Xbox Game Pass : la deuxième vague d’avril 2024 va ravir les fans de challenge

Microsoft vient de dévoiler les prochains jeux à venir sur le Xbox Game Pass. Parmi ces derniers, on retrouve notamment Have a Nice Death ainsi qu'Another Crabe's Treasure, deux jeux qui promettent un challenge relevé à leurs joueurs. Retrouvez la liste complète des nouveaux titres dans cet article.

Après avoir offert à ses abonnés Shadow of the Tomb Raider et Harold Adibut, Microsoft revient comme à son habitude à la charge pour la deuxième vague de jeux du mois. Pas de gros AAA ces prochaines semaines, mais quelques titres indépendants qui retiendront certainement votre attention.

On pense notamment aux joueurs qui apprécient les défis relevés et qui n'ont pas peur de recommencer une partie jusqu'à passer un obstacle ardu. Si vous faites partie de cette catégorie, deux titres retiendront certainement votre attention dans cette fournée.

Voici les prochains jeux à arriver sur le Xbox Game Pass

Le premier n'est autre autre que Have A Nice Death, un roguelike 2D qui vous propose d'incarner nulle autre que la Mort. Fatiguée par vos employés qui ne cessent de vous faire faux bond, vous décidez de vous venger en les remettant sur le droit à coup de faucheuse. Mais cers derniers ne laisseront pas faire et les retours à la case départ seront nombreux.

De l'autre côté, on retrouve Another Crab’s Treasure, un souls-like qui a la particularité de vous placer, comme son nom l'indique, dans la peau d'un crabe. Pour rappel, le souls-like est un genre inspiré de la série des Dark Souls, des jeux particulièrement exigeants qui demandent à leur joueur de maîtriser à la perfection leurs personnages et d'apprendre par cœur les mouvements de leurs adversaires. Cette fois, ceux-ci profiteront de graphismes tout mignons pour se détendre.

Voici tous les jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Orcs Must Die! 3 (Cloud, Console et PC) : 17 avril

: 17 avril EA Sports NHL 24 (Console, EA Play) : 18 avril

: 18 avril Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console et PC) : 23 avril

23 avril Another Crab’s Treasure (Cloud, Console et PC) : 25 avril

25 avril Manor Lords (PC) : 26 avril

26 avril Have A Nice Death (Cloud, Console et PC) : 30 avril

Les prochains jeux à quitter le Xbox Game Pass

Qui dit arrivée, dit départs pour d'autres jeux. 6 titres quitteront le catalogue le 30 avril prochain. Voici la liste complète :