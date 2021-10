Age of Empires IV s'est fait attendre bien longtemps, mais il est enfin entre nos mains. Entre reprise de la formule gagnante de ses illustres prédécesseurs, l'accent mis sur la réalité historique et quelques nouvelles fonctionnalités, le jeu répond-il aux attentes que l'on peut avoir d'un RTS en 2021 ? Réponse dans notre test.

16 ans après la sortie d'Age of Empires III, Microsoft fait revivre la licence culte du jeu de stratégie sur PC. Ces dernières années, nous avions bien eu une Definitive Edition pour chacun des trois premiers opus de la saga, mais ces remasters faisaient surtout office de mise en bouche en attendant la sortie d'Age of Empires IV. Ce dernier est développé par Relic Entertainment, à qui l'on doit déjà plusieurs jeux de stratégie en temps réel (RTS) bien connus, les Company of Heroes et Warhammer 40 000 en tête. Le tout publié par Xbox Game Studios, l'éditeur jeu vidéo de Microsoft.

Le titre sort le 28 octobre 2021 sur PC Windows (Steam et Microsoft Store) et sera également disponible dès le jour de son lancement sur le Xbox Game Pass pour PC. Nous avons pu tester Age of Empires IV grâce à un code fourni par Microsoft, voilà ce qui ressort de nos premières heures de jeu.

Retour à l'ère médiévale

Le premier Age of Empires nous invitait à l'époque antique, Age of Empire II revisitait l'ère médiévale et Age of Empires III tentait l'époque coloniale. On pouvait s'attendre à ce que Age Of Empires IV continue de progresser dans la chronologie de l'histoire et nous propose une immersion dans les guerres mondiales ou dans le monde contemporain, il n'en est rien. Ce nouvel épisode reprend pour cadre le moyen-âge, comme c'était le cas pour celui qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur Age of Empires, AoE 2.

Dans Age of Empires IV, ce sont huit civilisations qui sont jouables à la sortie du jeu. Les Français, les Anglais, les Mongols et les Russes sont les protagonistes des quatre campagnes solo du soft. C'est de leur point de vue que l'on vit les événements, respectivement, de la guerre de Cent Ans, de la Conquête Normande, de l'Empire mongol et de l'Ascension de Moscou. Les quatre autres peuples, qui ne peuvent pas être joués dans l'aventure solo, mais seulement en partie d'escarmouche contre l'ordinateur ou en ligne, sont les Chinois, le Sultanat de Dehli, la Dynastie des Abbassides et le Saint-Empire Romain Germanique.

Les campagnes en solo sont constituées de beaucoup de petites missions qui ne laissent pas vraiment établir une stratégie avancée à long terme. Et dans bien des cas, le joueur est guidé sur la marche à suivre afin de progresser. Cela est dû, on y reviendra plus tard, aux systèmes de narration et de fidélité historique qui font aussi le charme du jeu. Mais les parties les plus intéressantes que vous jouerez ne se trouveront du coup pas du côté du mode solo.

Il n'y a pas d'ordre imposé pour effectuer les différentes campagnes, mais mieux vaut débuter avec la Conquête Normande, qui fait office de tutoriel, et dispense de nombreux conseils pour comprendre les bases du jeu. De plus, nous jouons ici les Anglais, qui est sans doute l'une des civilisations les plus simples à prendre en main.

Age of Empires IV ne révolutionne pas le genre

Car oui, chaque peuple a bien entendu ses spécificités de gameplay et ses mécaniques qui lui sont propres, ce qui permet de varier les plaisirs et les manières de jouer ou au joueur de trouver la civilisation qui lui convient le mieux parmi les huit possibilités. Les Mongols misent beaucoup sur ses unités montées à cheval qui se déplacent rapidement, alors que d'autres civilisations vont certes avoir des cavaliers dans leur armée, mais avec également de nombreux soldats, archers, soigneurs et autres à pied. Nomades, les Mongols vont aussi être capables de transférer leurs bâtiments dans un autre lieu plutôt que de devoir reconstruire un nouvel avant-poste à partir de rien. C'est à la fois historiquement compatible avec la réalité de ce peuple et intelligemment intégré dans le jeu.

Malgré ces différences entre les civilisations, Age of Empires IV se repose sur une recette bien connue des joueurs de RTS et des précédents AoE. Il faut mettre en place son camp, le protéger, mettre en place une économie qui tourne et ne négliger aucune ressource (la nourriture, les pièces d'or, le bois et la pierre), construire de nouveaux bâtiments, les améliorer, et produire des unités de combat pour les envoyer pourfendre l'ennemi. Tout comme à l'époque.

La variété apportée par les avantages que détient chaque civilisation se ressent surtout durant la phase de préparation que lors des combats en eux-mêmes, qui restent assez classiques : il faut user de stratégie pour tenter d'encercler l'ennemi, d'atteindre les archers adverses avec ses unités montées, qui doivent quant à elles éviter les lanciers… Les machines de siège sont toujours indispensables pour prendre d'assaut les places fortifiées, et il faudra préparer très différemment une bataille selon qu'il s'agisse de défendre sa position, d'attaquer celle de l'ennemi ou d'une bataille en terrain neutre. Mais au final, s'il faut bien exploiter les forces de sa civilisation pour tenter de prendre un avantage dans la partie, l'impact de ces différences nous semble quelque peu léger et ne bouscule souvent pas en profondeur les mécaniques de jeu. On imagine que Relic a craint un certain déséquilibrage en allant plus loin.

Sur la partie technique, le jeu bénéficie d'une patte graphique que l'on qualifie de plutôt réussie. La direction artistique nous paraît séduisante, la finesse des détails n'est pas toujours au rendez-vous, mais cela n'est pas non plus ce que l'on demande en priorité à un RTS. La qualité des animations des unités aurait cependant être plus travaillée pour apporter une meilleure fluidité des mouvements et pourquoi pas une relative adaptation au terrain pratiqué. La bande-son est soignée et agréable, avec des thèmes pour chaque civilisation et pour chaque période couverte par le jeu. Quelques lignes de dialogue sont prévues pour les unités, en version originale s'il vous plaît (en anglais avec les Anglais, en russe avec les Russes etc.).

Dans AoE 4, un héros fait difficilement basculer le destin d'une guerre

L'une des promesses des développeurs avec les campagnes solo est de nous faire incarner de grands héros de guerre. C'est le cas, avec Jeanne d’Arc, Gengis Khan ou encore la descendance de Guillaume le Conquérant. Lesquels disposent de compétences spéciales, qui vont notamment améliorer une caractéristique des unités qui les entourent. Ils ont tout de même une influence limitée en bataille, on est loin des héros d'un Warcraft ou d'un La Bataille pour la Terre du Milieu par exemple. Age of Empires IV se la joue plutôt réalisme historique et ces personnages vont surtout booster légèrement leur armée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils terrassent une horde d'ennemis seuls. Il n'y a pas de système RPG permettant d'améliorer son héros, de choisir des compétences pour personnaliser son expérience. Un peu de renouvellement aurait pu participer à donner un souffle plus frais à la série, dont ce dernier épisode reste peut-être trop fidèle tant d'années plus tard.

Ce parti pris se comprend tout à fait, AoE étant par essence un jeu qui reste dans l'optique de construire de grandes armées. Grandes, mais pas trop non plus puisque l'on a une limite de 200 unités par joueur, un seuil établi pour ne pas trop réduire les performances avec l'affichage de trop d'unités en même temps à l'écran tout en nous forçant à ne pas rester cloitré dans notre camp à faire grossir indéfiniment notre armée. Pour revenir au sujet des héros, s'ils ne peuvent pas se distinguer outre mesure sur le champs de bataille, on aurait au moins aimé qu'ils soient mieux mis en valeur par d'autres moyens, comme avec des dialogues en jeu. Cela viendrait compléter les interventions de la narratrice, qui sont par ailleurs bienvenues pour nous expliquer le contexte historique et nous raconter des anecdotes de bataille.

L'un des gros points forts du jeu provient sans conteste de tous les éléments historiques distillés tout au long des campagnes. Age of Empires IV veut nous faire revivre de grands moments d'histoire, et ce n'est pas un simple prétexte : les moyens ont été mis pour multiplier les points d'information de manière ludique et en variant les contenus. Les missions sont entrecoupées de séquences de type documentaire avec de vraies images des paysages traversés, sur lesquelles ont été incorporées des armées de soldats par images de synthèse. On débloque aussi des reportages très intéressants et bien documentés au fur et à mesure de la progression des campagnes, comme sur le trébuchet par exemple. Puis entre les cinématiques, le texte, les frises chronologiques et la narratrice une fois en jeu, on est abreuvé d'informations, mais de manière équilibrée, sans que cela ne soit jamais trop. “Age of Empires IV donnera vie à l'histoire comme jamais auparavant”, nous avait promis Microsoft, la promesse est tenue.

En conclusion

Age of Empires IV est un bon RTS qui maîtrise très bien les mécaniques du genre, qu'il a largement participé à définir. Mais ce nouvel opus ne rebat pas les cartes et au-delà des graphismes plutôt convaincants, le gameplay évolue peu par rapport à ses prédécesseurs ou à ses concurrents. Des nouveautés, il y en a, mais elles n'ont pas le poids escompté sur l'expérience de jeu. Reste que les nostalgiques des anciens Age of Empires y trouveront tout à fait leur compte, tout comme les amateurs de jeux de stratégie… et d'histoire. Pour les néophytes, le long tutoriel scénarisé sous forme de campagne, qui permet de s’habituer aux fonctionnalités et aux commandes disponibles, peut constituer une bonne entrée en matière. Mais si vous n'êtes pas particulièrement fervent des RTS, ce n’est pas AoE 4 qui vous fera changer d’avis.