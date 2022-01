Microsoft Gaming : qui est la nouvelle société derrière Xbox, Bethesda et Activision-Blizzard ?

En marge du rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft crée une nouvelle société dans son organigramme : Microsoft Gaming. Elle regroupe toutes les activités de la firme de Redmond liées au jeu vidéo, avec de très nombreux studios et tout autant de licences prestigieuses. À sa tête, vous retrouvez Phil Spencer et une dizaine de cadres dirigeants. Présentations.

C’est l’information de la journée : Microsoft annonce le rachat d’Activision-Blizzard, l’un des principaux éditeurs de jeu dans le monde. Pour cette nouvelle acquisition, la firme américaine a cassé la tirelire : 67,8 milliards de dollars. Soit le plus gros rachat de l’histoire de Microsoft. Et peut-être même le plus gros rachat de l’histoire de l’informatique. L’ancien record de Microsoft était LinkedIn, racheté 26,2 milliards de dollars.

Microsoft compte plus d'une trentaine de studios, dont quinze détenus en propre

Mais le jeu en vaut la chandelle. Avec des licences fortes telles que Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Tony Hawks, Crash Bandicoot et Candy Crush Saga, Activision-Blizzard apporte également une dizaine de studios à la firme de Redmond. Ils viennent ainsi s’ajouter à ceux que Microsoft compte déjà. Une quinzaine détenue en propre et une petite dizaine héritée de ZeniMax / Bethesda. Voici la liste des plus importantes :

343 Industries pour Halo

The Coalition pour Gears of War

Mojang Studios pour Minecraft

Playground Games pour Forza et Fable

Turn10 Studios pour Forza

iD Software pour Doom et Quake

Bethesda Game Studios pour Elder Scroll et Fallout

MachineGames pour Wolfenstein

Ninja Theory pour la série Hellblade

Undead Labs pour State of Decay

World’s Edge pour Age of Empire

inXile pour Wasteland

Double Fine Productions pour Psychonauts

Arkane Studios pour Dishonored

Tango Gameworks pour Evil Within

Xbox Game Studios, Bethesda et Activision-Blizzard forment donc ensemble l’un des groupes de jeu vidéo les plus importants. Bien sûr, tout cela n’est pas encore consolidé, puisque le rachat devra d’abord être approuvé par les autorités américaines en charge de la concurrence. Dans un courrier interne dévoilé par The Verge, Microsoft estime que la fusion devrait être finalisée dans le courant de l’exercice 2023 de la firme. Jusque-là, Bobby Kotick restera à la tête d’Activision Blizzard.

Microsoft Gaming : la nouvelle société de Microsoft pour gérer le jeu vidéo

Ensuite, Activision-Blizzard appartiendra à 100 % à Microsoft Gaming. À qui ? C’est l’une des informations en marge du rachat qui auraient pu passer inaperçues. Microsoft annonce la création d’une nouvelle entité appelée Microsoft Gaming. Il ne s’agit pas simplement d’une division au sein de Microsoft, mais bien d’une société à part entière qui dirigera toutes les opérations en lien avec le jeu vidéo. Vous y retrouvez toutes les sociétés citées précédemment. Et à la tête de l’ensemble : Phil Spencer.

Phil Spencer devient donc PDG de Microsoft Gaming. Les dirigeants opérationnels d’Activision-Blizzard lui rendront donc des comptes. Il sera entouré d’une garde rapprochée d’une dizaine de personnes qui prendront en charge les questions financières, marketing, légales, développement commercial, communication ou encore les ressources humaines. Et compte tenu du passif d’Activision-Blizzard, gérer les ressources humaines ne sera pas une mince affaire.

Cette garde rapprochée compte sept femmes pour cinq hommes. Un très bon signal. Parmi les vice-présidents de Microsoft Gaming, nous retrouvons notamment Matt Booty, confirmé à la tête des studios internes de Microsoft (hors Activision et Bethesda), et Kareem Choudhry, en charge du cloud gaming. Voilà deux personnes qui vont être prépondérantes dans la vie des 25 millions d'abonnés au Xbox Game Pass !