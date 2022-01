Microsoft rachète Activision Blizzard : quels jeux pourraient se retrouver dans le Game Pass ?

Microsoft vient de réaliser l'affaire du siècle en rachetant l'un des plus gros poids lourds du jeu vidéo : Activision Blizzard. Pour la coquette somme de 60 milliards d'euros, l'éditeur américain et propriétaire de licences phares comme Call Of Duty ou World of Warcraft vient grossir les rangs de la firme de Redmond. Une question se pose alors : quels sont les jeux qui pourraient rejoindre le catalogue du Xbox Game Pass ?

Il s'agit tout simplement du rachat le plus important de l'histoire du jeu vidéo. Comme vous le savez peut-être, Microsoft vient d'annoncer l'acquisition pour un montant colossal de 60 milliards d'euros d'un poids lourd de l'industrie vidéoludique : Activision-Blizzard. Pour vous donner un ordre d'idée, cette opération égalise quasiment le montant mis sur la table par Disney pour fusionner avec la 21th Century Fox.

Après avoir racheté Zenimax Media, la maison-mère de Bethesda, en septembre 2020, Microsoft renforce davantage sa puissance dans le monde du gaming avec l'ajout sous sa bannière de 14 studios, si ce n'est plus. En effet, les équipes d'Activision Publishing, de Blizzard Entertainment, de Beenox, de Demonware, de Digital Legends, de High Moon Studios, d'Infinity Ward, de King, de Major League Gaming, de Radical Entertainment, de Raven Software, de Sledgehammer Games, de Toys for Bob et de Treyarch vont grossir les rangs de la firme de Redmond.

Et par extension, le catalogue du Xbox Game Pass va forcément profiter de ce rachat, comme l'a annoncé Phil Spencer, désormais à la tête de la division Microsoft Gaming. “Dès la fermeture, nous proposerons autant de jeux Activision-Blizzard que possible dans le Xbox Game Pass et le Game Pass PC, qu'il s'agisse de nouveaux titres ou de jeux issus de l'incroyable catalogue d'Activision-Blizzard […] Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux au Xbox Game Pass”, a assuré le responsable.

Liste des licences pouvant arriver sur le Xbox Game Pass

Alors, quels sont les licences potentielles désormais propriétés de Microsoft qui pourraient débarquer sur le Xbox Game Pass, que ce soit sous la forme d'opus existants ou de nouveaux jeux ? Listons ces licences ensemble :

Blur

Caesar

Call Of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Heartstone

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate '76

King's Quest

Laura Bow Mysteries

The Lost Vikings

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Singularity

Skylanders

Soldier of fortune

Space Quest

Spyro The Dragon

StarCraft

Tenchu

TimeShift

Tony Hawk's Pro Skater

True Crime

World of Warcraft

Zork

Avec ce rachat, Microsoft se retrouve à la tête de 30 studios de premier plan, si l'on compte les précédentes entités arrivées dans le groupe avec l'acquisition de Zenimax Media. Le géant américain s'offre aussi des capacités supplémentaires en matière d'édition et de production en e-sports, ainsi qu'une présence majeure sur le marché du jeu mobile avec King, éditeur de titres à succès comme Candy Crush. À ce sujet d'ailleurs, on pourrait très bien voir Microsoft lancer une formule exclusivement mobile du Game Pass qui permettrait d'accéder à l'intégralité du catalogue King. L'avenir nous le dira.

Source : VGC