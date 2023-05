Xbox Game Pass : FIFA 23 et 7 autres jeux débarquent dans le catalogue

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée de plusieurs jeux supplémentaires dans le catalogue du Xbox Game Pass d'ici la fin mai 2023. On retrouve parmi eux un certain FIFA 23, le poids-lourd signé EA Sports, mais la pépite indépendante Planet of Lana ou encore Cassette Beats, un Pokemon-like prometteur.

Après l'arrivée de Weird West ou encore Shadowrun dès début mai 2023 sur le Game Pass, Microsoft a encore quelques jeux inédits à proposer aux abonnés d'ici la fin du mois. En effet, le constructeur vient de confirmer l'arrivée de quelques titres supplémentaires dans le catalogue de son service d'ici la fin du mois.

“Le mois de mai vous réserve encore une abondance de genres et de styles de jeux. Vous pourrez dès aujourd'hui vous rendre sur le terrain ou attendre quelques jours pour bâtir un empire des chemins de fer, collectionner des monstres, explorer un monde magique…”, écrit Microsoft sur le site Xbox Wire.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass d'ici la fin du mois :

FIFA 23 (Console & PC) via EA Play – Disponible

Eastern Exorcist (Console & PC) – 18 mai

GhostLore (Console) – 18 mai

Planet of Lana (Console & PC) – 23 mai

Cassette Beats (Console) – 25 mai

Massive Chalice (Cloud & Console) – 25 mai

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC) – 25 mai

Chicory : A Colorful Tale (Console & PC) – 30 mai

Vous en conviendrez, il y en a donc pour tous les goûts. Les amateurs de ballon rond se jetteront évidement sur FIFA 23, la simulation de football référence signée EA Sports. Rappelons par ailleurs qu'il s'agit du dernier jeu estampillé FIFA. Et oui, les prochains jeux s'appelleront simplement EA Sport FC, en raison d'une rupture de contrat entre la FIFA et EA.

Dans un autre genre, ceux à la recherche d'une expérience onirique pourront essayer l'intrigant Planet of Lana. Cette aventure cinématographique rempli d'énigmes vous invite à suivre la jeune Lana et son compagnon Mui dans un périple qui les entraînera aux quatre coins d'un monde étrange et magique.

Quand aux fans de Pokémon qui ont été déçus par les récents opus, ils pourront tester l'excellent Cassette Beasts. Si l'on retrouve l'esthétique et l'ambiance des anciens épisodes de la licence de Nintendo, Cassette Beasts marque sa différence via une simple fonctionnalité : la possibilité de fusionner des monstres pour donner naissance à des créatures uniques.