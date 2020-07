Microsoft veut miser sur ses exclusivités sur sa prochaine génération de console. Le constructeur a pour cela décidé de dépenser sans compter afin d’acquérir le plus de studios possibles dans son giron. Une stratégie expliquée par Phil Spencer, président de la division Xbox.

La Xbox One s’est vendue à 46 millions d’exemplaires dans le monde, très loin derrière la PS4 et ses 110 millions d’exemplaires écoulés. Un échec qui s’explique par plusieurs choses. Mais la raison principale est le manque d’exclusivités fortes Microsoft sur cette génération. Une erreur qu’aimerait corriger le constructeur à l’avenir.

Pour cela, Microsoft a décidé de casser sa tirelire et de s’offrir des studios de jeu vidéo. Obsidian, Ninja Theory, InXile, Double Fine… quinze studios au total dans une entité connue sous le nom de Xbox Game Studios. Phil Spencer, le patron de la division Xbox, affirme aujourd’hui que les acquisitions sont loin d’êtres bouclées et que d’autres développeurs pourraient prochainement se joindre à la fête.

C’est dans les colonnes de GamesIndustries.biz que Spencer et son équipe expliquent leur stratégie. Le déclic se serait produit en 2014. Cette année-là, Microsoft fait sa première grosse acquisition dans le domaine du jeu vidéo en rachetant Mojang, le studio derrière Minecraft. Une transaction de 2,5 milliards de dollars qui a permis à l’entreprise d’utiliser l’ex-jeu indépendant dans moult de ses applications. Mojang a été intégré à la société et l’opération s’est révélé être un succès et un modèle à suivre pour les acquisitions suivantes.

Plus de studios vont être achetés

A l’avenir, Microsoft ne va pas miser uniquement sur ses consoles, mais aussi beaucoup sur ses services comme xCloud et le Gamepass pour créer une plate-forme « à la Netflix », selon l’aveu même de Satya Nadella, le PDG de la société. Pour cela, il faut du contenu, ce qui la poussé à accélérer les acquisitions, selon Spencer :

« Le catalogue du Game Pass et le nombre d’abonnés vont continuer à grandir et nous allons lancer une nouvelle console. L’année passée a été notre plus grosse sur PC en termes de revenus pour les jeux Xbox Game Studios. Notre business fonctionne très bien et nous sommes toujours à scruter le marché pour guetter de nouvelles opportunités. »

Plus qu’acquérir des studios, Spencer souhaite leur donner les moyens de faire de bons jeux qui attireront les clients vers ces services :

« La priorité est de donner aux studios les moyens dont ils ont besoin pour livrer les meilleurs jeux possibles. Cela signifie leur donner du temps et plus d’argent. Nous avons aussi le soutien total de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, et d’Amy Hood, directrice financière de l’entreprise. Il n’y a pour l’instant eu aucune volonté de ralentir notre stratégie. Nous échangeons beaucoup avec les intéressés et nous attendons toujours la bonne opportunité. »

Plus de studios, plus de jeux, donc plus de clients pour un Game Pass qui fonctionne avec un abonnement. Le succès est d’ailleurs au rendez-vous pour le service, aussi bien sur console que sur PC, puisqu’il a dépassé la barre des 10 millions d’abonnés. Microsoft n’a donc aucun intérêt à s’arrêter là et on peut s’attendre à de plus en plus de studios achetés par ses soins. La rumeur du moment concerne Warner Bros Games, dont souhaiterait se débarrasser AT&T. L’entreprise pourrait donc mettre la main sur plusieurs studios d’ampleur, déjà derrière des jeux comme les Batman Arkham, L’ombre du Mordor (et sa suite) ou encore Mortal Kombat. Si les licences resteront chez AT&T, les talents de Warner seraient intégrées à Xbox Game Studios.

Dans tous les cas, Microsoft cherche à avoir toutes les armes en main pour aborder sereinement cette génération. Ainsi, on peut donc s’attendre à des exclusivités de taille dans le futur de la marque pour attirer les joueurs non seulement sur la Series X, mais aussi sur les services tels que xCloud.

