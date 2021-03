Xbox Game Pass sur PC : EA Play arrive aujourd’hui avec 60 nouveaux jeux

Microsoft et EA ont annoncé qu’EA Play, le service d'abonnement aux jeux d'EA, est disponible pour les abonnés au Xbox Game Pass sur PC à partir d’aujourd’hui, jeudi 18 mars, à 22 heures. Au total, 60 nouveaux jeux sont ajoutés au service de Microsoft.

Grâce à l’arrivée d’EA Play sur le Xbox Game Pass, les abonnés sur PC peuvent accéder à plus de 60 jeux issus des studios d'EA, dont Star Wars Jedi : Fallen Order, Star Wars Squadrons ou encore Les Sims 4. Rappelons au passage que, en plus de ces 60 nouveaux jeux, le service doit aussi accueillir une nouvelle fournée de 12 nouveaux jeux en mars 2021.

Des réductions sur les achats numériques de jeux EA et des récompenses mensuelles en jeu pour des jeux comme Madden 21 et Apex Legends seront également proposés aux joueurs. Les membres d'EA Play bénéficient également d'essais gratuits de 10 heures de certains jeux, dont FIFA 21. Sur ce dernier, EA Play vous donnera par exemple accès à des packs Ultimate Team.

EA Play sera disponible en fin de journée sur le Xbox Game Pass sur PC

Cela fait maintenant plusieurs mois que les abonnés au Xbox Game Pass sur PC attendent l’ajout d’EA Play. Le service avait été inclus à l’abonnement Xbox Game Pass sur consoles en novembre dernier, et devait à l’origine être disponible en décembre pour les joueurs PC. C’est finalement 4 mois plus tard que Microsoft va enfin ajouter EA Play au Xbox Game Pass sur PC. D’après Xbox, EA Play sera disponible pour tous les abonnés au service sur PC à partir de 22 heures aujourd’hui.

Microsoft alimente en permanence le Xbox Game Pass avec de nouveaux jeux, et certains sont déjà attendus plus tard cette année ainsi qu’en 2022. Pour avoir accès à EA Play sur PC, les abonnés devront d’abord se connecter à l'application Xbox sur PC. Vous devrez ensuite installer l'application EA Desktop si ce n'est pas déjà fait, puis relier vos comptes EA et Xbox afin d'accéder au service. Une fois l’opération effectuée, vous pourrez alors télécharger et jouer aux jeux disponibles sur la bibliothèque EA. Xbox a mis en ligne une vidéo pour vous guider tout au cours du processus.

Source : Xbox