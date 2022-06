Overwatch 2 : le FPS emblématique de Blizzard se paie enfin une date de sortie

La conférence Xbox & Bethesda a été particulièrement généreuse en annonces. Le constructeur a notamment dévoilé la date de sortie d'un FPS très attendu, à savoir Overwatch 2 ! En effet, la suite du jeu de tir compétitif et emblématique de Blizzard débarquera en accès anticipé en octobre 2022. Le rendez-vous est pris !

Xbox et l'éditeur Bethesda ont donné rendez-vous aux joueurs ce dimanche soir pour une nouvelle conférence dédiée aux futures sorties sur les consoles Xbox et Xbox Series, sur PC et sur le Xbox Game Pass. Autant dire que l'évènement était particulièrement riche en annonces, avec pas moins de 50 jeux présentés !

Parmi eux, des poids-lourds évidemment comme le nouveau Forza Motorsport, RedFall de Arkane Austin, A Plague Tale Requiem, le très attendu Diablo IV ou encore le mystérieux Starfield. A son sujet, Bethesda a enfin dévoilé les premières images de gameplay du RPG spatial, et l'expérience s'annonce complètement folle !

Overwatch 2 débarque en free-to-play en octobre 2022

Parmi les annonces majeures, on retient également un focus sur un certain Overwatch 2 ! En effet, le FPS emblématique de Blizzard reviendra dès octobre 2022 en accès anticipé. Et fait notable, le jeu sera totalement gratuit. Finalement, l'éditeur a donc opté pour la formule Free-To-Play pour donner toutes ses chances au jeu de tir compétitif.

On se doute que les joueurs pourront donc sortir la carte bleue pour accéder à un pass saisonnier pour débloquer des éléments cosmétiques divers, comme des tenues, des emotes, des skins d'armes, etc. La courte bande-annonce diffusée par Bethesda ne révèle pas grand chose sur le titre.

Un tout nouveau personnage fait son entrée dans Overwatch 2

Néanmoins, les joueurs ont pu découvrir un tout nouveau héros, un tank baptisé Jungler Queen. Armée de sa hache redoutable, elle pourra notamment se ruer sur plusieurs mètres en faisant tournoyer son arme blanche, tandis qu'elle pourra compter sur son pistolet pour le combat à distance. Il s'agit du second personnage annoncé qui n'a pas encore été testé par les joueurs lors des phases de bêta.

Quoi qu'il en soit, le jeu semble n'avoir rien perdu en dynamisme, avec des personnages particulièrement mobiles capables de s'envoler dans les airs pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris en octobre 2022 pour découvrir Overwatch 2, sans débourser un centime qui plus est.