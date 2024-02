Xbox : voici la date de lancement des premières exclusivités sur PS5 et Switch

La fin des exclusivités sur console se concrétise ! Xbox a annoncé quand arriveront 4 de ses jeux sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Suivant le titre, il faudra patienter plus ou moins longtemps.

La guerre des consoles qui sévit depuis l'époque lointaine où Nintendo et Sega se partageaient le marché mondial du jeu vidéo va bientôt prendre fin. Si depuis d'autres acteurs sont entrés sur le champ de bataille, à savoir Sony et Microsoft, les frictions étaient toujours présentes bien que moins virulentes qu'avant. En guise d'arguments, les joueurs et joueuses ne manquaient pas de pointer du doigts les titres exclusifs à leur plateforme de prédilection.

Puis les rumeurs sur la fin de ce système sont arrivées. Microsoft laisse entendre que certains jeux jouables uniquement sur Xbox et PC pourraient sortir chez Sony et Nintendo. Il ne faut pas longtemps avant que l'annonce soit officielle, même si la liste des premiers titres concernés n'est pas exactement celle à laquelle on pensait. Ne manquait plus que les dates au final, histoire que chacun puisse se préparer à mettre la main sur ce jeu qui lui fait tant envie, mais qui nécessite d'investir dans une autre console. Plus maintenant.

On sait quand les premières exclusivités Xbox arriveront sur Switch, PS4 et PS5

Microsoft met fin au suspens et dévoile les dates d'arrivée de 4 jeux exclusifs Xbox sur d'autres consoles :

Pentiment : le 22 février sur PS4, PS5 et Switch.

: le sur PS4, PS5 et Switch. Hi-Fi RUSH : le 19 mars à 1h du matin heure française sur PS5. Les précommandes numériques s'ouvrent le 22 février.

: le sur PS5. Les précommandes numériques s'ouvrent le 22 février. Grounded : le 16 avril sur PS4, PS5 et Switch.

: le sur PS4, PS5 et Switch. Sea of Thieves : le 30 avril sur PS5. Vous pouvez le mettre en liste de souhait dès le 22 février.

Concernant les 2 jeux multijoueurs de la liste, Grounded et Sea of Thieves, le cross-play sera pris en charge par toutes les plateformes. Vous pourrez donc jouer avec tout le monde que vous soyez sur Xbox, PS4/PS5, Nintendo Switch ou PC. Cette première fournée n'est que le début. D'autres exclusivités Xbox rejoindront la concurrence au fil des mois à venir. Certains rêvent de Starfield, mais si c'est probable, ce n'est pas encore officiel.