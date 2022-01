Microsoft annonce l’arrivée d’une grosse exclu Ubisoft sur son Game Pass

Le Game Pass de Microsoft est l’un des services les plus intéressants du marché en termes de jeu vidéo et un nouvel argument de poids vient peser en sa faveur. Le jeu Rainbow Six Extraction, le nouveau blockbuster de l’éditeur français, y sera disponible dès le premier jour. Ubisoft + va également faire son arrivée sur la plateforme.

Le Game Pass se dote aujourd’hui d’un nouvel atout et il vient d’Ubisoft. En effet, Ubisoft +, le service d’abonnement de l’éditeur, va devenir disponible via l’application de Microsoft.

Ubisoft + est un service qui permet d’accéder à plus de 100 jeux Ubisoft sur PC et à des bonus, comme des skins exclusifs, pour 15 euros par mois. Il va faire son entrée sur le Game Pass de Microsoft, ce qui permettra aux joueurs de profiter de leur abonnement sur les consoles Xbox.

Ubisoft et Microsoft main dans la main

Il faut préciser qu’en vous abonnant au Game Pass, vous n’aurez pas automatiquement accès à Ubisoft +. Ce dernier reste un service à part et il faudra le payer en plus. Il est juste accessible sur Xbox via ce biais. Pour l’instant, pas de date n’a été donnée. On ne sait pas non plus si une offre tarifaire combinant les deux services sera proposée ou non.

Ubisoft a également fait une autre annonce fracassante : l’arrivée de Rainbow Six Extraction dans le Game Pass dès le premier jour. Pas besoin d’abonnement supplémentaire ici, puisqu’il sera compris dans celui du Game Pass.

Une grosse annonce qui montre un rapprochement entre Ubi et Microsoft et qui laisse espérer d’autres arrivées par la suite. Pour rappel, Rainbow Six Extraction sera disponible le 20 janvier prochain. Il s’agit là d’un FPS en coopératif qui rappelle Left for Dead par certains aspects, mais qui mise beaucoup plus sur la stratégie. Avec l’aide de trois autres équipiers, vous devez progresser dans des niveaux infestés par une mystérieuse menace alien. Un titre curieux qui promet de bonnes parties entre copains.

Le titre sera disponible sur les consoles Xbox, mais aussi sur PC et dans le cloud. Bref, une grosse opération pour Microsoft qui s’associe avec un partenaire de taille. Ubisoft peut lui profiter des millions d’abonnés du Game Pass, qui n’hésitent pas à lancer des jeux qu’ils n’auraient jamais acheté en temps normal.