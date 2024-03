Xbox ajoute la prise en charge des souris et claviers sur son service Cloud Gaming

Pour les fans de Xbox qui préfèrent la précision d'une souris et d'un clavier à celle d'une manette, Microsoft apporte enfin cette option d'entrée à son service de cloud gaming – mais seulement pour les Insiders dans un premier temps.

Dans un nouveau message publié sur Xbox Wire, le géant technologique a révélé que les membres Alpha Skip-Ahead du programme Xbox Insider peuvent désormais tester en avant-première la prise en charge de la souris et du clavier sur le Xbox Cloud Gaming. La fonctionnalité fonctionnera sur les navigateurs web Microsoft Edge et Google Chrome, ainsi que sur l'application Xbox pour PC Windows.

Toutefois, comme il ne s'agit que d'un aperçu, les initiés peuvent rencontrer quelques problèmes, car Microsoft continue d'affiner l'expérience avant de la déployer à plus grande échelle. Par exemple, certains jeux peuvent initialement afficher l'interface utilisateur de la manette jusqu'à ce que vous commenciez à utiliser la souris et le clavier.

Quels jeux sont compatibles avec les souris et claviers ?

Le site note que pour les navigateurs web, vous devrez activer le mode plein écran pour que les entrées de la souris et du clavier soient prises en compte. Il y a aussi actuellement “quelques difficultés à basculer entre la manette de jeu (contrôleur) et la souris et le clavier lors de la diffusion en continu” de certains jeux, selon Microsoft. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une nouvelle façon intéressante d'expérimenter le “cloud gaming” pour de nombreuses personnes.

Un certain nombre de jeux populaires prennent déjà en charge les nouvelles commandes souris/clavier dans le cadre de l'aperçu du cloud streaming, notamment Fortnite, Sea of Thieves, Grounded, Halo Infinite et Atomic Heart, qui vient de sortir. Toutefois, dans le cas de Fortnite, la prise en charge est actuellement limitée aux navigateurs web.

Voici la liste complète des titres compatibles :

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Bien que la prise en charge de la souris et du clavier pour le Xbox Cloud Gaming ait été longue à venir, puisqu’elle a été initialement annoncée il y a plus d'un an, son déploiement progressif est logique compte tenu de la complexité de sa mise en œuvre dans un si grand nombre de jeux. Pour les Xbox Insiders au moins, l'attente est enfin terminée. Le reste d'entre nous devra attendre encore un peu avant de pouvoir essayer cette nouvelle fonctionnalité.