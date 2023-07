Xbox Game Pass : l’abonnement Amis & Famille prend fin, mais Microsoft a prévu un petit cadeau pour les utilisateurs

C’est officiel, Microsoft mettra définitivement fin à la formule Amis & Familles du Xbox Game Pass le 15 août prochain. À compter de cette date, tous les utilisateurs ayant opté pour cet abonnement devront transitionner vers une autre formule pour continuer à profiter du catalogue. Fort heureusement, la firme de Redmond a déjà prévu le coup.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. À son lancement en France, beaucoup de joueurs déploraient l’absence d’un abonnement familial au sein du Xbox Game Pass, qui permettrait d’accueillir plusieurs utilisateurs au sein d’un même compte. Finalement, à l’été 2022, Microsoft s’est exécuté en lançant sa formule Amis & Famille, donnant accès jusqu’à 5 proches à son abonnement Ultimate.

Il faut croire que le test n’aura pas été concluant. En effet, sur son site, la firme de Redmond annonce avoir jeté l’éponge. Le 15 août prochain, « le programme d’aperçu Xbox Game Pass Amis et famille prendra fin au fur et à mesure que nous examinerons ce que nous avons appris au cours des derniers mois et étudierons comment créer une offre que nous pouvons lancer dans le monde entier », explique celle-ci.

Microsoft offre un abonnement Xbox Game Pass Ultimate aux abonnés Amis & Famille

Les abonnés à la formule Amis & Famille vont-ils donc devoir payer pour un nouvel abonnement ? Pas forcément. En effet, Microsoft ne compte pas laisser ces derniers sur la paille et annonce que des codes pour la formule Ultimate seront envoyés aux concernés, aussi bien au propriétaire du compte qu’à ses proches rattachés à la formule. Il faudra toutefois que le compte soit toujours actif au 15 août 2023 pour être éligible.

Ce code, bien évidemment, ne fonctionnera pas de manière illimitée. Ainsi, sa validité sera indexée sur le temps restant à l’abonnement Amis & Famille au moment de la fermeture. Voici la durée d’abonnement qui vous sera offert en fonction de votre situation.

Moins d’un mois restant : 3 mois offerts au Xbox Game Pass Ultimate

: 3 mois offerts au Xbox Game Pass Ultimate Entre 1 et 2 mois restants : 6 mois offerts au Xbox Game Pass Ultimate

: 6 mois offerts au Xbox Game Pass Ultimate Entre 2 et 5 mois restants : 1 an offert au Xbox Game Pass Ultimate

: 1 an offert au Xbox Game Pass Ultimate Entre 5 et 10 mois restants : 2 ans offerts au Xbox Game Pass Ultimate

: 2 ans offerts au Xbox Game Pass Ultimate Plus de 10 mois restants : 3 ans offerts au Xbox Game Pass Ultimate

Source : Xbox