, le style de marche, la coupe et couleur de cheveux, libre à vous de créer l'explorateur de vos rêves… ou de vos pires cauchemars.

Vous pourrez ensuite choisir un background, ou une origine si vous préférez, comme Médecin de combat, Chasseur de primes, Diplomate ou encore Gangster et Explorateur. Chaque profil vous octroiera trois compétences de départ. Viendra ensuite le choix des traits de caractère, qui permettront de profiter de certains bonus et malus. Par ailleurs, vous pourrez ensuite développer les capacités de votre personnage comme vous l'entendez via cinq arbres de compétences : Physique, Sociale, Combat, Science et Tech.

Pas touche à mon vaisseau

L'une des nouveautés les plus excitantes de Starfield reste la possibilité de construire pièce par pièce son vaisseau spatial. En effet, le titre embarquera un éditeur dédié complet grâce auquel le joueur pourra assembler le Faucon Millenium de ses rêves. L'extérieur, comme l'intérieur, pourra être aménagé à l'envi, à condition d'avoir les pièces et les ressources nécessaires évidemment. Notez qu'il sera également possible de constituer son équipage soi-même.

Une fois aux commandes, il faudra se tenir prêt à défendre votre bâtiment en cas de mauvaises rencontres. Et oui, les combats spatiaux seront aussi une composante importante de Starfield, et il reviendra aux joueurs de gérer la puissance des systèmes d'armements, des moteurs et des boucliers pour sortir vainqueur de ces affrontements. D'après Todd Howard, les équipes de Bethesda sont allées chercher l'inspiration du côté de Faster Than Light (FTL pour les intimes), un jeu indépendant devenu culte depuis sa sortie en 2012.

Voilà pour ce premier tour d'horizon de Starfield. Bien entendu, nous mettrons à jour ce dossier au gré de présentations et des annonces de Bethesda. Le studio a encore de nombreuses choses à dévoiler sur ce titre ambitieux, avant son lancement durant le premier semestre 2023.