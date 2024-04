Xbox : Microsoft veut devenir le fer de lance de la préservation des jeux

Grâce à plusieurs mémos internes de Microsoft partagés par Windows Central, on en apprend plus sur les projets de la firme concernant Xbox pour les années à venir. Si le constructeur est déjà sur le pied de guerre pour préparer la prochaine génération de console, il ambitionne de devenir également une référence dans la préservation des titres sortis sur ses anciennes machines.

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, vous savez probablement que les principaux constructeurs du marché sont d'ores et déjà tournés vers la prochaine génération de consoles de salon. Pour cause, les fuites se multiplient concernant la Nintendo Switch 2, mais aussi la PS5 Pro qui marquera une étape intermédiaire avant la PS6.

Du côté de Xbox, les choses sont également en mouvement. Il y a tout d'abord les fameux projets Brooklin et Ellewood, des versions Slim et améliorées des Xbox Series X et S actuelles. Récemment, nous avons également pu découvrir des images volées d'une nouvelle version de la Xbox Series X, cette fois-ci privée de lecteur de disque. Cette machine inédite pourrait d'ailleurs faire son entrée très prochainement sur le marché, avec une sortie supposée avant septembre 2024.

Mais ce n'est pas tout concernant la firme de Redmond. Grâce à la publication de plusieurs documents internes révélés lors de son procès face au Bureau fédéral du Commerce américain, on en apprend plus sur les projets de la compagnie américaine concernant Xbox. Ainsi, on sait par exemple que la marque prépare activement la prochaine génération, avec un lancement programmé pour 2028.

A lire également : Xbox veut sortir une console portable, mais ne sait pas encore comment

Microsoft prépare le futur et veut préserver le passé

Les ambitions de Microsoft sont déjà affichées, l'entreprise promettant qu'il s'agira du bond technologique le plus important jamais réalisé entre deux générations. Dans un mémo interne, Sarah Bond, la nouvelle patronne de Xbox fraîchement nommée, a tenu également à réaffirmer l'engagement de Microsoft dans la préservation des titres sortis jusqu'à présent sur Xbox Series, mais aussi sur les précédentes machines du constructeur (Xbox One, Xbox 360 et Xbox 1ère du nom).

La responsable explique notamment qu'une nouvelle équipe dédiée à cette tâche particulière vient d'être formée. “Nous nous appuyons sur notre solide histoire en matière de compatibilité ascendante pour nos joueurs, et nous restons déterminés à proposer l'incroyable bibliothèque de jeux Xbox pour que les générations futures de joueurs puissent en profiter”, écrit-elle. Reste maintenant à savoir si le travail de cette équipe portera uniquement sur les jeux de la firme (qui compte dorénavant les productions Activision-Blizzard ou Bethesda), ou bien des titres issus d'autres éditeurs.

A lire également : Le patron de Xbox plaide pour l’émulation légale afin de préserver les vieux jeux vidéo

Sur cet aspect précis, Microsoft s'est toujours démarqué par une politique en faveur de la rétrocompatibilité. Pour cause, les Xbox Series X/S permettent de lire la majorité des jeux sortis sur Xbox, Xbox 360 et Xbox One, qui plus est dans de meilleures conditions (framerate plus rapide, HDR automatique, résolution d'écran améliorée). Le Xbox Game Pass abrite également de très nombreux titres des générations précédentes.

Avec l'essor du format numérique et surtout la fermeture de plusieurs stores en ligne comme celui du Nintendo e-Shop Wii U et 3DS survenue en mars 2024, la question de la préservation des jeux est devenue primordiale. D'après une récente étude de la Video Game History Foundation, près de 90 % des titres sortis avant 2010 ont d'ores et déjà disparu…

Source : Windows Central