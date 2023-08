Xbox Game Pass : ce youtubeur a testé GTA V en streaming sur une smartwatch, et c’est incroyable

Le saviez-vous ? Vous pouvez jouer aux jeux en streaming du Xbox Game Pass depuis votre Xbox, votre PC, vos smartphones, votre TV, mais aussi depuis votre montre connectée.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le compte Cloud Gaming Xtreme prouve que les services de Microsoft fonctionnent sur absolument tous les appareils. Le youtubeur s’est attelé à la lourde tâche de lancer des jeux en streaming à travers le Xbox Game Pass sur une montre connectée tournant sous Android, la Kospet Prime 2, plus précisément.

Microsoft a fait le choix technique de proposer le Xbox Cloud Gaming à travers le Game Pass sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Pour profiter de ce service de streaming de jeu, il suffit d’aller sur « xbox.com à l’aide d’une manette et d’un navigateur compatibles ». C’est ce que fait Cloud Gaming Xtreme, en utilisant le navigateur Chrome de la smartwatch pour se connecter au service et en synchronisant sa manette en Bluetooth. Si l'on ajoute à cela que Microsoft envisage de nous laisser mapper des touches de clavier sur la manette Xbox, on réalisera que le secteur du streaming de jeu vidéo est déjà arrivé à maturité.

Ce gamer joue à Halo et à d’autres jeux AAA sur une montre connectée !

Une montre connectée est-elle le support idéal pour s’adonner à des jeux tels que GTA V, qui est de retour dans le catalogue Game Pass ? Probablement pas, l’image est minuscule, l’atmosphère sonore et les bruitages sont inaudibles, mais l'expérience de cet internaute nous montre que le jeu de Rock Star Games ne souffre d'aucun ralentissement ou de latence gênante.

Notre internaute lance ensuite un jeu de plateformes, Dead Cells, qu’il contrôle à travers l’écran tactile de la Kospet Prime 2. Dans ce cadre, l’expérience se révèle bien moins agréable, la montre semblant avoir du mal à traiter rapidement les commandes tactiles. Autant dire qu’un jeu aussi difficile est injouable sur ce genre d’appareil. Enfin, Xtreme passe à Halo. Si dans ce FPS, réaliser un headshot relève de l'impossible, le gamer affirme que le titre reste « vraiment jouable » sur la montre connectée.