Xbox Game Pass : de nouveaux jeux arrivent pour la fin du mois de février 2024

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle fournée de jeux prévus pour cette fin de février 2024 pour son service Xbox Game Pass. Parmi eux, l’un des meilleurs jeux de l’année 2021, qu’il ne faut pas rater.

Microsoft avait déjà annoncé quelques nouveaux jeux pour le mois de février 2024, mais vient de compléter la liste avec d’autres titres, dont certains sont incontournables. Le jeu phare de ce mois-ci est Tales of Arise, un RPG époustouflant de Bandai Namco Entertainment sorti en 2021. Ce jeu est le dernier opus de la série Tales et raconte l'histoire de deux personnages issus de mondes différents qui unissent leurs forces pour lutter contre un empire tyrannique.

Tales of Arise a reçu des critiques très positives de la part de la critique et des fans. Le titre est disponible dès à présent, et arrive d’ailleurs en même temps qu’un autre jeu qui avait déjà été annoncé : Return to Grace. Les deux jeux sont disponibles sur console, PC et cloud.

LISTE DES NOUVEAUX JEUX À VENIR SUR LE GAME PASS FIN FÉVRIER 2024

Voici la liste de tous les jeux qui arriveront ce mois-ci, et même un titre annoncé pour mars 2024 :

Return to Grace (Cloud, Console et PC) – 20 février

Tales of Arise (Cloud, Console et PC) – 20 février

Bluey : The Videogame (Cloud, Console et PC) – 22 février

Maneater (Cloud, Console et PC) – 27 février

Madden NFL 24 (Cloud) EA Play – 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) – 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) – 29 février

Warhammer 40 000 : Boltgun (Cloud, Console et PC) – 5 mars

En plus de Tales of Arise, le Xbox Game Pass accueille également Bluey : The Videogame, un jeu basé sur la célèbre émission de télévision pour enfants. Le jeu vous permet d'incarner Bluey, ses amis et sa famille, et d'explorer leur vie quotidienne et leurs aventures. Ce jeu est une excellente option pour les enfants et les familles, et il est moins cher de l'obtenir par le biais du Game Pass que de l'acheter séparément.

Notons aussi l’arrivée de Maneater et Madden NFL 24. Maneater est un jeu hilarant et sanglant dans lequel vous incarnez un requin qui terrorise les humains et les autres créatures marines. De son côté, Madden NFL 24 est la dernière édition du célèbre jeu de simulation de football d'EA, et il ajoute notamment la prise en charge du cloud au Game Pass.

Le Xbox Game Pass accueillera ensuite Indivisible, un jeu d'action RPG de Lab Zero Games, le studio à l'origine de Skullgirls. Le jeu avait été retiré du Game Pass en janvier 2021, mais il est maintenant de retour. Le jeu combine plateforme, exploration et combat, avec un style artistique unique et des personnages variés. Notons aussi l’arrivée de Space Engineers, un jeu de bac à sable dans lequel vous pouvez construire et piloter des vaisseaux et des stations spatiales.

Enfin, le Xbox Game Pass révèle un jeu qui sera disponible en mars : Warhammer 40,000 : Boltgun, un jeu de tir se déroulant dans l'univers de science-fiction sombre de Warhammer 40K. Le jeu sera lancé le 5 mars et sera disponible sur console, PC et cloud. Ce jeu rejoindra alors Diablo 4, dont l'arrivée dans le Game Pass a déjà été annoncée en mars, dans le cadre du rachat par Microsoft d’Activision Blizzard.

Comme c'est généralement le cas, certains jeux quittent également le service d'abonnement de Microsoft ce mois-ci. Si Microsoft ajoute chaque mois de nombreux jeux à son service, il se sépare aussi de nombreux titres, au grand dam des joueurs. Le 29 février, le Xbox Game Pass perdra Soul Hackers 2, un solide RPG de science-fiction du créateur de Persona, Atlus, et Madden NFL 22, un jeu plus ancien de la longue série de football d'EA.