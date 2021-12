Xbox Game Pass : Microsoft a ajouté plus de 5500 euros de jeux vidéo à son service en 2021

En 2021, Microsoft a tout misé sur son abonnement Xbox Game Pass, qui permet d’accéder à une bibliothèque immense de plusieurs centaines de jeux qui se renouvellent régulièrement. Certains joueurs vont même jusqu’à comparer le service à Netflix, mais pour les jeux vidéo.

On peut dire que le Xbox Game Pass a connu sa meilleure année en 2021. Le service a récemment vu arriver plusieurs jeux qui ont fait un énorme carton, dont notamment Among Us ou encore Halo Infinite au mois de décembre. Les joueurs ont notamment aussi pu profiter de Forza Horizon 5, le jeu de course qui a battu tous les records de lancement pour une exclusivité Xbox.

La plupart des joueurs sur console considèrent que l’abonnement Xbox Game Pass est la meilleure affaire sur le marché des jeux vidéo, et ils ont probablement raison. En effet, d'après les calculs effectués par nos confrères de The Loadout, le Xbox Game Pass a vu arriver un nombre colossal de jeux en 2021. On parle d’une valeur totale de 6 317,35 dollars (5588 euros), calculée par rapport aux prix des jeux individuels sur la boutique officielle de Microsoft. Pourtant, l’abonnement ne coûte 9,99 euros par mois ou 12,99 euros par mois si vous choisissez l’option Ultimate, qui comprend aussi l’abonnement Gold pour jouer en ligne (6,99 euros seul) et l’abonnement EA Play pour profiter des jeux d’Electronic Arts.

Le mois de mars a été le meilleur mois sur le Game Pass

D’après les calculs de The Loadout, Microsoft aurait ajouté des jeux totalisant une valeur de 964,67 dollars (853 euros) rien qu’au mois de mars 2021. Parmi ceux-ci, on retrouvait notamment plus d’une vingtaine de jeux de Bethesda, qui avait été ajoutée au service après le rachat de l’éditeur et de ses développeurs par Microsoft. Le service avait également accueilli au même moment 12 autres jeux, dont Outriders, Octopath Traveler ou encore Star Wars Squadrons.

En comparaison, d’autres services ont également été très généreux avec leurs abonnés. C’est par exemple le cas de Stadia, qui a offert à ses abonnés Pro 83 jeux d’une valeur totale de près de 2000 dollars de jeux en 2021, d’après les données de Stadia Pro Game Monitor.

Source : The Loadout